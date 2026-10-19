Τα καινούργια αυτοκίνητα σταματούν να έχουν τον παραδοσιακό δείκτη λαδιού – Γιατί;

Οι παραδοσιακοί δείκτες λαδιού υποχωρούν σταδιακά από τα σύγχρονα αυτοκίνητα, με τους κατασκευαστές να προτιμούν πλέον άλλες λύσεις

Για δεκαετίες, ο έλεγχος της στάθμης του λαδιού ήταν μια απλή διαδικασία που μπορούσε να κάνει σχεδόν κάθε οδηγός. Αρκούσε να ανοίξει το καπό, να τραβήξει τον μεταλλικό δείκτη από τον κινητήρα και να ελέγξει αν το αυτοκίνητο έχει αρκετό λάδι, κάτι που πολλές φορές γινόταν σε βενζινάδικο σαν άλλο pit stop. Σήμερα, όμως, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές εγκαταλείπουν αυτή την πρακτική, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό δείκτη με αισθητήρες, ψηφιακές ενδείξεις και ειδοποιήσεις στην οθόνη του οδηγού.

Η αλλαγή αυτή δεν ενθουσιάζει απαραίτητα όσους είναι της DIY σχολής και αρέσκονται στο να φροντίζουν μόνοι τους το όχημά τους, χωρίς να εξαρτώνται από ηλεκτρονικά συστήματα και πολύπλοκα μενού. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή μέτρηση προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και περιορίζει τα λάθη.

Το 2024, σε δηλώσεις που δημοσίευσε το Automotive News, εκπρόσωποι κατασκευαστών εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους οι παραδοσιακοί δείκτες λαδιού καταργούνται σταδιακά.

«Ο σημερινός καταναλωτής δε δίνει προτεραιότητα στον χειροκίνητο έλεγχο της στάθμης του λαδιού. Με έναν αισθητήρα, αυτή η πληροφορία εμφανίζεται κάθε φορά που γυρίζει το κλειδί της ανάφλεξης. Πρόκειται για μηχανολογικό σχεδιασμό με επίκεντρο τον πελάτη», δήλωσε ο Dale Jewett, εκπρόσωπος της Stellantis. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Mercedes-Benz USA. Ο Andrew Brudnicki, εκπρόσωπος της εταιρείας, ανέφερε: «Με την ψηφιακή μέτρηση της στάθμης του λαδιού, οι πελάτες μπορούν εύκολα να παρακολουθούν τη στάθμη του λαδιού του οχήματός τους στην οθόνη του οδηγού και να λαμβάνουν έγκαιρες ειδοποιήσεις εάν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται εκτός των φυσιολογικών ορίων. Αυτή η προληπτική προσέγγιση συμβάλλει στην αποτροπή πιθανής ζημιάς στον κινητήρα».

Γιατί ο παραδοσιακός δείκτης λαδιού μπορεί να οδηγήσει σε λάθη

Παρότι ο έλεγχος με τον κλασικό δείκτη μοιάζει απλός, στην πράξη δεν είναι πάντα τόσο εύκολος για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία. Ανάλογα με το αυτοκίνητο, ο δείκτης μπορεί να διαθέτει χαραγές, ειδικά σημάδια, καμπύλες ή ενδείξεις «Min» και «Max», οι οποίες δείχνουν την ελάχιστη και τη μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν διαφορετικά σημεία αναφοράς στο άκρο του δείκτη, τα οποία πρέπει να διαβαστούν σωστά ώστε ο οδηγός να γνωρίζει αν χρειάζεται να συμπληρώσει λάδι. Για κάποιον που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία, η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη λανθασμένη ανάγνωση. Αν ο οδηγός αποφασίσει να προσθέσει λάδι, υπάρχει ο κίνδυνος να βάλει μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα από την απαιτούμενη. Και οι δύο περιπτώσεις μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία και την αξιοπιστία του κινητήρα.

Όπως εξήγησε ο Andrew Brudnicki, «η ακρίβεια της μέτρησης του λαδιού δεν εξαρτάται από την εμπειρία ενός ανθρώπου. Η ψηφιακή μέτρηση εξαλείφει τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους, καθώς και εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένη ερμηνεία της στάθμης του λαδιού. Για παράδειγμα, εάν το όχημα δε βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, οι διαφορές μεταξύ της μέτρησης με κρύο και ζεστό κινητήρα, καθώς και η γωνία από την οποία κοιτάζει κανείς τον δείκτη». Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο Michael Crossen, επικεφαλής δοκιμών στο Consumer Reports, επισημαίνοντας έναν ακόμη κίνδυνο που σχετίζεται με τη συμπλήρωση λαδιού. «Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ο πελάτης να ελέγξει τη στάθμη του λαδιού με τον δείκτη και να διαπιστώσει ότι είναι λίγο χαμηλή. Τότε μπορεί να θελήσει να συμπληρώσει λάδι. Ο πελάτης ενδέχεται να βάλει περισσότερο από όσο χρειάζεται, κάτι που δεν είναι καλό. Επιπλέον, πολλά αυτοκίνητα απαιτούν πολύ συγκεκριμένο τύπο λαδιού. Οι κατασκευαστές δεν θέλουν κάποιος να ρίχνει απλώς ό,τι λάδι έχει διαθέσιμο».

Γιατί οι κατασκευαστές θέλουν λιγότερες παρεμβάσεις κάτω από το καπό

Η σταδιακή κατάργηση του δείκτη λαδιού συνδέεται και με τη γενικότερη πολυπλοκότητα των σύγχρονων αυτοκινήτων. Τα υβριδικά μοντέλα είναι πλέον πολύ περισσότερα, ενώ τα συστήματα υψηλής τάσης που διαθέτουν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο Michael Crossen υποστηρίζει ότι οι κατασκευαστές δεν επιθυμούν πλέον οι οδηγοί να επεμβαίνουν τόσο εύκολα στον χώρο του κινητήρα. «Οι κατασκευαστές δεν θέλουν πλέον ο οδηγός, ο πελάτης τους, να βρίσκεται κάτω από το καπό. Πολλά αυτοκίνητα είναι πλέον υβριδικά και διαθέτουν συστήματα υψηλής τάσης, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια», δήλωσε.

Παράλληλα, όσο πιο σύνθετοι γίνονται οι κινητήρες και τα μηχανικά μέρη, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η χρήση των σωστών υγρών και η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Ένα λάθος στην επιλογή λαδιού ή στη στάθμη του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, με πιθανό αποτέλεσμα ακόμη και σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή παρακολούθηση επιτρέπει στον οδηγό να ενημερώνεται χωρίς να χρειάζεται να ερμηνεύσει ο ίδιος τις ενδείξεις ενός παραδοσιακού δείκτη. Δε σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε ηλεκτρονική ένδειξη καταργεί την ανάγκη συντήρησης ή ότι ο οδηγός δε χρειάζεται να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Υπάρχει, τέλος, και η παράμετρος του κόστους. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν λόγο να διατηρούν ένα επιπλέον εξάρτημα, εφόσον η ίδια λειτουργία μπορεί να καλυφθεί από αισθητήρες και τα ήδη εγκατεστημένα ψηφιακά συστήματα του αυτοκινήτου. Εφόσον η στάθμη του λαδιού μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος, ο παραδοσιακός δείκτης λαδιού πλέον θεωρείται περιττός από ορισμένους κατασκευαστές.

Έτσι, ένα εξάρτημα που για χρόνια αποτελούσε βασικό εργαλείο ελέγχου για τους οδηγούς δίνει τη θέση του στην ψηφιακή τεχνολογία. Για τις εταιρείες, η αλλαγή υπόσχεται μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερα λάθη. Για όσους, όμως, προτιμούν να ελέγχουν μόνοι τους το αυτοκίνητό τους, σημαίνει ότι ακόμη και μια τόσο απλή εργασία εξαρτάται πλέον περισσότερο από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Πηγή: Carscoops.com