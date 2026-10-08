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Τελικά τι ακριβώς συμβαίνει αν βάλω κατά λάθος πετρέλαιο σε κινητήρα βενζίνης;

ΠΕΜΠΤΗ | 08.10.2026
Autotypos Team
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Το να βάλεις καταλάθος πετρέλαιο σε κινητήρα βενζίνης δε σημαίνει αυτόματα πως κατέστρεψες τον κινητήρα σου – Δες τι πρέπει να κάνεις

Το να βάλεις κατά λάθος diesel σε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης είναι ένα λάθος που μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα, ειδικά όταν ο οδηγός είναι αφηρημένος ή οδηγεί ένα αυτοκίνητο που δεν γνωρίζει καλά, π.χ. ένα ενοικιασμένο. Το σημαντικότερο είναι να μην πανικοβληθείς και κυρίως να μη βάλεις μπροστά τον κινητήρα.

Η έκταση του προβλήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν το αυτοκίνητο έχει ήδη κινηθεί και πόση ποσότητα diesel μπήκε στο ρεζερβουάρ.

Αν δεν έχεις βάλει μπροστά τον κινητήρα

Αν αντιληφθείς το λάθος όσο βρίσκεσαι ακόμη στην αντλία, μη βάλεις μπροστά το αυτοκίνητο και μη γυρίσεις καν το κλειδί. Σε ορισμένα μοντέλα, ακόμη και αυτή η ενέργεια μπορεί να ενεργοποιήσει την αντλία καυσίμου και να αρχίσει να στέλνει το diesel προς το σύστημα τροφοδοσίας.

Ενημέρωσε αμέσως τους υπάλληλους στο πρατήριο και κάλεσε οδική βοήθεια ή μηχανικό, ώστε να γίνει άντληση του λανθασμένου καυσίμου από το ρεζερβουάρ. Όσο το diesel παραμένει εκεί και δεν έχει κυκλοφορήσει στο σύστημα, η αντιμετώπιση είναι συνήθως πολύ απλούστερη.

Γιατί το diesel δεν λειτουργεί σε έναν βενζινοκινητήρα;

Παρότι και τα δύο καύσιμα προέρχονται από το αργό πετρέλαιο, προορίζονται για διαφορετικό τρόπο καύσης. Στους βενζινοκινητήρες, το καύσιμο αναμιγνύεται με τον αέρα και αναφλέγεται από τα μπουζί. Το diesel έχει διαφορετικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται σε κινητήρες όπου το καύσιμο ψεκάζεται σε ιδιαίτερα συμπιεσμένο αέρα και αναφλέγεται από τη θερμότητα που δημιουργείται.

Έτσι, όταν diesel καταλήξει σε έναν βενζινοκινητήρα, η καύση δεν πραγματοποιείται όπως προβλέπεται. Το αυτοκίνητο μπορεί να παρουσιάσει ρετάρισμα, απώλεια ισχύος, να αρχίσει να βγάζει καπνό από την εξάτμιση ή ακόμη και να σβήσει.

Παράλληλα, το λάθος καύσιμο μπορεί να επηρεάσει εξαρτήματα του συστήματος τροφοδοσίας και των εκπομπών, όπως μπεκ, αισθητήρες οξυγόνου και καταλύτη.

Τι κάνεις αν έχεις ήδη ξεκινήσει;

Το γεγονός ότι ο κινητήρας πήρε μπροστά δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει καταστραφεί. Αν υπήρχε αρκετή βενζίνη στο ρεζερβουάρ, το αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για κάποιο διάστημα πριν εμφανίσει συμπτώματα. Αν όμως αντιληφθείς το λάθος ενώ οδηγείς, σταμάτησε με ασφάλεια και σβήσε τον κινητήρα το συντομότερο δυνατό. Η συνέχιση της οδήγησης επιτρέπει στο μολυσμένο καύσιμο να κυκλοφορήσει σε μεγαλύτερο μέρος του συστήματος.

Ανάλογα με την ποσότητα του diesel και το πόσο έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, μπορεί να χρειαστεί άδειασμα και καθαρισμός του συστήματος καυσίμου, καθώς και έλεγχος σε μπεκ, μπουζί, αισθητήρες οξυγόνου και καταλύτη.

Αν ο κινητήρας λειτούργησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, η κατάσταση είναι γενικά πιο διαχειρίσιμη σε σχέση με την περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα.

Μην προσπαθήσεις να το «φτιάξεις» βάζοντας βενζίνη

Το να συμπληρώσεις βενζίνη για να αραιωθεί το diesel δεν αποτελεί ασφαλή λύση. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η αναλογία θα γίνει αρκετά χαμηλή ώστε να μην προκαλέσει προβλήματα. Ο μηχανικός θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη, περίπου πόσο diesel μπήκε στο ρεζερβουάρ και αν το αυτοκίνητο κινήθηκε μετά τον ανεφοδιασμό.

Όσο νωρίτερα αφαιρεθεί το λάθος καύσιμο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να περιοριστεί η ζημιά σε μια απλή διαδικασία άντλησης και καθαρισμού.

Πώς θα αποφύγεις το λάθος

Πριν τον ανεφοδιασμό, έλεγξε πάντα την ένδειξη στο εσωτερικό της τάπας του ρεζερβουάρ και στην αντλία.

Υπάρχει επίσης ένα επιπλέον «φίλτρο» ασφαλείας: τα ακροφύσια diesel είναι γενικά μεγαλύτερα από εκείνα της βενζίνης. Έτσι, ένα τυπικό ακροφύσιο diesel δεν χωρά στον μικρότερο λαιμό πλήρωσης ενός συμβατικού βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.

Αν το ακροφύσιο δεν εφαρμόζει σωστά, μην το πιέσεις και μην προσπαθήσεις να γεμίσεις το αυτοκίνητο με καύσιμο.

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Tags
#diesel#βενζίνη
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