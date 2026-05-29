ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σε ποια ατυχήματα η ασφαλιστική δίνει μόνο τα μισά χρήματα για επισκευή;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29.05.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Ένα από τα πιο παρεξηγημένα πράγματα στα τροχαία ατυχήματα είναι ότι μπορεί να βρεθείς με κατεστραμμένο αυτοκίνητο, να μην έφταιγες ξεκάθαρα εσύ, αλλά η ασφαλιστική να εγκρίνει τελικά μόνο το 50% της ζημιάς.

Και όχι, δεν μιλάμε μόνο για περιπτώσεις όπου δύο οδηγοί “μοιράζονται” εμφανώς την ευθύνη. Υπάρχουν ακόμη και ατυχήματα χωρίς καμία επαφή μεταξύ οχημάτων, που μπορούν να καταλήξουν σε συνυπαιτιότητα και “κουρεμένη” αποζημίωση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που βλέπουμε συχνά μέσα στην πόλη με μηχανές και απότομους ελιγμούς. Ένα scooter περνά ξυστά δίπλα σου, ένα αυτοκίνητο πετάγεται ξαφνικά μπροστά σου ή αλλάζει βίαια λωρίδα και εσύ στην προσπάθειά σου να αποφύγεις τη σύγκρουση χάνεις τον έλεγχο και πέφτεις πάνω σε πεζοδρόμιο, μπάρα ή άλλο όχημα. Μπορεί να μην υπήρξε ποτέ επαφή ανάμεσα στα δύο οχήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θεωρείται τροχαίο. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί ξεκινά η κουβέντα περί συνυπαιτιότητας.

Η λέξη που καθορίζει τα πάντα

Οι περισσότεροι οδηγοί πιστεύουν ότι στα τροχαία υπάρχει μόνο το “φταις ή δεν φταις”. Στην πραγματικότητα όμως ασφαλιστικές και πραγματογνώμονες εξετάζουν αν και ο άλλος οδηγός συνέβαλε με κάποιο τρόπο στο αποτέλεσμα. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα ποσοστά. Μπορεί να υπάρξει 70-30, 60-40 ή το πολύ γνωστό πλέον 50-50. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν η ζημιά του αυτοκινήτου σου είναι 5.000 ευρώ και σου αποδοθεί 50% συνυπαιτιότητα, τότε θα αποζημιωθείς μόνο για τα μισά. Τα υπόλοιπα βγαίνουν κανονικά από την τσέπη σου. Και το χειρότερο; Πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη.

Τα τροχαία χωρίς επαφή είναι τα πιο δύσκολα

Εκεί οι ασφαλιστικές γίνονται πολύ πιο αυστηρές, γιατί λείπει το βασικό στοιχείο ενός “κλασικού” ατυχήματος: η σύγκρουση. Αν δεν υπάρχουν κάμερες, dashcam, μάρτυρες ή σαφής καταγραφή από την Τροχαία, είναι πολύ εύκολο να ειπωθεί ότι “δεν αποδεικνύεται πλήρως η υπαιτιότητα του άλλου οδηγού”. Και κάπου εκεί εμφανίζεται το κλασικό 50-50. Ένα από τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι “ο οδηγός αντέδρασε υπερβολικά” ή ότι κινούνταν με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ενδεδειγμένη. Δηλαδή ακόμα κι αν ο άλλος οδηγός σε ανάγκασε ουσιαστικά να κάνεις ελιγμό, μπορεί να θεωρηθεί ότι θα μπορούσες θεωρητικά να το είχες αποφύγει καλύτερα. Και ξαφνικά, από εκεί που πίστευες ότι είσαι ξεκάθαρα το θύμα, καταλήγεις να πληρώνεις τη μισή ζημιά.

ατυχήματα

Η συνυπαιτιότητα εμφανίζεται συνεχώς και σε απολύτως καθημερινές περιπτώσεις.

  • Στις διασταυρώσεις για παράδειγμα, ακόμη κι αν έχεις προτεραιότητα, δεν σημαίνει πάντα ότι θα πάρεις 100% αποζημίωση. Αν αποδειχθεί ότι κινούσουν γρήγορα μέσα στην πόλη ή μπήκες επιθετικά στη διασταύρωση, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέβαλες και εσύ στο αποτέλεσμα, ακόμη κι αν ο άλλος οδηγός παραβίασε STOP.
  • Το ίδιο συμβαίνει πολύ συχνά και στις αλλαγές λωρίδας. Αν δύο οδηγοί κινηθούν σχεδόν ταυτόχρονα προς την ίδια λωρίδα ή δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιος είχε ήδη “κατοχυρώσει” τον χώρο, πολλές πραγματογνωμοσύνες καταλήγουν σε μοιρασμένη ευθύνη. Ειδικά σε δρόμους όπως ο Κηφισός ή η Συγγρού, αυτά τα περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινότητα.
  • Ακόμα και οι οπίσθιες συγκρούσεις δεν είναι πάντα τόσο απλές όσο νομίζουμε. Θεωρητικά όποιος πέφτει πίσω φταίει. Στην πράξη όμως υπάρχουν εξαιρέσεις. Αν το μπροστινό όχημα φρενάρει απότομα χωρίς λόγο ή δεν λειτουργούν σωστά τα φώτα φρένων, μπορεί να υπάρξει ποσοστό συνυπαιτιότητας.

Οι μηχανές βρίσκονται συχνά στη “γκρίζα ζώνη”

Το filtering, δηλαδή η κίνηση ανάμεσα στις λωρίδες, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν ένα αυτοκίνητο αλλάξει λωρίδα και ακουμπήσει μηχανή που περνά ανάμεσα στα αυτοκίνητα, αρκετές ασφαλιστικές αποδίδουν ευθύνη και στις δύο πλευρές. Ο οδηγός του αυτοκινήτου επειδή δεν έλεγξε σωστά και ο αναβάτης επειδή κινούνταν σε σημείο που θεωρητικά δεν θεωρείται κανονική λωρίδα κυκλοφορίας. Και κάπως έτσι, ακόμη και σε τροχαία που φαίνονται “ξεκάθαρα”, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί δραματικά.

Το μεγαλύτερο όπλο σήμερα είναι η απόδειξη

Οι dashcams έχουν αλλάξει τελείως το παιχνίδι στα τροχαία ατυχήματα. Μια κάμερα μπορεί κυριολεκτικά να σου γλιτώσει χιλιάδες ευρώ, ειδικά σε περιπτώσεις χωρίς επαφή ή όταν ο άλλος οδηγός αρνείται τι ακριβώς συνέβη. Το ίδιο σημαντικοί είναι και οι μάρτυρες ή ακόμη και οι κάμερες καταστημάτων που μπορεί να έχουν καταγράψει το περιστατικό. Γιατί χωρίς αποδείξεις, οι ασφαλιστικές σχεδόν πάντα θα προσπαθήσουν να μειώσουν όσο γίνεται το ποσοστό ευθύνης του πελάτη τους. Και αυτό μεταφράζεται άμεσα σε λιγότερα χρήματα για επισκευή.

Τι κρατάμε;

  • Ακόμη και χωρίς επαφή μπορεί να υπάρξει κανονικό τροχαίο ατύχημα
  • Η συνυπαιτιότητα είναι ο βασικός λόγος που “κόβεται” η αποζημίωση
  • Τα τροχαία χωρίς επαφή είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις αποδεικτικά
  • Το 50-50 εμφανίζεται πολύ συχνότερα απ’ όσο νομίζουν οι οδηγοί
  • Dashcam, μάρτυρες και σωστή καταγραφή μπορούν να αλλάξουν τελείως μια υπόθεση

#τροχαία ατυχήματα
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
