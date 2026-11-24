Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη και τις κάρτες γραφικών, ο Jensen Huang έχει και μια ιδιαίτερη αδυναμία στα αυτοκίνητα

Ο Jensen Huang είναι ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο της τεχνολογίας, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Nvidia. Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη και τις κάρτες γραφικών, ωστόσο, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έχει και μια ιδιαίτερη αδυναμία: τα αυτοκίνητα.

Από ηλεκτρικά μοντέλα της Tesla και της Porsche μέχρι εξωτικά supercars των Ferrari και Koenigsegg, οι επιλογές που έχουν συνδεθεί με το όνομά του καλύπτουν ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα της αυτοκίνησης.

Η Mercedes που χρησιμοποιεί ως daily

Παρά την αγάπη του για τα γρήγορα αυτοκίνητα, ο Huang δεν βρίσκεται πλέον συχνά πίσω από το τιμόνι. Σε συνέντευξή του στο podcast, Acquired, το 2023, αποκάλυψε ότι για λόγους ασφαλείας μετακινείται με μια Mercedes-Benz EQS, την ηλεκτρική ναυαρχίδα της γερμανικής εταιρείας.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν η επιλογή του σχετίζεται με την τεχνολογία της Nvidia, επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί δικά της συστήματα. Η EQS αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα της Mercedes, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία και την άνεση των επιβατών.

Η Toyota Supra που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Ένα από τα αυτοκίνητα που έχουν ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις του είναι η Toyota Supra. Ο ίδιος έχει περιγράψει μια ιδιαίτερα επεισοδιακή ιστορία που συνδέεται με το μοντέλο, καθώς λίγο μετά τον αρραβώνα του με τη σύζυγό του, Lori, επέστρεφαν με την ολοκαίνουργια Supra τους, όταν ενεπλάκησαν σε ένα σοβαρό τροχαίο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί.

Ο Huang έχει χαρακτηρίσει τη Supra ένα από τα αγαπημένα του αυτοκίνητα, αλλά και ένα μοντέλο που του θυμίζει μια πολύ σημαντική περίοδο της ζωής του. Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για ένα ακόμη σπορ αυτοκίνητο στη συλλογή των αναμνήσεών του.

Από τις Ferrari μέχρι την Koenigsegg

Η αγάπη του για την αυτοκίνηση δεν περιορίζεται στα ιαπωνικά μοντέλα. Στο γκαράζ του έχουν βρεθεί κατά καιρούς και ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Μεταξύ των αυτοκινήτων που έχουν αναφερθεί σε δημοσιεύματα βρίσκονται τα, Tesla Model S και Model X, καθώς και η Porsche Taycan. Παράλληλα, έχουν συνδεθεί με το όνομά του μοντέλα της Ferrari, χωρίς να υπάρχει πλήρης και επίσημα επιβεβαιωμένη καταγραφή της συλλογής του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Koenigsegg, την οποία ο Huang επιβεβαίωσε ότι είχε στην κατοχή του σε συνέντευξή του το 2026. Μάλιστα, περιέγραψε τον ήχο της κατά την εκκίνηση σαν εκείνον του Batmobile, ενώ αποκάλυψε ότι η διαδικασία για να τεθεί σε λειτουργία απαιτούσε επτά διαδοχικά βήματα. Όπως διευκρίνισε, δεν την έχει πλέον στην κατοχή του.

Στην ίδια συζήτηση παραδέχθηκε ότι έχει σταματήσει να οδηγεί, κάτι που του λείπει, αν και εξακολουθεί να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις νέες Ferrari.

Πλέον τα απολαμβάνει μόνο ως συνοδηγός

Η περίπτωση του Jensen Huang έχει ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει την κατοχή ορισμένων ιδιαίτερα ξεχωριστών αυτοκινήτων με μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του. Παρότι εξακολουθεί να θαυμάζει τις νέες δημιουργίες της Ferrari και να ενδιαφέρεται για την αυτοκίνηση, οι καθημερινές του μετακινήσεις πραγματοποιούνται πλέον με οδηγό.

Από την Toyota Supra που συνδέθηκε με μια από τις σημαντικότερες προσωπικές του στιγμές μέχρι την Koenigsegg που περιέγραφε με ενθουσιασμό, είναι ξεκάθαρο ότι η σχέση του με τα αυτοκίνητα δεν περιορίζεται στην αξία ή στο κύρος τους. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον κομμάτι της προσωπικότητάς του, το οποίο παραμένει ζωντανό ακόμη κι αν ο ίδιος δεν βρίσκεται πλέον πίσω από το τιμόνι.