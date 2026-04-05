SRAM Auto Shift: Η τεχνολογία που κάνει τις ταχύτητες στο ποδήλατο… αυτόματες!

Η τεχνολογία κάνει κάθε watt ενέργειας που παράγουν τα πόδια σου να μετράει και σε αφήνει απερίσπαστο να αφιερωθείς στην οδήγηση

Το «κιβώτιο ταχυτήτων» ενός ποδηλάτου, τουλάχιστον στην παραδοσιακή του μορφή, είναι μια απλή κατασκευή, δοκιμασμένη στον χρόνο και -μετά από δεκαετίες εξέλιξης-, αποδεδειγμένα αξιόπιστη.

Αποτελείται από μια σειρά γραναζιών διαφορετικής διαμέτρου (και κατ επέκταση «δοντιών») στον πίσω τροχό που ονομάζεται «κασέτα» η οποία συνδέεται μέσω αλυσίδας με τον δισκοβραχίονα, δηλαδή το (ή τα) μεγάλα μπροστινά γρανάζια όπου κινούνται από τα πετάλια.

Η εκτροπή της αλυσίδας μέσω του μηχανισμού που ονομάζεται «ντεραγιέ» σε γρανάζια διαφορετική διαμέτρου πίσω, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διαδικασία στα 2 έως 3 γρανάζια μπροστά, δημιουργούν διαφορετικές σχέσεις μετάδοσης, με τον ποδηλάτη να επιλέγει την κατάλληλη σχέση αναλόγως των απαιτήσεων.

Στα σύγχρονα ποδήλατα βουνού, επικρατούσα τάση είναι μονός δισκοβραχίονας μπροστά και κασέτα μεγάλου εύρους πίσω με 10, 11 ή ακόμα και 12 γρανάζια, πίσω.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι πρότινος η αλλαγή των σχέσεων γινόταν χειροκίνητα, ακόμα και αν οι εκτροπείς της αλυσίδας ήταν ηλεκτρικά ενεργοποιούμενοι μέσω σερβομηχανισμού. Και πάλι, την εντολή έπρεπε να την δώσει σε χειριστήρια ο αναβάτης.

Η SRAM όμως αποφάσισε να φέρει την επανάσταση και το έκανε με τρόπο που θυμίζει περισσότερο σύγχρονο p αυτοκινήτου παρά κλασικό μηχανισμό derailleur.

Το σύστημα Eagle Powertrain, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Bosch, εισάγει δύο λειτουργίες που αλλάζουν ριζικά την εμπειρία οδήγησης: Auto Shift και Coast Shift.

Ένας εγκέφαλος, παρακολουθεί συνεχώς τον ρυθμό πεταλαρίσματος, την ταχύτητα και το φορτίο, και αποφασίζει μόνο του πότε πρέπει να αλλάξει σχέση. Ο αναβάτης δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα, καθώς το σύστημα επιλέγει την ιδανική σχέση, ακριβώς όπως ένα αυτόματο κιβώτιο που «διαβάζει» τις προθέσεις του οδηγού.

Η δεύτερη λειτουργία, το Coast Shift, είναι ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακή. Σε ένα συμβατικό ποδήλατο, η αλλαγή ταχύτητας απαιτεί πετάλι. Αν δεν γυρνάνε τα γρανάζια, εκτροπή της αλυσίδας, δεν μπορεί να γίνει.

Auto Shift allows your chainring to move independently from your cranks, so you can shift without pedaling. Integrated with your Eagle Transmission, it monitors your riding & pedal speed to shift automatically, keeping you in the right gear and focused on the trail. #SRAM pic.twitter.com/VgxiuAQOpE







— SRAM MTB (@SRAMmtb) April 2, 2026

Στο Eagle Powertrain όμως, η αλλαγή μπορεί να γίνει ακόμη και όταν ο αναβάτης ρολάρει, χωρίς να κινεί τα πετάλια. Δεν πρόκειται για αποσύμπλεξη τύπου αυτοκινήτου, αλλά για έναν έξυπνο μηχανισμό που γυρνά μόνο του τα γρανάζια επιτρέποντας στο σύστημα να αλλάζει σχέση χωρίς να απαιτείται παραγωγή έργου από τον ποδηλάτη.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η τεχνολογία αυτή αφορά αποκλειστικά ηλεκτρικά ποδήλατα. Η συνεργασία με τη Bosch δεν είναι τυχαία, καθώς το σύστημα βασίζεται σε δεδομένα από το μοτέρ και τους αισθητήρες του e-bike.

Το Auto Shift δεν είναι απλώς ένα έξυπνο ντεραγιέ, είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει ηλεκτρονική μετάδοση, αισθητήρες και υποβοήθηση, λειτουργώντας σαν ενιαίο σύνολο.

Για τον αναβάτη, η εμπειρία αλλάζει δραματικά. Δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτεται πότε πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, ούτε να ανησυχεί για λάθος επιλογή σχέσης σε απότομες ανηφόρες ή τεχνικά μονοπάτια. Το ποδήλατο φροντίζει να βρίσκεται πάντα στη σωστή σχέση, επιτρέποντας στον αναβάτη να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη διαδρομή.

Είναι μια κατ αναλογία παρόμοια μετάβαση με αυτή στον κόσμος της αυτοκίνησης όταν τα χειροκίνητα κιβώτια αντικατέστησαν τα μηχανικά.