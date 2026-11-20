Η προεδρική Cadillac μπήκε στο βιβλίο Γκίνες για τις πόρτες της. Σε ποιο «Beast» ανήκει το ρεκόρ των 20 εκατοστών και γιατί η πόρτα της κινεζικής Hongqi δείχνει τόσο πιο λεπτή;

Στη μία φωτογραφία, ο Σι Τζινπίνγκ βγαίνει από τη μαύρη Hongqi, την προεδρική του λιμουζίνα, στο κόκκινο χαλί. Στην άλλη φωτογραφία, δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, το μάτι πηγαίνει κατευθείαν στο μεγαλύτερο πάχος της πόρτας της Cadillac. Αξίζει να προσέξετε το παράθυρο. Κάθεται τόσο βαθιά μέσα στο μαύρο του πλαίσιο, που ακόμη κι αν βλέπαμε μόνο το πάνω μισό της πόρτας, πάλι θα καταλαβαίναμε γιατί αυτή η λιμουζίνα απέκτησε το παρατσούκλι «The Beast».

Τα περίφημα 20 εκατοστά ανήκουν στην Cadillac του Ομπάμα

Για μία προεδρική λιμουζίνα έχουμε συγκεκριμένο νούμερο. Το Guinness World Records καταγράφει πάχος οκτώ ιντσών, δηλαδή 20,3 εκατοστών, για τις πόρτες της Cadillac που μπήκε σε υπηρεσία στις 20 Ιανουαρίου 2009, την ημέρα της πρώτης ορκωμοσίας του Μπαράκ Ομπάμα. Και για όποιον δυσκολεύεται να φανταστεί τι σήμαινε αυτό σε βάρος, το Guinness δίνει ένα μέτρο σύγκρισης. Καθεμία ζύγιζε περίπου όσο μια εξωτερική πόρτα καμπίνας ενός Boeing 757.

Η λεπτομέρεια που χάνεται με τα χρόνια είναι ότι το παρατσούκλι πέρασε και στην επόμενη γενιά. Η Cadillac δίπλα στον Τραμπ ανήκει στη νεότερη γενιά του «Beast», που παρουσιάστηκε το 2018. Το ακριβές πάχος της δικής της πόρτας παραμένει άγνωστο.

Γιατί η λιμουζίνα του Τραμπ πατάει σε πλαίσιο φορτηγού

Η General Motors κατασκεύασε τη νεότερη προεδρική Cadillac, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2018, στις ημέρες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι αναλογίες της θυμίζουν μεγάλο αμερικανικό σεντάν, όμως κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται, σύμφωνα με τον αμερικανικό αυτοκινητικό Τύπο, πλαίσιο φορτηγού βαρέος τύπου της GM. Οι δημοσιευμένες εκτιμήσεις για το βάρος της κυμαίνονται από 6,8 έως 9,1 τόνους. Επίσημο απόβαρο δεν έχει ανακοινωθεί.

Η ανοιχτή πόρτα στην φωτογραφία δείχνει την πρόκληση μίας τέτοιας εφαρμογής. Όσο μένει ανοιχτή, οι μεντεσέδες και η κολόνα του αμαξώματος σηκώνουν όλο της το βάρος. Μετά, μόλις η λιμουζίνα ξεκινήσει, η ανάρτηση πρέπει να διαχειριστεί σε κάθε λακκούβα το βάρος από όλες τις πόρτες, τους ειδικούς υαλοπίνακες και την υπόλοιπη θωράκιση. Και στο πρώτο δυνατό φρενάρισμα, τα φρένα καλούνται να επιβραδύνουν τόσους τόνους. Κάπως έτσι, το πλαίσιο φορτηγού αρχίζει να ακούγεται απολύτως λογικό για ένα αυτοκίνητο που φέρει το έμβλημα της Cadillac.

Η κινεζική λιμουζίνα Hongqi N701 άνοιξε την πόρτα της και για έναν Αμερικανό πρόεδρο

Η Hongqi N701 έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της το 2022, στην επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στο Χονγκ Κονγκ. Έκτοτε τον έχει συνοδεύσει και σε ταξίδια στο εξωτερικό. Το όνομα της μάρκας σημαίνει «Κόκκινη Σημαία» και το πόσο μετράει για τον επιβάτη της το γεγονός ότι κατασκευάζεται στην Κίνα φάνηκε σε μια συνάντηση στην Καλιφόρνια, τον Νοέμβριο του 2023.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στάθηκε δίπλα στη Hongqi και σχολίασε πόσο όμορφη ήταν. Ο Σι τού επισήμανε ότι ήταν κινεζικής κατασκευής και ζήτησε από τους ανθρώπους του να ανοίξουν την πίσω πόρτα για να ρίξει ο Μπάιντεν μια ματιά στην καμπίνα. Για λίγα δευτερόλεπτα, η σκηνή θύμιζε κάτι πολύ πιο οικείο από προεδρική συνάντηση. Κάποιος έκανε ένα κομπλιμέντο για το αυτοκίνητο και ο ιδιοκτήτης έσπευσε να του το δείξει κι από μέσα.

Πιο παχιά πόρτα σημαίνει και καλύτερη προστασία;

Η πίσω πόρτα της αμερικανικής Cadillac δείχνει σαφώς πιο παχιά από εκείνη της Hongqi N701. Αποδεικνύει αυτό ότι ο Τραμπ είναι πιο ασφαλής από τον Σι; Όχι. Ακόμη κι αν είχαμε τις δύο λιμουζίνες δίπλα δίπλα και μια μεζούρα στο χέρι, θα μαθαίναμε μόνο πόσο πάχος έχει η κάθε πόρτα. Για να καταλάβουμε πόσο από αυτό αντιστοιχεί στη θωράκιση, θα έπρεπε να ξέρουμε τι υπάρχει κάτω από την επένδυση. Σκεφτείτε δύο πόρτες με ακριβώς την ίδια θωράκιση. Αν στη μία ο σχεδιαστής δώσει περισσότερο χώρο στο υποβραχιόνιο και στην ταπετσαρία, η μεζούρα θα δείξει διαφορά, παρότι ο επιβάτης έχει την ίδια προστασία.

Στην πράξη, οι μηχανικοί έχουν και διαφορετικούς τρόπους να πετύχουν την αντοχή που ζητούν. Κάθε υλικό έχει διαφορετικές ιδιότητες, οπότε έχει σημασία ποια επέλεξαν οι μηχανικοί και πώς τα συνδύασαν. Επιπλέον, η πόρτα αποτελεί ένα μόνο τμήμα της προστατευμένης καμπίνας. Για τον άνθρωπο στο πίσω κάθισμα μετρούν εξίσου οι υαλοπίνακες και η προστασία που προσφέρει όλο το υπόλοιπο αμάξωμα.

Για το νεότερο «Beast» και τη Hongqi N701, η σύγκριση που θα είχε πραγματική αξία θα ήταν πώς ανταποκρίνεται η καθεμία στην ίδια απειλή, κάτω από τις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Δυστυχώς, δεν πιστεύουμε πως οι δύο πρόεδροι θα ήθελαν να μπουν σε αυτήν την διαδικασία. Πάντως, η αμερικανική πόρτα κερδίζει τις εντυπώσεις. Το αν προστατεύει καλύτερα τον επιβάτη της, όμως, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.