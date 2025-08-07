Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 24.000 ευρώ

Το καλοκαίρι για τον οδηγό δεν είναι μόνο θάλασσα, ήλιος και air condition. Είναι και φορτωμένα πορτμπαγκάζ, απρόσμενες στάσεις, παιδιά που βαριούνται και βαλίτσες που δεν χωράνε.

Τα SUV με τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών κάτω από 24.000 ευρώ

Πέντε επιλογές για κάθε ανάγκη – από άνεση και στυλ, έως εκτός δρόμου ικανότητες

Μεταξύ τους το νέο Dacia Bigster και το Opel Frontera

Αν θες να κάνεις διακοπές με άνεση, ξεκίνα από το πορτμπαγκάζ

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος, air condition και playlists. Είναι και αποσκευές, κουβαδάκια, στρώματα θαλάσσης και οικογένεια. Όταν το ταξίδι ξεκινά, ο χώρος αποσκευών είναι το πρώτο που θα σε απασχολήσει – και τα παρακάτω SUV προσφέρουν τουλάχιστον 450 λίτρα διαθέσιμου χώρου, σε τιμές που δεν ξεπερνούν τις 24.000 ευρώ.

Dacia Duster – 517 λίτρα

Τιμή: από 20.500 ευρώ

Το Duster παραμένει η απόλυτη πρόταση σε σχέση τιμής και χωρητικότητας. Με πορτμπαγκάζ 517 λίτρων και τετραγωνισμένο σχήμα φόρτωσης, χωράει από οικογενειακές βαλίτσες έως εξοπλισμό κάμπινγκ. Είναι στιβαρό, απλό και ανθεκτικό, ενώ προσφέρει και ικανότητες εκτός δρόμου που λείπουν από άλλα B-SUV.

Δεν διαθέτει premium υλικά, αλλά παραμένει πρακτικό και αξιόπιστο. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης από τις βασικές εκδόσεις και η θέση οδήγησης είναι ψηλή και ξεκούραστη.

Citroën C3 Aircross – 460 λίτρα

Τιμή: από 18.900 ευρώ

Το πιο προσιτό SUV της λίστας, αλλά καθόλου φτωχό σε πρακτικότητα. Με 460 λίτρα πορτμπαγκάζ και κάθετες γραμμές που βοηθούν στη χωρητικότητα, το C3 Aircross εντυπωσιάζει. Το εσωτερικό του είναι ευχάριστο, με καλή ορατότητα και εργονομία, ενώ οι πίσω θέσεις είναι από τις πιο άνετες της κατηγορίας.

Η 7θέσια έκδοση υστερεί σε αποσκευές, αλλά η 5θέσια είναι ιδανική για μικρές οικογένειες ή ζευγάρια με… μισό σπίτι στις διακοπές.

Ford Puma Gen-E – 456 λίτρα

Τιμή: από 23.647 ευρώ

Το Puma συνδυάζει το στυλ και την οδηγοκεντρική αίσθηση με την πρακτικότητα. Προσφέρει 456 λίτρα χώρου, συν το γνωστό «Megabox» κάτω από το δάπεδο, ιδανικό για βρεγμένα αντικείμενα ή έξτρα αποθηκευτικό χώρο. Με όλα μαζί, φτάνει τα 617 λίτρα με το χώρο αποσκευών μέχρι την οροφή και το frunk

Η οδήγηση είναι ευχάριστη, το τιμόνι ακριβές και οι αναρτήσεις ρυθμισμένες για ισορροπία μεταξύ ενδιαφέρουσας οδηγικής συμπεριφοράς και άνεσης. Αν θέλεις το SUV σου και fun και πρακτικό, το Puma είναι μονόδρομος.

Dacia Bigster – 667 λίτρα

Τιμή: από 23.800 ευρώ

Το ολοκαίνουργιο Dacia Bigster είναι το πιο ευρύχωρο SUV της λίστας. Με 667 λίτρα πορτμπαγκάζ και μήκος σχεδόν 4,6 μέτρα, μοιάζει περισσότερο με SUV μεγαλύτερης κατηγορίας – αλλά με τιμή κάτω από 24.000 ευρώ. Ο σχεδιασμός του είναι μοντέρνος, επιβλητικός και σίγουρα Dacia, ενώ το εσωτερικό ακολουθεί τη μινιμαλιστική και πρακτική φιλοσοφία της μάρκας.

Αν θέλεις τον μέγιστο χώρο χωρίς να μπεις σε… leasing, το Bigster είναι το εργαλείο σου.

Opel Frontera – 460 λίτρα

Τιμή: από 22.900 ευρώ

Το νέο Opel Frontera μοιράζεται τη βάση με το Citroën C3 Aircross, άρα και τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο (460 λίτρα). Όμως έχει διαφορετική αισθητική, περισσότερο «τετράγωνη» και σύγχρονη, με στρογγυλεμένες επιφάνειες και χαρακτηριστικά φώτα LED.

Το εσωτερικό του συνδυάζει την νέα ταυτότητα της Opel με λιτές γραμμές και πρακτικότητα, ενώ το επίπεδο εξοπλισμού είναι ικανοποιητικό ήδη από τις βασικές εκδόσεις. Αν προτιμάς κάτι πιο αυστηρό και γερμανικό σε λογική, το Frontera είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική.

Τι κρατάμε;

Το Dacia Bigster είναι πρωταθλητής σε χώρο με 667 λίτρα και κορυφαία σχέση τιμής-άνεσης

Το Ford Puma Gen-E παραμένει η fun επιλογή , με κορυφαία οδική συμπεριφορά και το bonus του Megabox

Το Citroën C3 Aircross είναι value for money και ιδιαίτερα πρακτικό

Το Duster συνεχίζει να είναι ασταμάτητο σε αντοχή, χώρο και εκτός δρόμου δυνατότητες

Το Opel Frontera έρχεται δυναμικά, με τεχνολογία, χώρο και design σε λογική τιμή

Αν το καλοκαίρι για εσένα σημαίνει να φορτώνεις χωρίς να… μετράς, αυτά τα SUV θα σε βοηθήσουν να χωρέσεις και τις διακοπές και τη λογική στην ίδια βαλίτσα.

