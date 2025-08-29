Πού στην Αθήνα θα δεις τα μοντέλα της Land Rover πάνω σε έναν εντυπωσιακό ουρανοξύστη; (video)

Ένα κτίριο που εκσυγχρονίστηκε και πλέον αποτελεί στολίδι της περιοχής, τώρα κοσμείται από τα ονόματα της premium μάρκας κάθε βράδυ.

Ο Πύργος Πειραιά, το δεύτερο ψηλότερο κτήριο της Ελλάδας, φωτίζεται κάθε βράδυ με τα ονόματα της Land Rover

Κυλιόμενα γράμματα με τις λέξεις Land Rover, Range Rover, Defender τυλίγουν το κτήριο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα

Το σημείο έχει γίνει τοπόσημο της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας και φιλοξενεί κορυφαίες εταιρείες, καταστήματα και χώρους ψυχαγωγίας

Ο Πύργος είναι ο πρώτος βιοκλιματικός ουρανοξύστης στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED Platinum

Το βίντεο που κλέβει την παράσταση στον Πειραιά

Τις τελευταίες εβδομάδες, όσοι περνούν από τον Πειραιά δεν μπορούν να μην προσέξουν το εντυπωσιακό θέαμα: πάνω στον Πύργο Πειραιά, προβάλλονται με τεράστια κυλιόμενα γράμματα τα ονόματα της Land Rover και των εμβληματικών μοντέλων της, όπως το Range Rover και το Defender.

Οι προβολές ξεκινούν μετά τη δύση του ήλιου και τυλίγουν κυκλικά τον ουρανοξύστη, μετατρέποντας το κτήριο σε ένα πρωτότυπο, φωτεινό «billboard» που αναδεικνύει το κύρος της μάρκας. Δεν αποκλείεται να εμφανίζονται και άλλα μοντέλα της Land Rover, καθώς τα εφέ εναλλάσσονται.

Ο Πύργος Πειραιά: τοπόσημο και πράσινο κτήριο

Με 22 ορόφους, ύψος 88 μέτρων και συνολική επιφάνεια 34.623 τ.μ., ο Πύργος Πειραιά έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πόλη και την παραλιακή της ζώνη. Στεγάζει γραφεία, καταστήματα, χώρους ευεξίας, εστιατόρια και το μεγαλύτερο Zara της Ελλάδας.

Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική του που ξεχωρίζει, αλλά και η περιβαλλοντική του ταυτότητα: ο ουρανοξύστης έχει την κορυφαία πιστοποίηση LEED Platinum, όντας ο πρώτος βιοκλιματικός ουρανοξύστης στη χώρα. Παράλληλα, ενσωματώνει έξυπνες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με περσίδες που μειώνουν έως και 45% την ηλιακή έκθεση.

Η νέα εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Η προβολή των μοντέλων της Land Rover πάνω στο πιο εμβληματικό κτήριο του λιμανιού δείχνει πώς η αυτοκινητική κουλτούρα και η αρχιτεκτονική μπορούν να συνδυαστούν με τρόπο εντυπωσιακό. Ο Πύργος Πειραιά αναδεικνύεται σε ορόσημο όχι μόνο της πόλης, αλλά και της νέας εικόνας της Αθηναϊκής Ριβιέρας, που εξελίσσεται σε πόλο έλξης για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Τι κρατάμε;

Τα ονόματα της Land Rover φωτίζουν τον Πύργο Πειραιά κάθε βράδυ.

Ο ουρανοξύστης είναι σύγχρονο τοπόσημο , με κορυφαία πιστοποίηση βιωσιμότητας.

Η προβολή δίνει νέα δυναμική στο λιμάνι, παντρεύοντας την αυτοκίνηση με την αρχιτεκτονική.

Ο Πύργος εντάσσεται στη νέα ταυτότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

