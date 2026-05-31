Τα 10 πιο πολύστροφα μοτέρ στην ιστορία – Πάνω από 9.500 στροφές

Μπορεί να έχουμε μάθει πλέον στα turbo και το downsizing, αλλά τα μοτέρ που γουστάρουν να στροφάρουν ψηλά έχουν άλλη γοητεία.

του Gabriele Vianelli

Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα turbo και η ροπή από χαμηλά, οι υψηλές περιοχές του στροφομέτρου αποτελούν ένα λιγότερο σημαντικό στοιχείο για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Βέβαια, υπάρχει ακόμα αυτή η «κλειστή» λέσχη τετράτροχων μοντέλων, αποκλειστικά για αυτά που στροφάρουν πάνω από τις 9.000 σ.α.λ. Από την ωμή, βρετανική λιτότητα μέχρι τα υβριδικά θαύματα της σύγχρονης μηχανικής, αυτές οι δέκα κατασκευές αποδεικνύουν ότι η μαγεία κρύβεται στις υψηλές στροφές.

10.600 σ.α.λ.

ARIEL ATOM V8

Το Ariel Atom V8 είναι η επιτομή της ελαφριάς κατασκευής. Με βάρος μόλις 500 κιλά, έναν V8 κινητήρα 2,4 λίτρων και ισχύ 507 ίππους. Η σχέση κιλά/ίππο θυμίζει μοτοσικλέτα supersport, με τον κινητήρα να φτάνει τις 10.600 σ.α.λ.

9.500 σ.α.λ.

HONDA S500

Πίσω στο 1963, το Honda S500 έγραφε ιστορία. Ο μικρός τετρακύλινδρος κινητήρας των 531 κ.εκ. άγγιζε τις 10.000 σ.α.λ., σε μια εποχή που κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν τολμούσε να φτάσει τόσο ψηλά.

11.100 σ.α.λ.

ASTON MARTIN VALKYRIE

Η ακραία τεχνολογία βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της στην Aston Martin Valkyrie. Δημιούργημα του Adrian Newey, με V12 κινητήρα 6,5 λίτρων της Cosworth, ικανό να την εκτοξεύσει από 0-320 χλμ./ώρα σε 10 δευτερόλεπτα. Ένα πρωτότυπο αγωνιστικό LMH με πινακίδες κυκλοφορίας.

10.000 σ.α.λ.

LAMBORGHINI TEMERARIO

Στη Sant’Agata πέτυχαν ένα ρεκόρ, με τον V8 της Temerario να είναι ο μόνος από όλα τα μοντέλα που βλέπετε με υπερτροφοδότηση.

11.000 σ.α.λ.

CZINGER 21C

Το Czinger 21C φέρνει το μέλλον στο παρόν. Στο hypercar που «εκτυπώθηκε» σε 3D, ο V8 biturbo των 2,88 λίτρων στροφάρει ψηλά και με την ηλεκτρική υποβοήθηση η ισχύς φτάνει τους 1.250 ίππους. Περισσότεροι ίπποι από βάρος.

9.500 σ.α.λ.

LEXUS LFA

Το Lexus LFA είναι ένα μοντέλο-ποίημα. Δέκα χρόνια εξέλιξης και ένας V10 που σχεδιάστηκε από τη Yamaha δημιουργούν έναν ήχο που παραπέμπει σε συμφωνική ορχήστρα.

9.500 σ.α.λ.

FERRARI 812 COMPETIZIONE

Η 812 Competizione δεν χρειάζεται συστάσεις. Η κορύφωση της ισχύος έρχεται στις 9.250 σ.α.λ., αλλά η πραγματική απόλαυση βρίσκεται όσο η βελόνα ανεβαίνει προς τα πάνω.

11.000 σ.α.λ.

MERCEDES-AMG ONE

Από τη Formula 1 κατευθείαν στον δρόμο. Η Mercedes-AMG One ενσωματώνει έναν V6 1,6 λίτρων με απόδοση 574 ίππους, πλαισιωμένο από ηλεκτρικά μοτέρ, με τη συνολική ισχύ να αγγίζει τους 1.063 ίππους.

12.100 σ.α.λ.

GMA T.50

Ο Gordon Murray, «πατέρας» της McLaren F1 και (εν μέρει) της MP4/4, χτυπά ξανά με το GMA T.50. Χωρίς υβριδικά συστήματα, με έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 663 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο, τιμά την καθαρή οδηγική εμπειρία.

11.000 σ.α.λ.

TUTHILL GT ONE

Μια σύγχρονη ερμηνεία της Porsche 911 GT1 που αναβιώνει το πνεύμα των ’90s. Ατμοσφαιρικός flat-six 4,0 λίτρων, 600 ίπποι, περίπου 1.200 κιλά. Ένα αυθεντικό μανιφέστο αναλογικής οδήγησης και απόλαυσης.