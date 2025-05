Σοκ: Τα crash tests «αγνοούν» τις γυναίκες και τις ιδιαιτερότητες του σωματότυπού τους

Σχεδιάζουν και εξελίσσουν αυτοκίνητα μόνο για άντρες αλλά κανείς δεν το παραδέχεται

Πόσο ασφαλής είσαι πίσω από το τιμόνι; Αν είσαι γυναίκα, η απάντηση μπορεί να σε σοκάρει: τα σύγχρονα crash tests που καθορίζουν πόσο ασφαλές είναι ένα αυτοκίνητο, βασίζονται σε μοντέλα ανδρικού σωματότυπου, αφήνοντας εκατομμύρια γυναίκες εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τα «crash dummies», δηλαδή τα «ανδρείκελα» (να το πάλι…) που χρησιμοποιούνται στα crash tests βασίζονται στο μοντέλο του «μέσου άντρα», ύψους 1,77 μ. και βάρους 76 κιλών. Τα «γυναικεία dummies» που χρησιμοποιούνται είναι απλώς μικρότερου μεγέθους ανδρικές κούκλες σύγκρουσης και σε καμία περίπτωση δεν αναπαριστούν πραγματικά τον γυναικείο σωματότυπο. Συνήθως έχουν ύψος περίπου 1,52 μ. και βάρος 49 κιλά, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη κρίσιμες διαφορές της γυναικείας φυσιολογίας όπως:

-Λεπτότερος λαιμός και διαφορετική μυϊκή υποστήριξη στον αυχένα, άρα μεγαλύτερη ευαισθησία σε τραυματισμούς

-Διαφορετικό σχήμα λεκάνης και κέντρου βάρους, που επηρεάζουν το πώς το σώμα κινείται σε μια σύγκρουση

-Διαφορετική πυκνότητα οστών, κατανομή λίπους και μυϊκής μάζας

-Σκελετικές διαφορές που επηρεάζουν τον βαθμό προστασίας του σώματος σε τραυματισμούς

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες είναι κατά 47% πιο πιθανό να τραυματιστούν σοβαρά σε τροχαία, και κατά 17% πιο πιθανό να χάσουν τη ζωή τους, όταν κάθονται στη θέση του συνοδηγού, σε σχέση με άνδρες — κυρίως επειδή τα dummies στα crash tests δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη γυναικεία φυσιολογία.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό! Ακόμα και όταν εξετάζεται η ασφάλεια στις συγκρούσεις με το «γυναικείο» dummy στη θέση του οδηγού , δεν λαμβάνονται υπόψη άλλες, σημαντικότατες συνισταμένες:

Οι γυναίκες συνήθως κάθονται πιο κοντά στο τιμόνι και πιο ψηλά για να έχουν ορατότητα και να φτάνουν τα πεντάλ. Αυτή η στάση τις φέρνει πιο κοντά στον αερόσακο, κάτι που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών στο κεφάλι, στον θώρακα ή στον αυχένα. Τα πρότυπα στις τρέχουσες δοκιμές δεν αναπαριστούν αυτή τη στάση σωστά, καθώς τα περισσότερα crash tests γίνονται με βάση την εργονομία του μέσου άντρα οδηγού.

Τι γίνεται για όλα αυτά;

Μόλις το 2011 δημιουργήθηκε η EvaRID, η πρώτη crash test dummy που σχεδιάστηκε με βάση ρεαλιστικά δεδομένα γυναικείου σώματος. Αναπτύχθηκε στη Σουηδία από το Chalmers University σε συνεργασία με τη Volvo, την Autoliv και άλλους ερευνητικούς φορείς. Ωστόσο η EvaRID, δεν έχει ενταχθεί στις δοκιμές μεγάλων οργανισμών που διενεργούν crash tests. Τα περισσότερα crash tests, π.χ. στο Euro NCAP, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κυρίως τον «μέσο άνδρα» ως σημείο αναφοράς.

Κάποιες εταιρείες και οργανισμοί δίνουν μάχη για ισότητα στην ασφάλεια:

European Transport Safety Council (ETSC) – Προτείνει πιο αντιπροσωπευτικά πρότυπα δοκιμών που να περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους σωμάτων, όχι μόνο τον «μέσο άντρα». Προωθεί την ανάγκη για χρήση γυναικείων crash test dummies στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς (Euro NCAP, UNECE).

US Government Accountability Office (GAO) – Σε αναφορά του 2022, κάλεσε τη NHTSA (Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ) να επισπεύσει την ενσωμάτωση σύγχρονων γυναικείων μοντέλων στις δοκιμές.

Verity Now (Vehicle Equity Rules In Transportation for You) – Μη κερδοσκοπική οργάνωση στις ΗΠΑ που προωθεί την ισότητα στην ασφάλεια των οχημάτων για γυναίκες, έχοντας ξεκινήσει εκστρατεία για την ενσωμάτωση γυναικείων crash dummies στη θέση του οδηγού.

Chalmers University (Σουηδία) –Ανέπτυξε την πρώτη γυναικεία dummy EvaRID Project, βασισμένη σε ρεαλιστικά δεδομένα, ενώ συνεργάζεται με τη Volvo, την Autoliv και άλλες εταιρείες.

Αυτοκινητοβιομηχανίες που επίσης πρωτοστατούν:

Volvo Cars – Η πιο δραστήρια εταιρεία στον χώρο για ισότητα στην ασφάλεια, διατηρεί τη δική της βάση δεδομένων τραυματισμών ανδρών και γυναικών από πραγματικά ατυχήματα. Επίσης, ανέπτυξε συστήματα ασφαλείας (ζώνες, καθίσματα) που προστατεύουν καλύτερα γυναίκες και παιδιά, ακόμα και πριν η νομοθεσία το απαιτήσει.

Autoliv, Σουηδική εταιρεία εξοπλισμού ασφάλειας (ζώνες, αερόσακοι) – Ερευνά τις διαφορές ανδρών και γυναικών στις συγκρούσεις και επενδύει σε ανατομικά σωστότερα μοντέλα.

