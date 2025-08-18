quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Προεδρικό συγκριτικό: Οι λιμουζίνες των Τραμπ και Πούτιν

ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.08.2025
Γιάννης Κωνσταντόπουλος
proedriko-sygkritiko-oi-limouzines-ton-trab-kai-poutin-771600

Για τη συνάντηση στην Αλάσκα γράφονται πολλά. Ας μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα των προέδρων

Ο όρος «λιμουζίνα» (προερχόμενος από μία περιοχή της Γαλλίας που λέγεται ‘’Limousin’’) σηματοδοτεί την πολυτέλεια και το υπερβολικά μεγάλο αυτοκίνητο. Σύμβολο κύρους, εξουσίας και χρήματος, η λιμουζίνα -κοινώς, ‘’limo’’- είναι αυτό που χρησιμοποιείται από διάφορους ηγέτες, αν και κάποιοι βολεύονται και με πιο μικρά μεγέθη. Ας πούμε, ο Μακρόν. 

Πάντως στην Αλάσκα οι δύο (προβλέψιμα μαύρες) λιμουζίνες «αντιπαρατέθηκαν» στη στρατιωτική βάση όπου έγινε η ιστορική συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαδίμηρου Πούτιν

Διαβάστε τη συνέχεια στο 4Drivers.gr

Tags
#4Drivers#Βλαντιμίρ Πούτιν#λιμουζίνα#Ντόναλντ Τραμπ
