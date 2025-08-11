Θα αγόραζες κινητήρα Lamborghini από το Aliexpress; – Κάποιος τον πουλάει

Κάποιος πουλάει V10 κινητήρα της Lamborghini στο Aliexpress: Ευκαιρία! (μπορεί και όχι)

Μεταχειρισμένος κινητήρας V10 από Lamborghini Gallardo πωλείται στο Aliexpress

από πωλείται στο Ο εν λόγω κινητήρας ταιριάζει μόνο σε Gallardo (άλλο τι λέει ο πωλητής)

(άλλο τι λέει ο πωλητής) Νέος χρήστης στο Aliexpress ο πωλητής, μυρίζει… φόλα η δουλειά

Η επέλαση των κινέζων σε όλων των ειδών τις αγορές έχει ξεφύγει ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με το αγοραστικό κοινό να είναι κάπως διχασμένο. Από τη μια μεριά υπάρχουν πολλοί που αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι οτιδήποτε προέρχεται από την Κίνα, ενώ παράλληλα άλλοι έχουν «χτίσει» ιστοσελίδες όπως Temu και Aliexpress, αγοράζοντας κάθε λογής «μαναφέτι».

Ευκαιρία ή παγίδα;

Ακόμα και να είσαι ο μεγαλύτερος fan ιστοσελίδων όπως το Aliexpress, η αλήθεια είναι πως δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως θα ξόδευες σχεδόν 70.000 δολάρια για να αγοράσεις έτσι κινητήρα Lamborghini. Ακόμα και μια χαρά να είναι ο κινητήρας, μια γρήγορη ματιά στην αγγελία είναι αρκετή για να φανερώσει αρκετά “red flags”.

Καταρχάς, στην πρώτη γραμμή της αγγελίας διαβάζουμε πως ο V10 κινητήρας «υψηλών επιδόσεων» βρίσκεται σε κατάσταση καινούργιου (σίγουρα), ενώ ταιριάζει σε Aventador, Huracan, Urus και Gallardo. Στην πραγματικότητα, ο συγκεκριμένος κινητήρας ταιριάζει μόνο στην τελευταία, ενώ οι Aventador & Urus δεν έχουν καν V10 κινητήρες!

Red flags παντού

Ακόμα κι αν πούμε πως, με κάποιο μαγικό τρόπο, ο V10 κινητήρας της Lamborghini Gallardo θα μπορέσει να μπει και σε κάποια εκ των Aventador, Urus & Huracan, τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν συνεχίζουμε να εξετάζουμε αυτήν την πρωτοφανή αγγελία.

Η πωλήτρια εταιρεία (Factory Direct Discount Store Store) ξεκίνησε να πουλά τα προϊόντα της στο Aliexpress (σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται) πριν μόλις… 2 μήνες, ενώ δεν υπάρχει ακόμα καμία αξιολόγηση για τις υπηρεσίες της.

Κι εδώ γεννιέται το εξής ερώτημα: ποιος θα πάει να δώσει τόσα λεφτά για κάτι το οποίο δεν έχει καμία απόδειξη για το να λειτουργεί, σε ένα μαγαζί που τα μισά που γράφει για το προϊόν του είναι… αρλούμπες; Ίσως κάποιος Youtuber, με στόχο να «λύσει» τον κινητήρα της Lamborghini (άμα είναι πραγματικός) και να αποκαλύψει σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Τι κρατάμε:

Κινητήρας ιταλικού supercar από Κίνα μέσω Aliexpress : ΟΚ

από μέσω : ΟΚ Ταιριάζει λέει σε Aventador, Gallardo, Urus & Huracan . Εντωμεταξύ η Aventador έχει V12 και η Urus έχει V8

. Εντωμεταξύ η έχει και η έχει Πωλήτρια εταιρεία με παρουσία 2 μηνών στην πλατφόρμα και μηδέν αξιολογήσεις

στην πλατφόρμα και Όποιος τον αγοράσει πιθανότατα θα το κάνει μόνο για τα memes

