Super Hybrid by Omoda & Jaecoo: Τι είναι τα SHS-H και SHS-P και γιατί ξεχωρίζουν

Οι Omoda & Jaecoo επιχειρούν να ξαναγράψουν το υβριδικό εγχειρίδιο με το Super Hybrid System (SHS). Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμα συνδυασμό βενζίνης και ηλεκτρισμού, αλλά για ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο που προσφέρει δύο διαφορετικές εκδοχές – SHS-H και SHS-P – ώστε κάθε οδηγός να βρει αυτό που του ταιριάζει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Jaecoo 7 SHS (και αντίστοιχα Omoda 9 SHS για μεγαλύτερη κατηγορία), όπου βλέπουμε έναν 1.5 λίτρων τούρμπο βενζινοκινητήρα σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα και μια μεγάλη μπαταρία μπαταρία στην plug-in έκδοση. Το αποτέλεσμα; Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 km, συνδυαστική αυτονομία άνω των 1.200 km, θερμική απόδοση κινητήρα 44,5% και τεχνολογία DHT (Dedicated Hybrid Transmission) που αλλάζει το παιχνίδι. Ταυτόχρονα, λειτουργίες όπως V2L (Vehicle to Load) επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί συσκευές, ενισχύοντας την ιδέα πως δεν μιλάμε απλώς για υβριδικό, αλλά για υπερ-υβριδικό.

SHS-H: το Full Hybrid της επόμενης μέρας

Η έκδοση SHS-H (Hybrid) προορίζεται για όσους θέλουν τα οφέλη ενός ηλεκτρικού χωρίς να ασχολούνται με καλώδια. Η μπαταρία του φορτίζει αυτόματα μέσω του κινητήρα ή της ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα, επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση σε χαμηλές ταχύτητες και ομαλή εναλλαγή στο θερμικό μοτέρ όταν χρειάζεται ισχύ.

Χάρη στη DHT μετάδοση, το SHS-H κινεί το αυτοκίνητο είτε σειριακά (ο κινητήρας φορτίζει τη μπαταρία) είτε παράλληλα (συνεργάζονται θερμικός και ηλεκτρικός κινητήρας). Η μετάβαση μεταξύ των δύο είναι σχεδόν ανεπαίσθητη, εξασφαλίζοντας κορυφαία άνεση. Στην πράξη, η κατανάλωση μπορεί να πέσει κάτω από τα 5,5 l/100 km, με συνδυαστική αυτονομία άνω των 1.000 km, κάτι που κάνει τα SHS-H ιδανικά για οικογενειακή χρήση, ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και αστική καθημερινότητα χωρίς καμία αλλαγή στη ρουτίνα ανεφοδιασμού.

SHS-P: ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς

Για όσους έχουν δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στο γραφείο, η Omoda & Jaecoo προσφέρουν το SHS-P (Plug-in). Η μπαταρία εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη, επιτρέποντας 100% ηλεκτρική οδήγηση για καθημερινές αποστάσεις που φτάνουν έως και 170 km. Σε πραγματικές συνθήκες, αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να κάνει τις καθημερινές του μετακινήσεις χωρίς να καταναλώσει σταγόνα καυσίμου, ενώ το σύστημα κρατά πάντα ένα ποσοστό ενέργειας διαθέσιμο για γρήγορη ηλεκτρική υποβοήθηση.

Σε ταξίδι, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία υβριδικής υποστήριξης, όπου ο βενζινοκινητήρας συνεργάζεται με τους ηλεκτροκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και σταθερή απόδοση. Με γεμάτη μπαταρία και ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία φτάνει ή και ξεπερνά τα 1.200 km. Πρόκειται για το ιδανικό σενάριο για όσους θέλουν να απολαμβάνουν ηλεκτρική αίσθηση στην πόλη και ταυτόχρονα να ταξιδεύουν χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Κοινά χαρακτηριστικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα

Ανεξάρτητα από το αν μιλάμε για το SHS-H ή το SHS-P, το Super Hybrid System της Omoda & Jaecoo στηρίζεται σε μια κοινή λογική: να κάνει τον οδηγό να ξεχνά ότι οδηγεί υβριδικό. Το αυτοκίνητο αναλαμβάνει να διαχειριστεί μόνο του τα πάντα — από το πότε θα χρησιμοποιήσει τον ηλεκτροκινητήρα, μέχρι το πότε θα ενεργοποιήσει τον θερμικό κινητήρα για φόρτιση ή επιτάχυνση. Το αποτέλεσμα είναι μια απρόσκοπτη ροή ισχύος, χωρίς «σκαλοπάτια» ή θορύβους, με τη DHT μετάδοση να λειτουργεί σαν ένας έξυπνος μεταφραστής μεταξύ βενζίνης και ηλεκτρισμού.

Η λογική λειτουργίας είναι αμιγώς προγνωστική: αισθητήρες και λογισμικό αξιολογούν συνεχώς τα δεδομένα — ταχύτητα, κλίση δρόμου, κατάσταση μπαταρίας — και επιλέγουν τη βέλτιστη λειτουργία, είτε αμιγώς ηλεκτρική είτε υβριδική είτε απευθείας μετάδοση. Έτσι το σύστημα επιτυγχάνει σταθερή κατανάλωση και εξαιρετική αποδοτικότητα, ακόμη και σε συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς.

Παράλληλα, η Omoda & Jaecoo δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια. Οι μπαταρίες είναι εξελιγμένες για να αντέχουν σε θερμικά φορτία, δονήσεις και υγρασία, ενώ διαθέτουν σύστημα άμεσης απομόνωσης που απενεργοποιεί την παροχή ρεύματος σε κλάσματα δευτερολέπτου σε περίπτωση σύγκρουσης. Είναι τεχνολογία που συναντάς σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής κατηγορίας και δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται το θέμα της μακροχρόνιας αξιοπιστίας.

Εκεί που το Super Hybrid ξεχωρίζει επίσης είναι στην αίσθηση ησυχίας και πολιτισμένης λειτουργίας. Σε αστικό περιβάλλον, ο κινητήρας σπάνια ενεργοποιείται – το αυτοκίνητο κινείται σχεδόν πάντα ηλεκτρικά, με μια γαλήνη που θυμίζει καθαρόαιμο EV. Όταν όμως χρειαστεί, ο θερμικός κινητήρας μπαίνει διακριτικά στο παιχνίδι, χωρίς κραδασμούς και με ελάχιστο ήχο. Στον αυτοκινητόδρομο, η ευφυής διαχείριση θερμότητας διατηρεί τον κινητήρα στην ιδανική θερμοκρασία, ενώ η μετάδοση φροντίζει να κρατά σταθερές στροφές, βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής και την οικονομία.

Το πιο ενδιαφέρον είναι πως όλα αυτά γίνονται χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχουν κουμπιά ή περίπλοκες επιλογές· το σύστημα απλώς λειτουργεί, διακριτικά και αποδοτικά, σαν να έχει μια εσωτερική λογική που «διαβάζει» τις προθέσεις σου. Και αυτό, ίσως περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των SHS μοντέλων: η τεχνολογία βρίσκεται στο παρασκήνιο, αφήνοντας εσένα να απολαμβάνεις απλώς τη διαδρομή.

Συνοπτικά:

Προηγμένος έλεγχος λειτουργίας : το σύστημα αλλάζει αυτόματα τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο και το επίπεδο μπαταρίας, επιλέγοντας πάντα τη βέλτιστη ισορροπία.

: το σύστημα αλλάζει αυτόματα τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο και το επίπεδο μπαταρίας, επιλέγοντας πάντα τη βέλτιστη ισορροπία. Ασφάλεια υψηλού επιπέδου : οι μπαταρίες διαθέτουν ενισχυμένη μόνωση, ψύξη και σύστημα στιγμιαίας απομόνωσης (σε κλάσματα δευτερολέπτου) σε περίπτωση σύγκρουσης.

: οι μπαταρίες διαθέτουν ενισχυμένη μόνωση, ψύξη και σύστημα (σε κλάσματα δευτερολέπτου) σε περίπτωση σύγκρουσης. Αθόρυβη και πολιτισμένη λειτουργία : στην πόλη, ο κινητήρας παραμένει σβηστός για μεγάλο μέρος του χρόνου, ενώ στο ταξίδι ο ήχος είναι φιλτραρισμένος και η μετάβαση ανεπαίσθητη.

: στην πόλη, ο κινητήρας παραμένει σβηστός για μεγάλο μέρος του χρόνου, ενώ στο ταξίδι ο ήχος είναι φιλτραρισμένος και η μετάβαση ανεπαίσθητη. Συνδυασμός ροπής και οικονομίας : η ηλεκτρική υποβοήθηση προσφέρει άμεση απόκριση και επιδόσεις που θυμίζουν μεγαλύτερους κινητήρες, με τη μέση κατανάλωση να παραμένει εντυπωσιακά χαμηλή.

: η ηλεκτρική υποβοήθηση προσφέρει και επιδόσεις που θυμίζουν μεγαλύτερους κινητήρες, με τη μέση κατανάλωση να παραμένει εντυπωσιακά χαμηλή. Ευφυής διαχείριση θερμότητας: βελτιώνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και κρατά τον κινητήρα στην ιδανική θερμοκρασία για μέγιστη αποδοτικότητα.

Αν και η έμφαση δίνεται στην απόδοση, τα Super Hybrid δεν υπολείπονται καθόλου σε ισχύ. Οι ισχυρότερες εκδόσεις αποδίδουν πάνω από 220 ίππους, με 0–100 km/h σε περίπου 8 δευτερόλεπτα, τιμές που ξεπερνούν πολλά συμβατικά SUV. Η ροπή των ηλεκτροκινητήρων κάνει την εκκίνηση ακαριαία, ενώ στο προσπέρασμα το DHT συνδυάζει τα δύο συστήματα για συνεχή ώθηση χωρίς καθυστέρηση. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που μοιάζει με ηλεκτρική, αλλά χωρίς περιορισμούς.Επιπλέον, η εξο ικονόμηση καυσίμου είναι αισθητή ακόμη και σε ταξιδιωτική χρήση, αφού το σύστημα επιλέγει λειτουργία απευθείας μετάδοσης στις υψηλές ταχύτητες, μειώνοντας τις απώλειες και κρατώντας τον κινητήρα σε ιδανικό φάσμα στροφών.

Γιατί το Super Hybrid System κάνει τη διαφορά

Τα SHS-H και SHS-P καταφέρνουν να συνδυάζουν στοιχεία που μέχρι σήμερα ήταν ανταγωνιστικά: την άνεση και ησυχία της ηλεκτρικής οδήγησης με την ελευθερία και την ταχύτητα ανεφοδιασμού του θερμικού κινητήρα. Η θερμική απόδοση του βενζινοκινητήρα (44,5%) εξασφαλίζει ότι το σύστημα «κρατάει» χαμηλά την κατανάλωση. Σε καθημερινή χρήση, η ηλεκτρική κίνηση εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει εκπομπές· σε ταξίδι, η μεγάλη συνολική αυτονομία (~1.200 km) απαλλάσσει από το άγχος της φόρτισης. Επιπλέον, η τεχνολογία V2L και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης στην έκδοση PHEV εμπλουτίζουν την καθημερινή εμπειρία — το αυτοκίνητο όχι μόνο μετακινεί, αλλά «φοριέται» στην καθημερινότητα ως πηγή ενέργειας.

Η μετάβαση από την αστική χρήση στην εθνική οδό γίνεται με ομαλότητα. Στην πόλη κινείσαι σχεδόν όπως με ηλεκτρικό: ο θερμικός κινητήρας παραμένει σχεδόν ανύπαρκτος. Στον αυτοκινητόδρομο, η DHT μετάδοση παίρνει τον έλεγχο και κρατά τον κινητήρα σε αποδοτικό φάσμα στροφών, επιτυγχάνοντας χαμηλή κατανάλωση και υψηλή άνεση. Το σύστημα «διαβάζει» τον δρόμο και τις συνθήκες, παίρνει τις αποφάσεις σχεδόν αυτόνομα — αφήνει εσένα να απολαμβάνεις τη διαδρομή χωρίς να «σκέφτεσαι» τεχνολογία.

Η Omoda & Jaecoo θέτουν έτσι τα θεμέλια για μια νέα γενιά SUV, που δεν συμβιβάζονται ούτε στην τεχνολογία, ούτε στην πρακτικότητα, ούτε στην αίσθηση.

Τι κρατάμε;

Δύο διαφορετικές λογικές : το SHS-H για όσους θέλουν οικονομία χωρίς πρίζα και το SHS-P για καθημερινή ηλεκτρική οδήγηση.

: το για όσους θέλουν οικονομία χωρίς πρίζα και το για καθημερινή ηλεκτρική οδήγηση. Απόδοση και ευφυΐα : έως 44,5% θερμική απόδοση , ροπή και ευκολία χωρίς καθυστέρηση.

: έως , ροπή και ευκολία χωρίς καθυστέρηση. Αυτονομία-ρεκόρ : έως 1.200 km συνδυαστικά , με πραγματική οικονομία και ηλεκτρική αίσθηση.

: έως , με πραγματική οικονομία και ηλεκτρική αίσθηση. Ασφάλεια και ανθεκτικότητα: μπαταρίες υψηλής ποιότητας, προηγμένα συστήματα προστασίας και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Πελάτης γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί στον Πειραιά – Τι συνέβη;

Οδηγούμε στην Ελλάδα το Mazda 6e Long Range: Πρώτες εντυπώσεις