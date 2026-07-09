Στο εργοστάσιο της Volkswagen χρησιμοποιούνται μέχρι και πρόβατα – Τι ρόλο έχουν;

Μπορεί άλλοι να χρησιμοποιούν ρομπότ, αλλά η Volkswagen επέλεξε μια λύση από το παρελθόν για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών της: πρόβατα

Κηπουρούς, χλοοκοπτικά μηχανήματα, ακόμα και… ρομπότ επιστρατεύουν άλλες εταιρείες για την συντήρηση των εγκαταστάσεών τους, ωστόσο, η Volkswagen πρωτοτυπεί επιλέγοντας μια δοκιμασμένη, φυσική λύση που εφαρμόζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Πόζναν της Πολωνίας, περίπου 100 πρόβατα έχουν αναλάβει να διατηρούν χαμηλή τη βλάστηση κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ, προσφέροντας μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Η νέα αυτή πρακτική εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 18,3 MW, το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 31.000 ηλιακά πάνελ. Τις ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια, το σύστημα μπορεί να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου, ενώ σε ετήσια βάση παράγει περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας.

Πρόβατα to the rescue

Αντί, λοιπόν, να χρησιμοποιούνται βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά για τη συντήρηση του χώρου ανάμεσα στις σειρές των φωτοβολταϊκών, η Volkswagen επέλεξε ένα κοπάδι προβάτων, το οποίο θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις μέχρι το φθινόπωρο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η χρήση μηχανημάτων, ενώ τα ζώα μπορούν να βοσκίσουν ελεύθερα απολαμβάνοντας παράλληλα τη σκιά που δημιουργούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του κοπαδιού, τα πρόβατα προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στο νέο τους περιβάλλον. Πλέον χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες και βόσκουν ήρεμα σε όλη την έκταση, κάτι που θεωρείται ένδειξη ότι έχουν εγκλιματιστεί πλήρως στο νέο τους βοσκοτόπι.

Μια λύση με επιστημονικό ενδιαφέρον

Πίσω από την πρωτοβουλία, όμως, υπάρχει και επιστημονικό ενδιαφέρον. Σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πόζναν, εξετάζονται οι επιπτώσεις της βόσκησης στην τοπική βιοποικιλότητα, στην ποιότητα του εδάφους, στη βλάστηση, στην ευζωία των ζώων αλλά και στο μικροκλίμα της περιοχής. Παράλληλα, οι επιστήμονες μελετούν αν η σκιά που δημιουργούν τα φωτοβολταϊκά συμβάλλει στη μείωση της καταπόνησης των προβάτων κατά τους θερμούς μήνες.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης αγροβολταϊκής (agrivoltaics), μιας προσέγγισης που συνδυάζει την αγροτική δραστηριότητα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το ενδιαφέρον για τέτοιες εφαρμογές αυξάνεται συνεχώς, καθώς μπορούν να μειώσουν το κόστος συντήρησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα και τη σωστή διαχείριση της γης.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο της χώρας

Το εργοστάσιο της Volkswagen στο Πόζναν, μαζί με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο γειτονικό Swarzędz, παρήγαγε την προηγούμενη χρονιά περίπου 150.000 μονάδες του Caddy και 25.000 Transporter, καθώς και 4 εκατομμύρια εξαρτήματα αυτοκινήτων. Συνολικά απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη της ευρύτερης περιοχής της Μεγάλης Πολωνίας.

Παράλληλα, η Volkswagen προχωρά στην ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας στη χώρα, καθώς περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν την κατασκευή των επαγγελματικών Crafter σε νέο εργοστάσιο που βρίσκεται στην πόλη Września, περίπου 50 χιλιόμετρα από το Πόζναν.

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