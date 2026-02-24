MAXUS T60 MAX: Τα 5 δυνατά σημεία του σκληροτράχηλου pick-up

Το MAXUS T60 MAX δεν προσπαθεί να ανακαλύψει εκ νέου την κατηγορία. Προσπαθεί όμως να την υπηρετήσει ολοκληρωμένα. Και μέσα από τη συμβίωση μαζί του, προκύπτουν πέντε ξεκάθαρα δυνατά σημεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του.

1. Ισχυρός κινητήρας με ουσία, όχι απλώς νούμερα

Ο δίλιτρος diesel bi-turbo αποδίδει 215 ίππους και –κυρίως– 500 Nm ροπής. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η κορυφαία τιμή της ροπής, αλλά ο τρόπος που αυτή αποδίδεται. Το T60 MAX κινείται με άνεση είτε είναι άδειο είτε φορτωμένο, χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι «ζορίζεται».

Το 8άρι αυτόματο κιβώτιο της ZF λειτουργεί ομαλά και διαισθητικά, επιλέγοντας σωστά σχέσεις σε καθημερινή οδήγηση και κρατώντας χαμηλά τις στροφές στο ταξίδι. Σε cruising ρυθμούς, ο κινητήρας δουλεύει χαλαρά, με κατανάλωση που μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από τα 7 λίτρα/100 χλμ. αν ο οδηγός κινηθεί ήπια. Για τα δεδομένα ενός διπλοκάμπινου pick-up άνω των 2 τόνων, αυτό δεν είναι αμελητέο.

2. Άνεση στην άσφαλτο που δεν περιμένεις

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται στην καθημερινή χρήση. Παρά το πλαίσιο τύπου σκάλας και τα φύλλα σούστας πίσω – λύσεις που εξυπηρετούν την αντοχή και το φορτίο – το T60 MAX δεν μετατρέπει την αστική μετακίνηση σε αγγαρεία.

Η ανάρτηση αποσβένει ικανοποιητικά τις κακοτεχνίες, τα ελαστικά βοηθούν στην απορρόφηση ανωμαλιών και η ηχομόνωση της καμπίνας είναι καλύτερη απ’ όσο θα περίμενες σε αυτή την κατηγορία. Στον αυτοκινητόδρομο, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι υπάρχουν, αλλά δεν κουράζουν. Το συνολικό αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο μεγάλο SUV παρά «αγροτικό».

3. Ολοκληρωμένο off-road οπλοστάσιο

Εκεί όπου πρέπει να είναι δυνατό, είναι. Το σύστημα τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της Borg Warner προσφέρει επιλογές 2H, AUTO, 4H και 4L, καλύπτοντας από απλή χωμάτινη διαδρομή μέχρι απαιτητικό τερέν.

Το μπλοκέ πίσω διαφορικό, η απόσταση από το έδαφος στα 230 χλστ., οι γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης (29° και 26° αντίστοιχα) και τα Bridgestone Dueler All Terrain ελαστικά πρώτης τοποθέτησης συνθέτουν ένα πακέτο που δεν χρειάζεται «αναβάθμιση» με το καλημέρα.

Στην πράξη, το T60 MAX μπορεί να κινηθεί γρήγορα σε χωματόδρομο, να αντιμετωπίσει λάσπη και ανηφόρες και να εκμεταλλευτεί τα «κοντά» χωρίς δράματα. Είναι εργαλείο – και το αποδεικνύει.

4. Πλούσια καμπίνα με σύγχρονο ψηφιακό αποτύπωμα

Η καμπίνα ισορροπεί σωστά μεταξύ πρακτικότητας και πολυτέλειας. Οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών (πίνακας οργάνων και infotainment) δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον, με καθαρή απεικόνιση και εύκολη πλοήγηση.

Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση 50W, πολλαπλές θύρες USB, θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι – ο εξοπλισμός είναι πληρέστατος.

Σημαντικότερο όμως είναι ότι όλα αυτά δεν δείχνουν «ξένα» προς τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η ποιότητα υλικών και συναρμογής είναι καλή, ενώ οι χώροι επαρκούν για πέντε ενήλικες χωρίς παραχωρήσεις.

5. Value for money με πραγματικό αντίκρισμα

Σε μια κατηγορία όπου τα καθιερωμένα ονόματα ανεβάζουν εύκολα τον πήχη της τιμής, το T60 MAX έρχεται με ξεκάθαρη στόχευση. Με τιμή που τοποθετείται ανταγωνιστικά (44.880€), προσφέρει ισχύ, εξοπλισμό και δυνατότητες που αλλού κοστίζουν αισθητά περισσότερο.

Η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά, το ωφέλιμο φορτίο άνω του ενός τόνου και ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός ενισχύουν τη σχέση αξίας-τιμής. Δεν αγοράζεις «φθηνό» pick-up· αγοράζεις ολοκληρωμένο πακέτο χωρίς να πληρώνεις premium σήμα.

