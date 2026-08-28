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Σου πήρε το δίπλωμα η Τροχαία; Δεν οδηγείς ούτε μέχρι το σπίτι – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.08.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ισχύει άμεσα. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, αυτό σημαίνει ότι ο παραβάτης δεν μπορεί να συνεχίσει οδηγώντας, ακόμη και αν το σπίτι του βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά.

Η στιγμή που ένας οδηγός ακούει από τον αστυνομικό ότι του αφαιρείται το δίπλωμα προκαλεί αναπόφευκτα άγχος και αρκετές πρακτικές απορίες. Μία από τις συνηθέστερες είναι τι θα συμβεί με το αυτοκίνητο και αν επιτρέπεται στον παραβάτη να ολοκληρώσει τη διαδρομή του. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: εφόσον η Τροχαία προχωρήσει σε επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ο οδηγός δεν μπορεί να φύγει οδηγώντας. Η απαγόρευση δεν ξεκινά την επόμενη ημέρα, όταν καταχωριστεί η παράβαση στο σύστημα ή όταν παραδοθεί η πλαστική κάρτα. Ισχύει από τη στιγμή επιβολής του διοικητικού μέτρου.

Δεν υπάρχει «περίοδος χάριτος»

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν προβλέπει κάποια ειδική άδεια για να επιστρέψει ο παραβάτης στο σπίτι του ή να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε σημείο που τον εξυπηρετεί. Ούτε η πράξη βεβαίωσης της παράβασης λειτουργεί ως προσωρινό δίπλωμα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι η απόσταση που απομένει. Ακόμη και η οδήγηση για λίγα μέτρα σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας μπορεί να αποτελέσει νέα παράβαση, εφόσον η άδεια έχει ήδη αφαιρεθεί. Ο οδηγός πρέπει να ακολουθήσει τις υποδείξεις των αστυνομικών. Δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μπορεί να συνεχίσει επειδή εξακολουθεί να έχει τα κλειδιά ή επειδή το ψηφιακό δίπλωμα εμφανίζεται προσωρινά στο κινητό του.

Πώς απομακρύνεται το αυτοκίνητο;

Η πιο απλή λύση είναι να αναλάβει την οδήγηση κάποιος συνεπιβάτης που διαθέτει ισχύουσα άδεια της σωστής κατηγορίας, είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια και δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Εάν δεν υπάρχει δεύτερος οδηγός, οι πρακτικές επιλογές είναι:

  • να κληθεί συγγενής ή φίλος με ισχύουσα άδεια,
  • να χρησιμοποιηθεί οδική βοήθεια ή γερανός,
  • να παραμείνει το αυτοκίνητο νόμιμα σταθμευμένο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι αστυνομικές αρχές,
  • να επιστρέψει ο οδηγός με ταξί ή άλλο μέσο.

Σε παραβάσεις που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών, το πλαίσιο είναι ακόμη αυστηρότερο. Το άρθρο 46 του ΚΟΚ προβλέπει ότι το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 50. Επομένως, ο παραβάτης ακολουθεί αποκλειστικά τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων.

Τι συμβαίνει αν οδηγήσεις χωρίς το δίπλωμα;

Η συνέχιση της οδήγησης μετά την αφαίρεση δεν αποτελεί απλώς παράβαση επειδή ο οδηγός δεν έχει μαζί του το σχετικό έγγραφο. Θεωρείται οδήγηση ενώ η άδεια έχει αφαιρεθεί και αντιμετωπίζεται πολύ αυστηρότερα. Σύμφωνα με το άρθρο 98 του νέου ΚΟΚ, η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4. Για οδηγό επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης προβλέπονται:

  • διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ,
  • αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος,
  • αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Για μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 500 ευρώ, ενώ για ταξί και λεωφορεία φτάνει τα 1.000 ευρώ, πέρα από τυχόν πρόσθετες κυρώσεις. Το σοβαρότερο είναι ότι, όταν η άδεια είχε αφαιρεθεί για παράβαση του ΚΟΚ, προβλέπεται επιπλέον ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Επομένως, μία απόπειρα επιστροφής στο σπίτι μπορεί να μετατρέψει μια διοικητική παράβαση σε πολύ σοβαρότερη υπόθεση.

Οδήγηση ΙΧ με αφαιρεμένο δίπλωμα Κύρωση
Διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ
Νέα αφαίρεση άδειας 1 έτος
Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας 30 ημέρες
Πρόσθετη χρηματική ποινή Τουλάχιστον 2.000 ευρώ
Ποινή φυλάκισης Έως 1 έτος

Τι ισχύει για το ψηφιακό δίπλωμα;

Η ύπαρξη της άδειας στο Gov.gr Wallet δεν προσφέρει κάποια διέξοδο. Η διαδικασία προβλέπει πλέον και ψηφιακή δέσμευση της άδειας οδήγησης, όταν η παράβαση συνοδεύεται από αφαίρεση. Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών διευκρινίζει ότι, όταν προβλέπεται αφαίρεση από τον ΚΟΚ, η άδεια δεσμεύεται ψηφιακά και ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, η υποβολή ένστασης κατά της πράξης βεβαίωσης δεν αποτελεί από μόνη της προσωρινή άδεια οδήγησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τις προβλεπόμενες αντιρρήσεις, όμως δεν οδηγεί μέχρι να υπάρξει επίσημη άρση του μέτρου ή επιστροφή της άδειας από την αρμόδια αρχή.

Τι κρατάμε;

  • Η επί τόπου αφαίρεση του διπλώματος ισχύει αμέσως – δεν επιτρέπεται οδήγηση μέχρι το σπίτι.
  • Το αυτοκίνητο μπορεί να παραλάβει άλλος νόμιμος και νηφάλιος οδηγός ή να μεταφερθεί με οδική βοήθεια.
  • Η οδήγηση ΙΧ με αφαιρεμένη άδεια επιφέρει πρόστιμο 700 ευρώ, νέα αφαίρεση για ένα έτος και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
  • Όταν η άδεια αφαιρέθηκε για παράβαση του ΚΟΚ, προβλέπονται επιπλέον φυλάκιση έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ.

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Tags
#Αφαίρεση Διπλώματος#Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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