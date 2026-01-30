Τι είναι οι πορτοκαλί πινακίδες «Ξ.Α.» στα αυτοκίνητα;

Πορτοκαλί πινακίδα κυκλοφορίας που φέρει τα αρχικά ΞΑ και αρίθμηση σε μαύρο χρώμα – Ποια αυτοκίνητα επιτρέπεται να την έχουν και με ποια παρόμοιας εμφάνισης πινακίδα δεν πρέπει να συγχέεται;

Στην Ελλάδα κυκλοφορεί μια ειδική κατηγορία πινακίδων κυκλοφορίας που αφορά οχήματα με διπλωματικό ή διεθνές καθεστώς, οι οποίες διαφέρουν εμφανώς από τις κοινές πινακίδες ιδιωτικών οχημάτων. Οι πινακίδες αυτές ανήκουν σε μια συγκεκριμένη «οικογένεια» και συχνά προκαλούν σύγχυση λόγω των χρωμάτων και των γραμμάτων που φέρουν.

Πινακίδες Ξένων Αποστολών (ΞΑ)

Οι πινακίδες με την ένδειξη «ΞΑ» αντιστοιχούν σε Ξένες Αποστολές και φέρουν:

Χορηγούνται σε οχήματα που ανήκουν σε ξένες αποστολές και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επίσημα στην Ελλάδα και αποτελούν αναγνωρισμένη, θεσμοθετημένη κατηγορία πινακίδων. Μερικές φορές αναφέρονται και ως κίτρινου χρώματος κάτι που μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές αποχρώσεις του πορτοκαλί ή λόγω παλαιότητας και ξεθωριάσματος. Ωστόσο το βασικό και ορισμένο από τον νόμο χρώμα τους, είναι το πορτοκαλί.

Πινακίδες Διπλωματικού Σώματος (ΔΣ)

Στην ίδια κατηγορία ειδικών πινακίδων εντάσσονται και οι πινακίδες Διπλωματικού Σώματος (ΔΣ), οι οποίες έχουν:

γαλάζιο (μπλε) φόντο

λευκά γράμματα

Οι πινακίδες αυτές αφορούν οχήματα διπλωματών και μελών πρεσβειών και διέπονται από το ειδικό καθεστώς που προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις.

Κρατικές πινακίδες με πορτοκαλί φόντο: τι δεν πρέπει να συγχέεται

Παράλληλα, στην Ελλάδα κυκλοφορούν και κρατικές πινακίδες με μαύρη αρίθμηση σε πορτοκαλί φόντο, οι οποίες δεν αφορούν ξένες αποστολές. Πρόκειται για πινακίδες που χρησιμοποιούνται από οχήματα κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών και, παρότι έχουν παρόμοιο χρώμα, δεν πρέπει να συγχέονται με τις πινακίδες ΞΑ.

Το κοινό χρώμα δεν υποδηλώνει κοινό καθεστώς, και τα αρχικά αποτελούνται από τρία γραμμάτιά με το πρώτο να είναι πάντα το «Κ».

Μία οικογένεια, διαφορετικές υποκατηγορίες

Οι πινακίδες:

ΞΑ (Ξένες Αποστολές – πορτοκαλί με μαύρα)

ΔΣ (Διπλωματικό Σώμα – μπλε με λευκά)

αποτελούν μαζί την οικογένεια των διπλωματικών και διεθνών πινακίδων στην Ελλάδα, με σαφή διαχωρισμό ρόλων, χρήσης και νομικού καθεστώτος.

Η σωστή αναγνώριση των πινακίδων αυτών είναι κρίσιμη, τόσο για την ενημέρωση των πολιτών όσο και για την αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων σχετικά με την ιδιότητα και τη χρήση των οχημάτων.