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Θα έπαιρνες ένα Volkswagen Golf GTI χλοοκοπτικό;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 30.09.2026
Autotypos Team
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Ένας Γερμανός YouTuber δημιούργησε ένα αυτόνομο χλοοκοπτικό εμπνευσμένο από το εμβληματικό Golf GTI και η Volkswagen του έκανε δώρο το σήμα

Αν σου αρέσει το Volkswagen Golf GTI Mk2, αλλά έχεις ήδη όλα τα αυτοκίνητα που θα μπορούσες να θέλεις, υπάρχει πλέον και μια εναλλακτική για τον… κήπο. Γερμανός YouTuber δημιούργησε ένα αυτόνομο χλοοκοπτικό εμπνευσμένο από το Golf GTI Mk2, με 3D-printed αμάξωμα, λειτουργικά φώτα και θερμική κάμερα που εντοπίζει ακόμη και μικρά ζώα.

Το ιδιαίτερο όχημα κατασκευάστηκε από τον Nils, δημιουργό του καναλιού Project Hunter, ως φόρος τιμής στο παλιό Golf του πατέρα του. Και μπορεί να μην κινείται στους δρόμους, όμως διαθέτει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που έκαναν το αυθεντικό GTI ξεχωριστό.

Ένα ή μάλλον… μισό Golf GTI

Το αμάξωμα του χλοοκοπτικού αποτελείται από 3D-printed πάνελ, τα οποία χρειάστηκαν περισσότερες από 100 ώρες εκτύπωσης για να ολοκληρωθούν. Η σχεδίαση παραπέμπει ξεκάθαρα στο Golf δεύτερης γενιάς. Παρά τις μόλις τρεις ρόδες και το μεγάλο εμπρός πρόβολο, το μικρό όχημα διαθέτει μαύρη μάσκα, στρογγυλά φώτα, σπορ προφυλακτήρα, φουσκωμένα φτερά και τροχούς σε στιλ BBS.

Υπάρχουν επίσης λειτουργικά πίσω φώτα, ώστε η εικόνα του να πλησιάζει ακόμη περισσότερο εκείνη του κλασικού GTI. Κάτω από το 3D-printed αμάξωμα βρίσκεται ένα πλαίσιο από αλουμίνιο, μαζί με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αυτόνομη κίνηση, την κοπή του γκαζόν και την ανίχνευση εμποδίων.

Το καπό ανοίγει, ακριβώς όπως σε ένα πραγματικό Golf, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό χλοοκοπτικού. Για την κίνηση του συστήματος χρησιμοποιείται ένας brushless κινητήρας από drone, ο οποίος κινεί μέσω δύο ρουλεμάν. Αυτός με τη σειρά του επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους ενός περιστρεφόμενου δίσκου κοπής.

Η συγκεκριμένη κατασκευή μπορεί να κάνει τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκε, όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του project βρίσκεται αλλού: στην αυτονομία του.

Βλέπει εμπόδια και αποφεύγει τους σκαντζόχοιρους

Το μικρό GTI διαθέτει τέσσερις αισθητήρες υπερήχων, καθώς και διακόπτες επαφής στους προφυλακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εντοπίζει εμπόδια και να αποφεύγει συγκρούσεις ή ζημιές. Υπάρχει επίσης αισθητήρας ρεύματος, ο οποίος παρακολουθεί τις ηλεκτρικές αιχμές. Αν εντοπιστεί κάτι ασυνήθιστο, ενεργοποιείται σύστημα έκτακτης διακοπής λειτουργίας.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η δυνατότητα εντοπισμού μικρών ζώων. Μια θερμική κάμερα σε συνδυασμό με μια μήτρα LED επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να αναγνωρίζει ζώα, όπως σκαντζόχοιρους, και να φρενάρει πριν τα πλησιάσει επικίνδυνα.

Έτσι, το συγκεκριμένο Golf δεν περιορίζεται στο να κουρεύει αυτόνομα το γκαζόν, αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει και τον κίνδυνο να τραυματίσει κάποιο μικρό ζώο που βρίσκεται στον χώρο.

60 χλμ. αυτόνομου κλαδέματος με την ευλογία της VW

Το χλοοκοπτικό μπορεί να ελέγχεται και από απόσταση μέσω εφαρμογής smartphone. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ζωντανή εικόνα από την κάμερα, ρύθμιση ταχύτητας, παρακολούθηση της μπαταρίας, αλλά και διακόπτες για τα φώτα και την κόρνα. Παρά τα αρχικά προβλήματα που παρουσίασε το λογισμικό, ο Nils αναφέρει ότι το δημιούργημά του έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερες από 70 ώρες λειτουργίας, έχοντας καλύψει συνολικά 60 χιλιόμετρα σε αυτόνομη λειτουργία κατά τη συντήρηση του γκαζόν.

Το ιδιαίτερο project δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από την ίδια τη Volkswagen. Η γερμανική εταιρεία έστειλε στον Nils ένα αυθεντικό έμβλημα GTI για τη μάσκα, ώστε να ολοκληρώσει την κατασκευή. Ο δημιουργός πρόσθεσε μάλιστα για πλάκα και ένα αυτοκόλλητο TÜV στην πινακίδα του μικρού Golf.

Η ίδια η Volkswagen παρουσίασε την κατασκευή στη σελίδα της στο Facebook, γράφοντας: «Μετατρέποντας τον κήπο σας σε γήπεδο γκολφ – με τον τρόπο της GTI. Ο @theprojecthunter δημιούργησε αυτό που πιθανότατα είναι το πιο cool χλοοκοπτικό που θα δείτε ποτέ!»

Πάντως, το συγκεκριμένο Golf δεν είναι το πρώτο χλοοκοπτικό που αντλεί έμπνευση από ένα hot hatch. Πριν από μερικά χρόνια, η Honda είχε παρουσιάσει στη βρετανική αγορά ένα ρομπότ της σειράς Miimo με σχεδιαστικά στοιχεία από το Civic Type R, το οποίο επίσης διέθετε δυνατότητα κοπής γκαζόν.

Ένα Golf GTI που δεν θα το δεις ποτέ σε πίστα ή επαρχιακό δρόμο, αλλά μπορεί να κάνει γύρους στον… κήπο.

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Tags
#Volkswagen#Volkswagen Golf#Volkswagen Golf GTI
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