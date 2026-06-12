Renault, Stellantis και Volkswagen: Ναι στο «Made in Europe» της ΕΕ αλλά πιέζουν για αλλαγές

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν από τις Βρυξέλλες πιο ευέλικτους κανόνες, καθώς η ΕΕ προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδέει την ευρωπαϊκή παραγωγή με επιδοτήσεις και δημόσιες συμβάσεις, υπό όρους

Η μάχη για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν δίνεται μόνο απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό ή στην τεχνολογική μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Πλέον εξελίσσεται και στις Βρυξέλλες, όπου συζητείται το νέο πλαίσιο «Made in Europe», μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενισχύσει την παραγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσει την εξάρτηση από τρίτες χώρες.

Οι όμιλοι Renault, Stellantis και Volkswagen, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων, παρενέβησαν δημόσια στη συζήτηση, ζητώντας τροποποιήσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τρεις κατασκευαστές ξεκαθαρίζουν ότι στηρίζουν τον στόχο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ωστόσο θεωρούν ότι οι κανόνες που προτείνονται σήμερα είναι υπερβολικά σύνθετοι και ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσουν.

Τι είναι το «Made in Europe»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Industrial Accelerator Act, ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής εντός της Ένωσης.

Στην πράξη, η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα ευνοεί προϊόντα τα οποία παράγονται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη. Για τα αυτοκίνητα αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση σε ορισμένα προγράμματα, κρατικές ενισχύσεις ή δημόσιες προμήθειες θα μπορούσε στο μέλλον να συνδέεται με το ποσοστό της αξίας που δημιουργείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λογική θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το αμερικανικό Inflation Reduction Act, μέσω του οποίου οι ΗΠΑ προσπαθούν να ενισχύσουν την εγχώρια βιομηχανία και τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Το όριο του 70%

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο αφορά το λεγόμενο όριο του 70%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο ένα όχημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 70% ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία προκειμένου να θεωρείται «Made in Europe». Παράλληλα, εξετάζονται ειδικές απαιτήσεις για κρίσιμα εξαρτήματα, όπως οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο κατά το οποίο ένα αυτοκίνητο συναρμολογείται στην Ευρώπη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του προέρχεται από εισαγόμενα εξαρτήματα ή πρώτες ύλες.

Γιατί αντιδρούν οι κατασκευαστές

Οι Renault, Stellantis και Volkswagen δεν απορρίπτουν το όριο του 70%. Αντίθετα, θεωρούν ότι αποτελεί έναν λογικό στόχο. Η διαφωνία τους αφορά τον τρόπο εφαρμογής του.

Οι εταιρείες φοβούνται ότι αν το όριο εφαρμοστεί αυστηρά σε κάθε μοντέλο και κάθε έκδοση ξεχωριστά, θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες. Πολλά εξαρτήματα προέρχονται από χώρες όπως η Τουρκία, το Μαρόκο, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές βιομηχανίες βασίζονται σε αυτά για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Για τον λόγο αυτό προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο, που το ονομάζουν «70:70».

Η πρόταση των Renault, Stellantis και Volkswagen

Οι τρεις όμιλοι προτείνουν το 70% των αυτοκινήτων που πωλεί κάθε κατασκευαστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει τουλάχιστον 70% ευρωπαϊκό περιεχόμενο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες θα διατηρούν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των προμηθευτών και των διαφορετικών μοντέλων τους, χωρίς να αμφισβητείται ο συνολικός στόχος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Κατά την άποψή τους, μια τέτοια προσέγγιση είναι πιο ρεαλιστική και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να αυξηθεί υπερβολικά το κόστος κατασκευής.

Η μεγάλη ανησυχία της Ευρώπης

Πίσω από τη συζήτηση βρίσκεται η αυξανόμενη ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση στην παραγωγή μπαταριών, στην επεξεργασία πρώτων υλών και στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν γενναία προγράμματα επιδοτήσεων για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους να διατηρήσει την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας και την τεχνογνωσία εντός των συνόρων της. Το «Made in Europe» αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία αυτής της στρατηγικής.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι πόσο αυστηροί θα είναι τελικά οι κανόνες και αν θα καταφέρουν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τους ίδιους τους κατασκευαστές.

Τι κρατάμε