Σε αυτή τη μεγαλούπολη «κόπηκαν» 4,5 εκατ. κλήσεις σε ένα χρόνο – Μόλις 1 στις 7 ήταν από αστυνομικούς

Όσο οι κάμερες στους δρόμους αυξάνονται τόσο μειώνεται το ανθρώπινο δυναμικό – Οι αστυνομικοί δίνουν σιγά-σιγά τη θέση τους στις κάμερες

Συνεχίζουν να διχάζουν την κοινή γνώμη οι κάμερες ταχύτητας στη Νέα Υόρκη, τη μεγαλούπολη στην οποία μέσα στο 2025 «έκοψαν» πάνω από 4,4 εκατ. κλήσεις. Κι ενώ η κατάσταση στους δρόμους φαίνεται να χειροτερεύει – κάτι που συνιστά μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία – το ανθρώπινο δυναμικό του NYPD στην πραγματικότητα ολοένα και μειώνεται.

Ενώ οι οδηγοί στη Νέα Υόρκη έπαιρναν κλήσεις από κάμερες «με το τσουβάλι» τη χρονιά που μας πέρασε, η αστυνομία «έκοψε» μόλις 678.000.

Νέα εποχή στην αστυνόμευση

Η επιβολή του ΚΟΚ φαίνεται πως έχει αλλάξει ριζικά πρόσωπο στη Νέα Υόρκη, με τη μαζική χρήση καμερών να οδηγεί σε σημαντική μείωση στην παραδοσιακή αστυνόμευση. Παράλληλα, ο αριθμός των προστίμων «καλπάζει», ενώ οι ελλείψεις προσωπικού αναγκάζουν τους αστυνομικούς να ασχολούνται με άλλες υποθέσεις.

Οι οδηγοί στη Νέα Υόρκη βλέπουν πλέον πολύ λιγότερα περιπολικά στους δρόμους σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ οι κλήσεις από αστυνομικούς έχουν μειωθεί δραστικά, ο συνολικός αριθμός των κλήσεων έχει εκτοξευτεί λόγω των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Την τελευταία δεκαετία, οι κλήσεις που εξέδωσαν οι αστυνομικοί του NYPD έχουν μειωθεί σημαντικά, με το Staten Island να παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις. Το 2015, οι αστυνομικοί είχαν μοιράσει πάνω από 1 εκατ. κλήσεις σε όλη την πόλη, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός έπεσε στις 678.000 περίπου, δηλαδή μείωση κοντά στο 32%. Στο Staten Island, οι κλήσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 52% την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με το SiLive, η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε το 2020, δηλαδή την περίοδο των lockdown και της πανδημίας, αλλά έκτοτε δεν ανέκαμψε ποτέ. Από το 2019 στο 2020, οι κλήσεις στο Staten Island μειώθηκαν κατά σχεδόν 69%, ενώ κόπηκαν σχεδόν στο μισό σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη.

Οι πιο συνηθισμένες παραβάσεις όπως η μη-χρήση φλας και η μη-χρήση ζώνης ασφαλείας μειώθηκαν δραματικά.

Τρέχουν και δεν προλαβαίνουν οι αστυνομικοί

H εν λόγω μείωση συνδέεται άμεσα με τη μείωση του προσωπικού, όπως λένε οι αστυνομικοί. Σήμερα, το NYPD διαθέτει περίπου 33.000 ένστολους, έναν σημαντικά μειωμένο αριθμό σε σχέση με τους πάνω από 40.000 που υπηρετούσαν το 2000. Οι τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι με μικρότερο ανθρώπινο δυναμικό, οι αστυνομικοί δεν έχουν χρόνο να ασχολούνται με τροχαίες παραβάσεις, καθώς προτεραιότητα έχουν τα πιο σοβαρά περιστατικά.

Απόστρατος αστυνομικός δήλωσε ότι λόγω της υποστελέχωσης, οι αστυνομικοί «τρέχουν» από περιστατικό σε περιστατικό και χρόνος για τροχονομικούς ελέγχους ρουτίνας απλά δεν υπάρχει.

«Χρύσες δουλειές» κάνουν οι κάμερες

Κι ενώ η αστυνόμευση στους δρόμους γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο φαινόμενο, η πολιτεία συνεχίζει να εισπράττει έσοδα-«μαμούθ» από τις κάμερες. Η αυτοματοποιημένη επιβολή έχει εκτοξευθεί: μόνο το 2025, οι κάμερες ταχύτητας «έκοψαν» πάνω από 4,4 εκατ. κλήσεις σε όλη τη Νέα Υόρκη. Στο Staten Island, οι κάμερες εξέδωσαν πάνω από 441.000 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα – περισσότερες από 100 φορές πάνω από τους αστυνομικούς.

Η Νέα Υόρκη έχει επεκτείνει το πρόγραμμα καμερών ώστε να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ σχεδιάζει να μειώσει τα όρια ταχύτητας στα 15 μίλια/ώρα (περίπου 24 χλμ./ώρα) σε σχολικές ζώνες. Οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αυτή η κίνηση θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια, ωστόσο, οι επικριτές λένε πως απλά θα αυξήσει τα έσοδα της πόλης από κλήσεις.

Πηγή: Carscoops.com