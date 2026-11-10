Πρέπει να αλλάζουμε λάστιχα κάθε πέντε χρόνια – Αλήθεια ή μύθος;

Πρέπει πράγματι να αλλάζουμε λάστιχα στο αυτοκίνητο κάθε πέντε χρόνια, ακόμη κι αν έχουν κάνει λίγα χιλιόμετρα και φαίνονται μια χαρά;

Ο γνωστός «κανόνας της πενταετίας» κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες, όμως η τεχνολογία των ελαστικών έχει εξελιχθεί σημαντικά. Η αλήθεια είναι ότι η συμπλήρωση πέντε ετών δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει να τα αντικαταστήσουμε αμέσως. Αποτελεί, όμως, ένα σημαντικό όριο από το οποίο και μετά χρειάζεται συχνότερος και πιο προσεκτικός έλεγχος.

Η ηλικία ενός ελαστικού διαπιστώνεται εύκολα από τον τετραψήφιο κωδικό (DΟΤ) που αναγράφεται στο πλαϊνό του. Τα δύο πρώτα ψηφία υποδεικνύουν την εβδομάδα κατασκευής και τα δύο τελευταία το έτος. Έτσι, μπορούμε να γνωρίζουμε πότε κατασκευάστηκε, ανεξάρτητα από το πότε το αγοράσαμε ή το τοποθετήσαμε στο αυτοκίνητό μας.

Τα καινούργια λάστιχα δεν είναι πάντα… καινούργια

Όταν αγοράζουμε καινούργια ελαστικά, δεν αρκεί να είναι απλώς αχρησιμοποίητα. Έχει σημασία και το πότε κατασκευάστηκαν, καθώς η γήρανση του καουτσούκ ξεκινά από τη στιγμή της παραγωγής και όχι από την πρώτη φορά που θα πατήσουν στην άσφαλτο.

Για παράδειγμα, εάν αγοράζουμε ελαστικά το 2026, είναι προτιμότερο να επιλέξουμε όσα έχουν κατασκευαστεί τους τελευταίους μήνες. Ελαστικά παραγωγής Ιουλίου, Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου αποτελούν μια καλή επιλογή, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα να επιλέξουμε και κάποια που κατασκευάστηκαν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Αντίθετα, ένα ελαστικό που κατασκευάστηκε στα τέλη του 2025 έχει ήδη χάσει ένα μέρος της συνολικής διάρκειας ζωής του πριν καν τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίπτουμε τέτοιες επιλογές, αλλά είναι λογικό να ζητάμε αντίστοιχη έκπτωση στην τιμή, καθώς πρόκειται για παλαιότερο απόθεμα που οι έμποροι ενδέχεται να θέλουν να «ξεφορτωθούν» πιο γρήγορα.

Γιατί γερνούν τα ελαστικά ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούνται;

Το καουτσούκ αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου, ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο. Καθώς τα ελαστικά γερνούν, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μικροσκοπικών ρωγμών, οι οποίες σταδιακά μεγαλώνουν και μπορούν να επηρεάσουν τη δομική τους ακεραιότητα. Εάν παρατηρήσουμε ρωγμές στα πλαϊνά τοιχώματα, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος αστοχίας του ελαστικού κατά την οδήγηση.

Η διαδικασία αυτή σχετίζεται με τον τρόπο κατασκευής των ελαστικών και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Κατά την παραγωγή τους εφαρμόζονται διαδικασίες όπως ο βουλκανισμός, ενώ οι χημικές ενώσεις του καουτσούκ αλλοιώνονται σταδιακά εξαιτίας της θερμο-οξειδωτικής υποβάθμισης. Με απλά λόγια, το οξυγόνο αντιδρά αργά με το καουτσούκ και συμβάλλει στη φθορά του.

Υπάρχουν, μάλιστα, παράγοντες που επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ένας από τους σημαντικότερους, γι’ αυτό και τα ελαστικά αυτοκινήτων που κινούνται συχνά σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια και πολύ ζεστή άσφαλτο χρειάζονται συχνότερο έλεγχο. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και στο όζον επιταχύνει επίσης τη γήρανση, ενώ επιβαρυντικό ρόλο μπορεί να παίξει και το αλάτι. Αυτό αφορά τόσο όσους ζουν κοντά στη θάλασσα όσο και περιοχές όπου χρησιμοποιείται αλάτι στους δρόμους για την αντιμετώπιση του πάγου.

Ακόμη και τα ελαστικά που φυλάσσονται σε σκοτεινή αποθήκη γερνούν, απλώς με πιο αργό ρυθμό. Το ίδιο ισχύει και για τη ρεζέρβα, ακόμη κι αν βρίσκεται προστατευμένη στο πορτμπαγκάζ. Αντίθετα, οι εξωτερικά τοποθετημένοι ή κάτω από το αμάξωμα εφεδρικοί τροχοί χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, καθώς εκτίθενται απευθείας στον ήλιο, τη βροχή, τη σκόνη και τη βρωμιά του δρόμου.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η λανθασμένη πίεση αέρα. Τα ελαστικά με χαμηλότερη πίεση από την προβλεπόμενη αναπτύσσουν περισσότερη θερμότητα κατά την κύλιση, κάτι που επιταχύνει τη φθορά τους.

Τι προτείνουν οι κατασκευαστές;

Οι συστάσεις των κατασκευαστών δεν ορίζουν απαραίτητα την πενταετία ως υποχρεωτικό όριο αντικατάστασης. Η Michelin, για παράδειγμα, προτείνει τον έλεγχο των ελαστικών από επαγγελματία τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, όταν συμπληρώσουν πέντε χρόνια από την κατασκευή τους.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν το διάστημα από τα έξι έως τα οκτώ χρόνια ως περίοδο αυξημένου κινδύνου, κατά την οποία συνιστάται έλεγχος τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Για ελαστικά ηλικίας οκτώ έως δέκα ετών, η αντικατάσταση συνιστάται, ενώ στα δέκα χρόνια θεωρείται πλέον υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την εξωτερική τους εικόνα.

Κατά τον επαγγελματικό έλεγχο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται αρχικά στα πλαϊνά τοιχώματα, καθώς αποτελούν κρίσιμο τμήμα του ελαστικού που υποστηρίζει το βάρος του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια εξετάζονται η επιφάνεια κύλισης και το πέλμα για ρωγμές ή ζημιές από ξένα αντικείμενα, καθώς και ο «ώμος» του ελαστικού, δηλαδή το σημείο όπου ενώνονται το πλαϊνό τοίχωμα και το πέλμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ελέγχεται και το εσωτερικό του ελαστικού.

Η ηλικία ή τα χιλιόμετρα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο;

Η αντικατάσταση των ελαστικών κάθε πέντε χρόνια μπορεί να μοιάζει υπερβολική, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ελάχιστα το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, για έναν οδηγό που διανύει περίπου 24.000 χλμ. ετησίως, είναι πιθανό το πέλμα να φτάσει στο νόμιμο όριο φθοράς πολύ πριν συμπληρωθεί η πενταετία.

Το ζήτημα αφορά κυρίως αυτοκίνητα που κάνουν πολύ λίγα χιλιόμετρα, για παράδειγμα έως περίπου 8.000 χλμ. τον χρόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ελαστικά μπορεί να διατηρούν επαρκές βάθος πέλματος, αλλά να έχουν ήδη υποστεί σημαντική γήρανση λόγω χρόνου και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Επομένως, ο κανόνας των πέντε ετών δεν είναι ούτε απόλυτος μύθος ούτε μια αυστηρή ημερομηνία λήξης. Αποτελεί ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς: από εκεί και μετά χρειάζεται τακτικός επαγγελματικός έλεγχος, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση του καουτσούκ. Το γεγονός ότι ένα ελαστικό έχει αρκετό «ψωμί» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παραμένει ασφαλές.