quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα 10 πιο πολύστροφα μοτέρ στην ιστορία – Πάνω από 9.500 στροφές

ΚΥΡΙΑΚΗ | 31.05.2026
Στέλιος Παππάς
ta-10-pio-polystrofa-moter-stin-istoria-pano-apo-9-500-strofes-805180
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μπορεί να έχουμε μάθει πλέον στα turbo και το downsizing, αλλά τα μοτέρ που γουστάρουν να στροφάρουν ψηλά έχουν άλλη γοητεία.

του Gabriele Vianelli

Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα turbo και η ροπή από χαμηλά, οι υψηλές περιοχές του στροφομέτρου αποτελούν ένα λιγότερο σημαντικό στοιχείο για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Βέβαια, υπάρχει ακόμα αυτή η «κλειστή» λέσχη τετράτροχων μοντέλων, αποκλειστικά για αυτά που στροφάρουν πάνω από τις 9.000 σ.α.λ. Από την ωμή, βρετανική λιτότητα μέχρι τα υβριδικά θαύματα της σύγχρονης μηχανικής, αυτές οι δέκα κατασκευές αποδεικνύουν ότι η μαγεία κρύβεται στις υψηλές στροφές.

10.600 σ.α.λ.

ARIEL ATOM V8

Το Ariel Atom V8 είναι η επιτομή της ελαφριάς κατασκευής. Με βάρος μόλις 500 κιλά, έναν V8 κινητήρα 2,4 λίτρων και ισχύ 507 ίππους. Η σχέση κιλά/ίππο θυμίζει μοτοσικλέτα supersport, με τον κινητήρα να φτάνει τις 10.600 σ.α.λ.

9.500 σ.α.λ.

HONDA S500

Πίσω στο 1963, το Honda S500 έγραφε ιστορία. Ο μικρός τετρακύλινδρος κινητήρας των 531 κ.εκ. άγγιζε τις 10.000 σ.α.λ., σε μια εποχή που κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν τολμούσε να φτάσει τόσο ψηλά.

11.100 σ.α.λ.

Aston Martin Valkyrie

ASTON MARTIN VALKYRIE

Η ακραία τεχνολογία βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της στην Aston Martin Valkyrie. Δημιούργημα του Adrian Newey, με V12 κινητήρα 6,5 λίτρων της Cosworth, ικανό να την εκτοξεύσει από 0-320 χλμ./ώρα σε 10 δευτερόλεπτα. Ένα πρωτότυπο αγωνιστικό LMH με πινακίδες κυκλοφορίας.

10.000 σ.α.λ.

LAMBORGHINI TEMERARIO

Στη Sant’Agata πέτυχαν ένα ρεκόρ, με τον V8 της Temerario να είναι ο μόνος από όλα τα μοντέλα που βλέπετε με υπερτροφοδότηση.

11.000 σ.α.λ.

CZINGER 21C

Το Czinger 21C φέρνει το μέλλον στο παρόν. Στο hypercar που «εκτυπώθηκε» σε 3D, ο V8 biturbo των 2,88 λίτρων στροφάρει ψηλά και με την ηλεκτρική υποβοήθηση η ισχύς φτάνει τους 1.250 ίππους. Περισσότεροι ίπποι από βάρος.

9.500 σ.α.λ.

LEXUS LFA

Το Lexus LFA είναι ένα μοντέλο-ποίημα. Δέκα χρόνια εξέλιξης και ένας V10 που σχεδιάστηκε από τη Yamaha δημιουργούν έναν ήχο που παραπέμπει σε συμφωνική ορχήστρα.

9.500 σ.α.λ.

FERRARI 812 COMPETIZIONE

Η 812 Competizione δεν χρειάζεται συστάσεις. Η κορύφωση της ισχύος έρχεται στις 9.250 σ.α.λ., αλλά η πραγματική απόλαυση βρίσκεται όσο η βελόνα ανεβαίνει προς τα πάνω.

11.000 σ.α.λ.

MERCEDES-AMG ONE

Από τη Formula 1 κατευθείαν στον δρόμο. Η Mercedes-AMG One ενσωματώνει έναν V6 1,6 λίτρων με απόδοση 574 ίππους, πλαισιωμένο από ηλεκτρικά μοτέρ, με τη συνολική ισχύ να αγγίζει τους 1.063 ίππους.

12.100 σ.α.λ.

GMA T.50

Ο Gordon Murray, «πατέρας» της McLaren F1 και (εν μέρει) της MP4/4, χτυπά ξανά με το GMA T.50. Χωρίς υβριδικά συστήματα, με έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 663 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο, τιμά την καθαρή οδηγική εμπειρία.

11.000 σ.α.λ.

TUTHILL GT ONE

Μια σύγχρονη ερμηνεία της Porsche 911 GT1 που αναβιώνει το πνεύμα των ’90s. Ατμοσφαιρικός flat-six 4,0 λίτρων, 600 ίπποι, περίπου 1.200 κιλά. Ένα αυθεντικό μανιφέστο αναλογικής οδήγησης και απόλαυσης.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ariel Atom#Aston Martin#Czinger#Ferrari#GMA#Honda#Lamborghini#Lexus#Mercedes-AMG#κινητήρας
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ta-5-suv-gia-na-kaneis-kalokairi-me-eos-24-000-evro-769825

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

07.08.2025

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 24.000 ευρώ
se-poia-atychimata-i-asfalistiki-dinei-mono-ta-misa-chrimata-gia-episkevi-804783

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

29.05.2026

Σε ποια ατυχήματα η ασφαλιστική δίνει μόνο τα μισά χρήματα για επισκευή;
eimai-stamatimenos-sti-mesi-diastavrosi-logo-kinisis-eimai-paranomos-804755

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

28.05.2026

Είμαι σταματημένος στη μέση διασταύρωση λόγω κίνησης – Είμαι παράνομος;
drake-me-syllogi-ferrari-axias-50-ekat-dolarion-sto-neo-tou-video-clip-803603

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

19.05.2026

Drake: Με συλλογή Ferrari αξίας 50 εκατ. δολαρίων στο νέο του video clip
i-odigisi-me-akoustika-epitrepetai-ti-leei-o-kok-gia-aftokinito-michani-kai-patini-803356

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

15.05.2026

Η οδήγηση με ακουστικά επιτρέπεται; – Τι λέει ο ΚΟΚ για αυτοκίνητο, μηχανή και πατίνι;
echeis-iphone-des-pos-katapolema-ti-naftia-sto-aftokinito-802885

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

14.05.2026

Έχεις iPhone; Δες πως καταπολεμά τη ναυτία στο αυτοκίνητο

Πρόσφατες Ειδήσεις