Σε ποια γειτονική χώρα της Ελλάδας σου παίρνουν το δίπλωμα ακόμη κι αν πηγαίνεις με 61 km/h;

Υπέρβαση της ταχύτητας κατά 21 χλμ./ώρα εντός αστικού ιστού αρκεί για την ενεργοποίηση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το καθεστώς κυρώσεων για την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην Αλβανία, ακόμη και εντός κατοικημένων περιοχών. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 40 χλμ./ώρα, η κίνηση με 61 χλμ./ώρα θεωρείται σοβαρή παράβαση και συνοδεύεται από άμεση αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Η υπέρβαση των 21 χλμ./ώρα πάνω από το όριο ενεργοποιεί την αυστηρότερη βαθμίδα ποινών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για αστικό, επαρχιακό ή αυτοκινητόδρομο δίκτυο. Στις αστικές περιοχές, όπου τα όρια είναι χαμηλότερα, το μέτρο αυτό έχει άμεση εφαρμογή ακόμη και σε ταχύτητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζονται με ηπιότερα διοικητικά πρόστιμα.

Πέραν της αφαίρεσης διπλώματος, η παράβαση συνοδεύεται και από χρηματικό πρόστιμο, το οποίο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ανέρχεται στα 20 ευρώ για την υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου. Το ύψος του προστίμου παραμένει σχετικά χαμηλό, ωστόσο η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας οδήγησης θεωρείται το βασικό αποτρεπτικό μέτρο.

Το πλαίσιο αυτό εντάσσεται στη συνολική πολιτική της Αλβανίας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, με έμφαση στον έλεγχο της ταχύτητας σε αστικές περιοχές, όπου καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος για πεζούς και δικυκλιστές. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο με φυσική παρουσία της τροχαίας όσο και μέσω συστημάτων καταγραφής ταχύτητας.

Για οδηγούς από το εξωτερικό, το καθεστώς αυτό καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή στα τοπικά όρια ταχύτητας, καθώς μικρές υπερβάσεις σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να επιφέρουν δυσανάλογα σοβαρές διοικητικές συνέπειες.