Τέλος παραγωγής: 8 γνωστά αυτοκίνητα που αποχαιρετούμε το 2026

Από μικρά premium και οικογενειακά μέχρι σπορ και ηλεκτρικά, γνωστά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς ολοκληρώνουν την παραγωγή τους μέσα στο 2026.

Τα αυτοκίνητα που σταματούν να παράγονται το 2026 δεν έχουν όλα κοινό παρονομαστή. Ανάμεσά τους βρίσκονται μοντέλα εισόδου σε premium μάρκες, πρακτικά πολυμορφικά, ανοιχτά διθέσια και ηλεκτρικά που άλλαξαν την εικόνα της αυτοκίνησης. Για τον Έλληνα αγοραστή, οι αποχωρήσεις αυτές σημαίνουν λιγότερες επιλογές σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά και το κλείσιμο κύκλων που κράτησαν πολλά χρόνια. Χρειάζεται, πάντως, μία βασική διευκρίνιση: τέλος παραγωγής δεν σημαίνει αυτόματα τέλος πωλήσεων. Ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε το 2026 μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο ως απόθεμα και την επόμενη χρονιά. Τα μοντέλα που ακολουθούν δεν περνούν στο 2027 ως ενεργές γραμμές παραγωγής και η διαθεσιμότητα τελευταίων αυτοκινήτων στην Ελλάδα εξαρτάται από το δίκτυο κάθε εταιρείας.

Audi A1: Αντίο στο μικρότερο Audi

Το Audi A1 είναι μία από τις αποχωρήσεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Υπήρξε η είσοδος στον κόσμο της Audi για όσους ήθελαν μικρές εξωτερικές διαστάσεις και το σήμα των τεσσάρων κύκλων, χωρίς να ανεβούν σε ένα μεγαλύτερο και ακριβότερο μοντέλο. Μέσα στο 2026 ολοκληρώνεται η παραγωγή του στο Martorell, κλείνοντας μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2010. Μαζί του περιορίζονται ακόμη περισσότερο οι επιλογές για ένα συμβατικό premium supermini. Η αποχώρησή του έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα όπου το μέγεθος, η ευκολία στάθμευσης και το κόστος χρήσης παραμένουν βασικά κριτήρια αγοράς.

Audi Q2: Το μικρό SUV κλείνει τον κύκλο του

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Audi Q2, με την παραγωγή του στο Ingolstadt να ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2026. Το μικρό SUV είχε παρουσιαστεί το 2016 και πρόσφερε μια πιο συμπαγή εναλλακτική απέναντι στο Q3. Για το ελληνικό κοινό, το ενδιαφέρον του βρισκόταν στον συνδυασμό της υπερυψωμένης θέσης οδήγησης με διαστάσεις κατάλληλες για καθημερινή χρήση στην πόλη. Η ταυτόχρονη έξοδος των A1 και Q2 αλλάζει ουσιαστικά τη βάση της γκάμας της Audi: δύο διαφορετικοί δρόμοι εισόδου στη μάρκα κλείνουν την ίδια χρονιά.

Volkswagen Touran: Ένα πραγματικό οικογενειακό αποχαιρετά

Το Volkswagen Touran ολοκλήρωσε την παραγωγή του στις 29 Απριλίου 2026, έπειτα από μια πορεία 23 ετών. Η αποχώρησή του αφορά ιδιαίτερα εκείνους που εξακολουθούν να επιλέγουν αυτοκίνητο με πρώτη προτεραιότητα τη χρηστικότητα. Το Touran εξέφραζε τη λογική του κλασικού πολυμορφικού: χώροι, ευελιξία στην καμπίνα και δυνατότητα μεταφοράς μιας μεγάλης οικογένειας. Η θέση του στην αγορά έχει πιεστεί από την κυριαρχία των SUV, όμως η πρακτική προσέγγισή του εξακολουθούσε να έχει ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης. Το τέλος του αφαιρεί μία ακόμη επιλογή από μια κατηγορία που συρρικνώνεται διαρκώς.

Volkswagen Touareg: Η αυλαία πέφτει με Final Edition

Το Volkswagen Touareg με κινητήρα εσωτερικής καύσης ολοκληρώνει επίσης την παραγωγή του μέσα στο 2026. Η Volkswagen σηματοδότησε το τέλος με τη Final Edition, για την οποία είχε ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία παραγγελιών το τέλος Μαρτίου. Από την εμφάνισή του το 2002, το Touareg εκπροσώπησε μια διαφορετική πλευρά της Volkswagen: εκείνη ενός μεγάλου, πολυτελούς SUV με έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία. Δεν ήταν ποτέ μια επιλογή μαζικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, αλλά αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς στο ακριβότερο άκρο της γκάμας της. Το 2027 δεν θα συνεχίζεται η παραγωγή της σημερινής θερμικής οικογένειας Touareg.

BMW Z4: Το roadster μένει χωρίς συνέχεια στην παραγωγή

Για τους φίλους της οδήγησης, η BMW Z4 είναι από τις πιο χαρακτηριστικές απώλειες της χρονιάς. Η BMW ανακοίνωσε τη λήξη παραγωγής για τον Μάρτιο του 2026, συνοδεύοντας τον αποχαιρετισμό με μια ειδική Final Edition. Η Z4 εκπροσωπούσε μια συνταγή που γίνεται όλο και πιο σπάνια: δύο θέσεις, ανοιχτό αμάξωμα και ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο γύρω από την ευχαρίστηση του οδηγού. Στην Ελλάδα, όπου ο καιρός ευνοεί την ανοιχτή οδήγηση για μεγάλο μέρος του χρόνου, η αποχώρησή της έχει τη δική της βαρύτητα. Το κενό της δεν καλύπτεται απλώς από ένα ισχυρότερο SUV ή ένα πιο γρήγορο οικογενειακό.

Toyota GR Supra: Τελευταία χρονιά για την πέμπτη γενιά

Μαζί με τη Z4, το 2026 ολοκληρώνεται και η παραγωγή της πέμπτης γενιάς Toyota GR Supra, με την Toyota να τοποθετεί το τέλος την άνοιξη. Το ιαπωνικό κουπέ είχε παρουσία και στην ελληνική γκάμα, προσφέροντας μια σαφώς πιο ειδική πρόταση από τα καθημερινά μοντέλα της εταιρείας. Η αποχώρηση αφορά τη συγκεκριμένη γενιά της Supra. Δεν ισοδυναμεί με βεβαιότητα ότι το ιστορικό όνομα δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Για το 2027, όμως, η σημερινή GR Supra δεν συνεχίζει να κατασκευάζεται, κλείνοντας το κεφάλαιο που άνοιξε με την επιστροφή της το 2019.

Tesla Model S και Model X: Τέλος και για δύο πρωταγωνιστές της ηλεκτροκίνησης

Η λίστα δεν περιορίζεται σε βενζινοκίνητα και diesel. Τα Tesla Model S και Model X ολοκλήρωσαν επίσης την παραγωγή τους το 2026, με την ίδια την εταιρεία να αναφέρει πλέον στις σελίδες τους ότι δεν κατασκευάζονται. Το Model S συνέβαλε καθοριστικά στο να αντιμετωπιστεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως επιθυμητό προϊόν υψηλών επιδόσεων. Το Model X μετέφερε αυτή την προσέγγιση στα μεγάλα SUV, με ιδιαίτερη σχεδίαση και οικογενειακό προσανατολισμό. Και τα δύο απέκτησαν παρουσία στην Ελλάδα, παραμένοντας σαφώς πιο εξειδικευμένες επιλογές από τα μικρότερα Tesla. Η αποχώρησή τους δείχνει ότι το τέλος ενός κύκλου παραγωγής αφορά εξίσου και τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η ιδιαίτερη περίπτωση της βενζινοκίνητης Porsche Macan

Στις παγκόσμιες αποχωρήσεις του 2026 περιλαμβάνεται και η Porsche Macan με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με το τέλος παραγωγής να έχει οριστεί για τα τέλη Ιουλίου. Για ένα άρθρο που αφορά την Ελλάδα, όμως, χρειάζεται διαχωρισμός: η συγκεκριμένη Macan είχε ήδη αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, δεν πρόκειται για καινούργια αποχώρηση από τις ελληνικές εκθέσεις μέσα στο 2026. Η ηλεκτρική Macan συνεχίζει κανονικά, ενώ ολοκληρώνεται η διεθνής παραγωγή της παλαιότερης θερμικής εκδοχής.

Αποχωρήσεις και στον κόσμο των supercars

Το κύμα αποχωρήσεων του 2026 φτάνει και στα supercars, με τη Ferrari να ολοκληρώνει τον κύκλο αρκετών μοντέλων της. Οι 296 GTB και 296 GTS παραδίδουν τη σκυτάλη στις πιο σκληροπυρηνικές 296 Speciale και Speciale A, ενώ ολοκληρώνονται και οι περιορισμένες σειρές των SF90 XX Stradale και SF90 XX Spider. Στο πρόγραμμα αποχωρήσεων της χρονιάς περιλαμβάνεται επίσης η Roma Spider, η οποία εκφράζει την πιο κομψή, ταξιδιωτική πλευρά του Maranello. Πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις: άλλες αφορούν την ανανέωση της γκάμας και άλλες την ολοκλήρωση μιας εξαρχής περιορισμένης παραγωγής. Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι κοινό: οι συγκεκριμένες εκδόσεις δεν συνεχίζουν να κατασκευάζονται το 2027. Αντίθετα, η McLaren 750S έχει ακόμη χρόνο μπροστά της. Παρότι η βρετανική εταιρεία δέχεται ήδη τις τελευταίες παραγγελίες, η παραγωγή της θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, επομένως ο δικός της αποχαιρετισμός ανήκει στην επόμενη χρονιά.