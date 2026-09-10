Σχεδόν 7 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα είναι SUV: Γιατί τα επιλέγουν όλοι;

Τα SUV έχουν κατακτήσει την ελληνική αγορά αυτοκινήτου και πλέον δεν αποτελούν μία ακόμη κατηγορία, αλλά την πρώτη επιλογή για τη μεγάλη πλειονότητα των αγοραστών.

Κοιτάζοντας κανείς τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, δύσκολα δεν θα παρατηρήσει την αλλαγή. Τα κλασικά hatchback, sedan και station wagon υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν ολοένα περισσότερα SUV και crossover, από μικρά μοντέλα πόλης μέχρι πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλων διαστάσεων. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την εικόνα. Τον Ιούλιο του 2026 τα SUV αντιπροσώπευσαν το 69,4% των ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Με απλά λόγια, σχεδόν 7 στα 10 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέσα στον συγκεκριμένο μήνα ανήκαν σε κάποια κατηγορία SUV. Και δεν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 66% της αγοράς, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ήταν 61,3%. Πώς όμως φτάσαμε στο σημείο σχεδόν δύο στα τρία νέα αυτοκίνητα ολόκληρης της χρονιάς να είναι SUV;

Ο οδηγός κάθεται ψηλότερα και αυτό αλλάζει την αίσθηση του αυτοκινήτου

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι ταυτόχρονα και ένας από τους απλούστερους: η θέση οδήγησης. Στα περισσότερα SUV ο οδηγός κάθεται αισθητά ψηλότερα σε σχέση με ένα αντίστοιχο hatchback ή sedan. Έχει καλύτερη εποπτεία της κυκλοφορίας, βλέπει ευκολότερα πάνω από μικρότερα αυτοκίνητα και αποκτά την αίσθηση ότι ελέγχει καλύτερα όσα συμβαίνουν γύρω του. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα SUV είναι ασφαλέστερο σε κάθε περίπτωση, δημιουργεί όμως μία έντονη αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς, κάτι που για πολλούς αγοραστές παίζει καθοριστικό ρόλο. Παράλληλα, η ψηλότερη καμπίνα κάνει ευκολότερη την είσοδο και την έξοδο από το αυτοκίνητο. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να «πέσει» μέσα στο κάθισμα όπως σε ένα χαμηλό hatchback, κάτι που εκτιμούν ιδιαίτερα μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί αλλά και οικογένειες.

Οι χώροι ενός οικογενειακού χωρίς το… οικογενειακό look

Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο μυστικό της επιτυχίας τους. Για δεκαετίες, όποιος ήθελε πραγματικά μεγάλους χώρους αγόραζε station wagon ή πολυμορφικό. Το πρόβλημα ήταν ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα συνδέθηκαν σταδιακά με μία αυστηρά πρακτική, οικογενειακή εικόνα. Το SUV κατάφερε να προσφέρει μεγάλο μέρος της πρακτικότητάς τους με πολύ πιο ελκυστική εμφάνιση. Έχει ψηλή οροφή, μεγάλες πόρτες, εύκολη πρόσβαση στα πίσω καθίσματα, συνήθως καλό χώρο αποσκευών και αρκετό χώρο για παιδιά, καθίσματα ασφαλείας και αποσκευές. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να δείχνει σπορ, περιπετειώδες ή ακόμη και premium. Έτσι, ένα μόνο αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά μέσα στην πόλη, να μεταφέρει την οικογένεια και το Σαββατοκύριακο να φορτωθεί για ένα ταξίδι.

Ταιριάζουν ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα

Υπάρχει και ένας λόγος που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα: οι δρόμοι μας δεν είναι πάντα ιδανικοί. Λακκούβες, απότομες ράμπες γκαράζ, κακοτεχνίες, ψηλά πεζοδρόμια και χωματόδρομοι σε παραλίες ή εξοχικές περιοχές αποτελούν συνηθισμένο μέρος της καθημερινότητας. Η μεγαλύτερη απόσταση ενός SUV από το έδαφος προσφέρει στον οδηγό μεγαλύτερη ηρεμία. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί τόσο εύκολα μήπως βρει ο εμπρός προφυλακτήρας σε μία ράμπα ή το κάτω μέρος του αυτοκινήτου σε έναν κακό δρόμο. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε SUV είναι και εκτός δρόμου αυτοκίνητο. Τα περισσότερα σύγχρονα B-SUV και C-SUV είναι δικίνητα και δεν διαθέτουν ούτε τις αναρτήσεις ούτε τα συστήματα τετρακίνησης ενός πραγματικού off-roader. Απλώς προσφέρουν λίγο μεγαλύτερα περιθώρια απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Δεν είναι πλέον απαραίτητα τεράστια

Παλαιότερα η λέξη SUV έφερνε στο μυαλό μεγάλα και βαριά αυτοκίνητα. Σήμερα μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα SUV με διαστάσεις σχεδόν ίδιες με εκείνες ενός παραδοσιακού supermini. Η ανάπτυξη των B-SUV άλλαξε ολόκληρη την αγορά. Ένας αγοραστής που πριν από 15 χρόνια θα επέλεγε ένα μικρό hatchback, σήμερα μπορεί με παρόμοιες εξωτερικές διαστάσεις να αποκτήσει ένα ψηλότερο crossover. Το ίδιο συνέβη μία κατηγορία παραπάνω. Πολλά C-SUV έχουν ουσιαστικά αντικαταστήσει τα κλασικά οικογενειακά hatchback και sedan. Το SUV επομένως έπαψε να αποτελεί «μεγάλο αυτοκίνητο». Έγινε απλώς ένας διαφορετικός τύπος αμαξώματος που υπάρχει πλέον σε σχεδόν κάθε μέγεθος και τιμή.

Οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες άλλαξαν την αγορά

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της εξίσωσης: οι καταναλωτές επιλέγουν περισσότερα SUV, αλλά ταυτόχρονα οι κατασκευαστές τούς προσφέρουν πολύ περισσότερα SUV. Οι γκάμες των εταιρειών έχουν αλλάξει δραματικά. Κατηγορίες που κάποτε περιλάμβαναν δεκάδες sedan, coupe, MPV και station wagon έχουν συρρικνωθεί, ενώ σχεδόν κάθε εταιρεία διαθέτει πλέον δύο, τρία ή ακόμη και περισσότερα crossover διαφορετικών μεγεθών. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ένα παλιό συμβατικό μοντέλο δεν αντικαταστάθηκε ποτέ από νέο αντίστοιχο μοντέλο. Τη θέση του πήρε ένα crossover. Δημιουργείται έτσι ένας κύκλος: ο κόσμος αγοράζει SUV, οι εταιρείες επενδύουν περισσότερο σε SUV, αυξάνονται οι διαθέσιμες επιλογές και τελικά ακόμη περισσότεροι καταναλωτές καταλήγουν σε SUV.

Από οικονομικό μέχρι πολυτελές και από βενζίνη μέχρι ηλεκτρικό

Σημαντικό ρόλο παίζει και η τεράστια ποικιλία. Ο όρος SUV σήμερα δεν περιγράφει συγκεκριμένη οικονομική ή τεχνολογική κατηγορία. Υπάρχουν μικρά crossover με σχετικά προσιτές τιμές, οικογενειακά C-SUV, επταθέσια μοντέλα, coupe SUV, τετρακίνητα, σπορ SUV εκατοντάδων ίππων και υπερπολυτελή μοντέλα. Το ίδιο ισχύει και στους κινητήρες. Βενζίνη, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά υπάρχουν πλέον σχεδόν σε κάθε υποκατηγορία SUV. Ειδικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η ψηλότερη αρχιτεκτονική ενός crossover διευκολύνει σε αρκετές περιπτώσεις και την τοποθέτηση της μεγάλης μπαταρίας κάτω από το δάπεδο, χωρίς να περιορίζεται υπερβολικά ο χώρος της καμπίνας.

Η εμφάνιση πουλάει

Δεν πρέπει να υποτιμάται ούτε ένας πολύ πιο συναισθηματικός παράγοντας. Τα SUV αρέσουν εμφανισιακά. Μεγάλες μάσκες, τονισμένοι θόλοι τροχών, μεγάλες ζάντες, αυξημένο ύψος και πιο «μυώδεις» αναλογίες δίνουν ακόμη και σε ένα μικρό crossover ισχυρότερη παρουσία στον δρόμο. Για αρκετούς αγοραστές ένα SUV δείχνει περισσότερο αυτοκίνητο για τα χρήματά του, ακόμη και όταν από κάτω μοιράζεται μηχανικά μέρη και πλατφόρμα με ένα μικρότερο hatchback. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των SUV για τις αυτοκινητοβιομηχανίες: ο καταναλωτής είναι συχνά διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο για αυτά.

Και όταν έρθει η ώρα της μεταπώλησης;

Η δημοτικότητα έχει ακόμη μία συνέπεια. Ένα SUV βρίσκεται σε μία κατηγορία για την οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση και στην αγορά μεταχειρισμένου. Για τον ιδιώτη που σκέφτεται από την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου πόσο εύκολα θα μπορέσει να το πουλήσει έπειτα από πέντε ή έξι χρόνια, αυτό αποτελεί επιπλέον επιχείρημα. Δεν υπάρχει φυσικά εγγύηση ότι κάθε SUV θα κρατήσει καλύτερα την αξία του, καθώς τεράστιο ρόλο παίζουν η μάρκα, ο κινητήρας, η αξιοπιστία και η ζήτηση του συγκεκριμένου μοντέλου. Όμως η μεγάλη δημοτικότητα της κατηγορίας δημιουργεί μία ευρύτερη δεξαμενή πιθανών αγοραστών.

Έχουν όμως και μειονεκτήματα

Η κυριαρχία τους δεν σημαίνει ότι τα SUV είναι αντικειμενικά καλύτερα σε όλα. Για αντίστοιχες διαστάσεις και τεχνολογία είναι συνήθως βαρύτερα και λιγότερο αεροδυναμικά από ένα χαμηλότερο αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μεγαλύτεροι τροχοί και τα φαρδύτερα ελαστικά μπορούν επίσης να αυξήσουν το κόστος αντικατάστασης, ενώ το υψηλότερο κέντρο βάρους δεν αποτελεί πλεονέκτημα όταν το βασικό ζητούμενο είναι η οδηγική συμπεριφορά. Ένα αντίστοιχο hatchback μπορεί να είναι ελαφρύτερο, οικονομικότερο και πιο ευχάριστο σε έναν δρόμο με στροφές. Ένα station wagon μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ χωρίς το επιπλέον ύψος και βάρος. Όμως η αγορά έχει ήδη δείξει ποια χαρακτηριστικά θεωρεί σημαντικότερα.

Δεν είναι πλέον μόδα

Πριν από μερικά χρόνια ήταν εύκολο να χαρακτηριστεί η άνοδος των SUV ως μία ακόμη τάση της αυτοκίνησης. Σήμερα, όταν σχεδόν επτά στα δέκα νέα αυτοκίνητα ενός μήνα στην Ελλάδα είναι SUV, δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον η λέξη «μόδα». Τα crossover κατάφεραν να συνδυάσουν χαρακτηριστικά που ζητά μεγάλο μέρος του κοινού: ψηλή θέση οδήγησης, εύκολη πρόσβαση, πρακτικότητα, χώρους, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και εμφάνιση που αρέσει στον αγοραστή. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι καλύπτουν πλέον σχεδόν ολόκληρη την αγορά. Από το μικρό αυτοκίνητο πόλης μέχρι το οικογενειακό, το ηλεκτρικό και το πολυτελές μοντέλο, υπάρχει ένα SUV για σχεδόν κάθε ανάγκη και κάθε προϋπολογισμό. Και όσο οι κατασκευαστές συνεχίζουν να επενδύουν περισσότερο σε αυτά και λιγότερο στα παραδοσιακά αμαξώματα, η κυριαρχία των SUV δύσκολα φαίνεται ότι θα ανατραπεί σύντομα.