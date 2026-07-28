Τι αυτοκίνητα έχει ο Erling Haaland στο γκαράζ του; – Συλλογή εκατομμυρίων

Από πανίσχυρα SUV και πρακτικά station wagon μέχρι συλλεκτικές Ferrari και μία Bugatti 1.800 ίππων, το γκαράζ του Erling Haaland θυμίζει ιδιωτική έκθεση υπεραυτοκινήτων.

Ο Erling Haaland δεν συλλέγει μόνο γκολ, τίτλους και ποδοσφαιρικά ρεκόρ. Ο Νορβηγός επιθετικός της Manchester City έχει δημιουργήσει μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές αυτοκινήτων στον χώρο του ποδοσφαίρου, η αξία της οποίας ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Στο γκαράζ του συναντάμε μοντέλα από τις Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG και Rolls-Royce, αλλά και πιο πρακτικές επιλογές, όπως το Audi RS 6 Avant και το Range Rover Sport. Η πλήρης συλλογή δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα από τον ίδιο. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα με τα οποία έχει εμφανιστεί δημόσια, αλλά και εκείνα που έχουν συνδεθεί μαζί του μέσα από διεθνή δημοσιεύματα, αποκαλύπτουν μία ξεκάθαρη προτίμηση στις υψηλές επιδόσεις, στους μεγάλους κινητήρες και στις περιορισμένης παραγωγής κατασκευές.

Aston Martin DBX707

Ένα από τα SUV που έχουν συνδεθεί με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή είναι η Aston Martin DBX707, η κορυφαία έκδοση του πρώτου SUV στην ιστορία της βρετανικής εταιρείας. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V8 4,0 λίτρων με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει 707 ίππους και 900 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 310 χλμ./ώρα. Δεν υπάρχει δημόσια αναρτημένος ελληνικός τιμοκατάλογος για την DBX707. Κατά το ευρωπαϊκό λανσάρισμά της, η επίσημη τιμή της στη Γερμανία είχε οριστεί στις 238.500 ευρώ, πριν από τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Audi RS 6 Avant Performance

Το Audi RS 6 Avant Performance είναι ίσως ένα από τα πιο διακριτικά αυτοκίνητα της συλλογής του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερεί σε επιδόσεις. Το γερμανικό station wagon συνδυάζει μεγάλους χώρους και καθημερινή χρηστικότητα με έναν V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με δύο turbo. Αποδίδει 630 ίππους και 850 Nm, επιταχύνοντας από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα. Στην ελληνική αγορά, η τιμή του Audi RS 6 Avant Performance διαμορφώνεται στις 179.980 ευρώ.

Bugatti Tourbillon

Το ακριβότερο και ισχυρότερο από τα αυτοκίνητα που φέρεται να έχει παραγγείλει ο Haaland είναι η Bugatti Tourbillon. Το νέο hypercar της γαλλικής εταιρείας διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα 8,3 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 1.800 ίππους. Η Tourbillon θα κατασκευαστεί σε μόλις 250 μονάδες, με την επίσημη τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί στα 3,8 εκατ. ευρώ προ φόρων. Οι παραδόσεις ξεκινούν μέσα στο 2026, επομένως ο Haaland φέρεται να έχει εξασφαλίσει μία θέση παραγωγής και όχι να έχει ήδη παραλάβει το αυτοκίνητο.

Ferrari Monza SP2

Ανάμεσα στις Ferrari που έχουν συνδεθεί με τον ποδοσφαιριστή ξεχωρίζει η Monza SP2, ένα από τα σπανιότερα σύγχρονα μοντέλα του Maranello. Η Monza SP2 δεν διαθέτει συμβατικό παρμπρίζ και ανήκει στη σειρά Icona της Ferrari. Κινείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 810 ίππους. Συνολικά κατασκευάστηκαν 499 Monza SP1 και SP2, με την αρχική ευρωπαϊκή τιμή να ανέρχεται σε 1,58 εκατ. ευρώ, πριν από τις επιλογές εξατομίκευσης. Δεν ανακοινώθηκε επίσημη τιμή για την ελληνική αγορά.

Ferrari 812 Competizione Aperta

Ο Haaland φέρεται να διαθέτει επίσης μία Ferrari 812 Competizione Aperta, την ανοιχτή και ακόμη πιο σπάνια εκδοχή της 812 Competizione. Ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων αποδίδει 830 ίππους και μπορεί να περιστραφεί έως τις 9.500 σ.α.λ. Η παραγωγή της Aperta περιορίστηκε σε μόλις 599 αυτοκίνητα. Η τιμή εκκίνησης στην Ιταλία είχε οριστεί στις 578.000 ευρώ. Όλα τα αυτοκίνητα είχαν δεσμευτεί πριν ακόμη ξεκινήσει η κανονική παραγωγή τους, ενώ σήμερα οι τιμές στη συλλεκτική αγορά είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ferrari 12Cilindri

Στη συλλογή του Νορβηγού έχει προστεθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και η Ferrari 12Cilindri, η νεότερη πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των εμπροσθομήχανων V12 μοντέλων. Ο κινητήρας των 6,5 λίτρων αποδίδει 830 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Η 12Cilindri επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα. Η τιμή εκκίνησης της κουπέ έκδοσης στην Ιταλία έχει οριστεί στις 395.000 ευρώ, ενώ η Spider ξεκινά από τις 435.000 ευρώ. Η Ferrari δεν διαθέτει δημόσιο ελληνικό τιμοκατάλογο, καθώς το τελικό κόστος επηρεάζεται από τη φορολογία, τον εξοπλισμό και τις επιλογές εξατομίκευσης.

Lamborghini Huracán Sterrato

Η Lamborghini Huracán Sterrato αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές στο γκαράζ του Haaland. Πρόκειται για μία υπερυψωμένη, τετρακίνητη εκδοχή της Huracán, σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να κινηθεί και μακριά από την άσφαλτο. Διαθέτει ειδικά ελαστικά, προστατευτικά στο αμάξωμα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Ο ατμοσφαιρικός V10 των 5,2 λίτρων αποδίδει 610 ίππους, ενώ η παραγωγή περιορίστηκε σε 1.499 αυτοκίνητα. Η επίσημη τιμή της στην Ιταλία είχε οριστεί στις 269.177 ευρώ με φόρους, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ξεχωριστός ελληνικός τιμοκατάλογος.

Mercedes-AMG One

Ένα από τα πιο ακραία αυτοκίνητα που φέρεται να διαθέτει είναι η Mercedes-AMG One, το hypercar που μεταφέρει τεχνολογία από τη Formula 1 στον δημόσιο δρόμο. Ο υπερτροφοδοτούμενος V6 των 1,6 λίτρων συνεργάζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 1.063 ίππους. Η παραγωγή περιορίστηκε σε 275 μονάδες, οι οποίες είχαν πουληθεί πριν ξεκινήσουν οι παραδόσεις. Η αρχική τιμή της Mercedes-AMG One είχε οριστεί στα 2,275 εκατ. ευρώ, χωρίς τους φόρους και τις πρόσθετες επιλογές.

Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh

Για τις περιπτώσεις όπου η άνεση έχει μεγαλύτερη σημασία από τον χρόνο στην πίστα, ο Haaland διαθέτει τη Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh. Η ειδική έκδοση δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Virgil Abloh και κατασκευάστηκε σε μόλις 150 μονάδες. Ξεχωρίζει από τον δίχρωμο συνδυασμό μαύρου και μπεζ, καθώς και από τις ειδικές λεπτομέρειες στην καμπίνα. Κινείται από έναν V12 κινητήρα 6,0 λίτρων με δύο turbo, απόδοσης 612 ίππων. Η ειδική έκδοση δεν είχε ξεχωριστή τιμή για την Ελλάδα. Η συμβατική Mercedes-Maybach S 680 4MATIC διατίθεται σήμερα στην ελληνική αγορά από 352.900 ευρώ.

Porsche 911 GT3 RS

Από μία συλλογή με τόσο έντονο προσανατολισμό στις επιδόσεις δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Porsche 911 GT3 RS. Η κορυφαία ατμοσφαιρική έκδοση της 911 χρησιμοποιεί έναν επίπεδο εξακύλινδρο κινητήρα 4,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 525 ίππους και φτάνει έως τις 9.000 σ.α.λ. Το ενεργό αεροδυναμικό σύστημα, η τεράστια πίσω πτέρυγα και η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων την καθιστούν ουσιαστικά ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα, η Porsche 911 GT3 RS ξεκινά από 378.900 ευρώ με ΦΠΑ, χωρίς να υπολογίζεται ο πρόσθετος εξοπλισμός.

Range Rover Sport SV

Στις πιο πρακτικές επιλογές του γκαράζ περιλαμβάνεται και το Range Rover Sport, με τον Haaland να έχει συνδεθεί με την κορυφαία έκδοση SV. Ο V8 κινητήρας 4,4 λίτρων με δύο turbo αποδίδει 635 ίππους και 750 Nm, επιτρέποντας στο μεγάλο SUV να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα. Η Range Rover διαθέτει επίσημα το Sport SV στην Ελλάδα, αλλά δεν δημοσιεύει συγκεκριμένη λιανική τιμή στην ιστοσελίδα της. Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στο επίσημο δίκτυο για διαθεσιμότητα και εξατομικευμένη προσφορά.

Rolls-Royce Cullinan και Ghost

Ο Haaland φέρεται να διαθέτει τουλάχιστον δύο Rolls-Royce, μία Cullinan και μία Ghost. Η Cullinan είναι το πρώτο SUV της Rolls-Royce και ένα από τα αυτοκίνητα με τα οποία ο ποδοσφαιριστής έχει εμφανιστεί συχνότερα στο Manchester. Ο V12 κινητήρας των 6,75 λίτρων προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και άφθονη δύναμη, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η πολυτέλεια. Η Rolls-Royce δεν ανακοινώνει σταθερές τιμές καταλόγου ούτε για την Ελλάδα ούτε για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Το τελικό κόστος καθορίζεται από την έκδοση και το πρόγραμμα εξατομίκευσης Bespoke, με κάθε αυτοκίνητο να τιμολογείται ξεχωριστά.

Shelby F-150 Super Snake

Η πιο ασυνήθιστη προσθήκη στη συλλογή του είναι ένα Shelby F-150 Super Snake, το οποίο έχει εμφανιστεί στο προπονητικό κέντρο της Manchester City. Το αμερικανικό pickup βασίζεται στο Ford F-150, αλλά διαθέτει υπερτροφοδοτούμενο V8 κινητήρα 5,0 λίτρων. Ανάλογα με την έκδοση, η ισχύς μπορεί να φτάσει τους 785 ίππους. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα και δεν διαθέτει ελληνική τιμή λιανικής. Οποιοδήποτε αυτοκίνητο φτάσει στη χώρα μας πρέπει να εισαχθεί μεμονωμένα, με το τελικό κόστος να εξαρτάται από τη μεταφορά, τη φορολογία και τη διαδικασία ταξινόμησης.

Ένα γκαράζ αξίας πολλών εκατομμυρίων

Η συλλογή του Erling Haaland συνδυάζει διαφορετικές σχολές αυτοκίνησης. Από τον ατμοσφαιρικό V12 της Ferrari και τον V10 της Lamborghini μέχρι την υβριδική τεχνολογία της Bugatti και της Mercedes-AMG, σχεδόν κάθε σημαντική κατηγορία επιδόσεων εκπροσωπείται στο γκαράζ του. Παράλληλα, τα Audi RS 6 Avant, Range Rover Sport και Rolls-Royce Cullinan δείχνουν ότι ο Haaland δεν αγοράζει αποκλειστικά αυτοκίνητα για την πίστα ή για τη συλλεκτική τους αξία. Με αρκετά από τα μοντέλα να κατασκευάζονται σε περιορισμένο αριθμό και να πωλούνται ήδη ακριβότερα από την αρχική τους τιμή, η πραγματική αξία της συλλογής δεν περιορίζεται στο άθροισμα των αρχικών τιμοκαταλόγων. Πρόκειται για ένα γκαράζ πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πιθανότατα θα συνεχίσει να μεγαλώνει.