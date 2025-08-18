Προεδρικό συγκριτικό: Οι λιμουζίνες των Τραμπ και Πούτιν

Για τη συνάντηση στην Αλάσκα γράφονται πολλά. Ας μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα των προέδρων

Ο όρος «λιμουζίνα» (προερχόμενος από μία περιοχή της Γαλλίας που λέγεται ‘’Limousin’’) σηματοδοτεί την πολυτέλεια και το υπερβολικά μεγάλο αυτοκίνητο. Σύμβολο κύρους, εξουσίας και χρήματος, η λιμουζίνα -κοινώς, ‘’limo’’- είναι αυτό που χρησιμοποιείται από διάφορους ηγέτες, αν και κάποιοι βολεύονται και με πιο μικρά μεγέθη. Ας πούμε, ο Μακρόν.

Πάντως στην Αλάσκα οι δύο (προβλέψιμα μαύρες) λιμουζίνες «αντιπαρατέθηκαν» στη στρατιωτική βάση όπου έγινε η ιστορική συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαδίμηρου Πούτιν…

