Πριν τις Ferrari και τις Lamborghini: Αυτό ήταν το πρώτο περιπολικό επιδόσεων στα Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι γνωστά για τον εξωτικό στόλο της αστυνομίας τους. Τώρα, το αυτοκίνητο που έκανε την αρχή «αναγεννιέται»

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι παγκοσμίως γνωστά για τον εξωτικό στόλο της αστυνομίας τους, που περιλαμβάνει από αμιγώς ηλεκτρικά hypercars μέχρι εξωτικά supercars της Ferrari και της Lamborghini. Η αγάπη της αστυνομίας των Εμιράτων για τα γρήγορα αυτοκίνητα, όμως, δεν είναι τωρινή υπόθεση. Η αρχή έγινε πριν από σχεδόν μισό αιώνα, με μια Porsche 924.

Το ιστορικό αυτό σπορ μοντέλο αποκαταστάθηκε πλήρως στην αρχική του κατάσταση από τα κέντρα της Porsche σε Abu Dhabi και Al Ain. Κατασκευασμένη το 1979, η συγκεκριμένη 924 υπήρξε το πρώτο σπορ όχημα που εντάχθηκε στον στόλο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας των ΗΑΕ. Μάλιστα, είχε αναλάβει μια πολύ ιδιαίτερη αποστολή: τη συνοδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ κατά την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο νεοσύστατο τότε κράτος.

Η διαδικασία ολικής επαναφοράς έγινε με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντικότητα. Οι ειδικοί απέφυγαν την εύκολη λύση των αυτοκόλλητων, χρησιμοποιώντας βαφή για την πιστή αναπαράσταση των αυθεντικών αστυνομικών επιγραφών στο αμάξωμα.

Από το φεστιβάλ στο μουσείο

Η «αναστημένη» Porsche 924 θα κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο φεστιβάλ Icons of Porsche στο Ντουμπάι (21-22 Νοεμβρίου), ενώ στη συνέχεια θα περάσει σε μόνιμη έκθεση στο Μουσείο Al Maqta στο Αμπού Ντάμπι. Σήμερα, μπορεί οι αστυνομικές δυνάμεις των Εμιράτων να κυκλοφορούν με 911, Taycan ή ακόμα και εξωτικές Lamborghini, αλλά τα πάντα ξεκίνησαν από την πιο «ταπεινή» 924.

Η επιστροφή του μοντέλου στο προσκήνιο συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 ετών από τη δημιουργία των Transaxle σπορ μοντέλων της Porsche. Η 924, που παρουσιάστηκε το 1976, εισήγαγε τη διάταξη με τον κινητήρα εμπρός και το κιβώτιο ταχυτήτων/διαφορικό πίσω, συνδεδεμένα μέσω ενός άκαμπτου άξονα (torque tube), εξασφαλίζοντας εξαιρετική κατανομή βάρους και κορυφαία οδική συμπεριφορά.

Το ρίσκο και η επιβράβευση

Η ιστορία της, βέβαια, ξεκίνησε περιπετειωδώς. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η Volkswagen ανέθεσε στην Porsche την ανάπτυξη του διαδόχου του VW-Porsche 914 (πρότζεκτ EA 425). Όταν η VW αποσύρθηκε λόγω οικονομικών δυσκολιών το 1974, η Porsche εξαγόρασε το πρότζεκτ και το λανσάρισε ως το εισαγωγικό της μοντέλο – μια κίνηση-ματ εν μέσω της πετρελαϊκής κρίσης του 1973.

Η 924 έγραψε ιστορία ως η πρώτη Porsche ευρείας παραγωγής με εμπρός τοποθετημένο, υδρόψυκτο κινητήρα (έναν 2.0 λίτρων από την Audi, απόδοσης 123 ίππων). Παρά τις αρχικές αντιδράσεις των φανατικών της μάρκας, το μοντέλο εξελίχθηκε σε εμπορικό θρίαμβο. Ακολούθησαν οι εκδόσεις Turbo (168 hp), Carrera GT και Carrera GTS, ενώ το 1981 άνοιξε τον δρόμο για τη 944.

Μέχρι το τέλος της παραγωγής της το 1988, η οικογένεια της 924 (συμπεριλαμβανομένης της 924 S) ξεπέρασε τις 325.000 πωλήσεις, σφραγίζοντας μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του κατασκευαστή από τη Στουτγάρδη.

Πηγή / Φωτογραφίες: Porsche Newsroom