Είχαμε τα HEV, τώρα έχουμε τα NEV – Τι σημαίνει και σε ποια αυτοκίνητα απευθύνεται;

Ο όρος NEV εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε ανακοινώσεις κινεζικών εταιρειών, στοιχεία πωλήσεων και ειδήσεις γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Δεν περιγράφει, όμως, έναν συγκεκριμένο τύπο κινητήρα, αλλά μια ευρύτερη κατηγορία οχημάτων.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν σήμερα δεκάδες συντομογραφίες: EV, BEV, HEV, PHEV, MHEV, FCEV και πολλές ακόμη. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε δυναμικά και ο όρος NEV, ιδιαίτερα όταν η συζήτηση αφορά την κινεζική αγορά αυτοκινήτου. Τα αρχικά προέρχονται από τις αγγλικές λέξεις New Energy Vehicle, δηλαδή «όχημα νέας ενέργειας». Παρά την ονομασία του, το NEV δεν αποτελεί μία νέα τεχνολογία κίνησης και δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι το αυτοκίνητο είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Πρόκειται κυρίως για μια ρυθμιστική και εμπορική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται διαφορετικοί τύποι αυτοκινήτων που μπορούν να κινούνται χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά σε έναν συμβατικό κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου.

Από πού προέρχεται ο όρος NEV;

Ο όρος NEV έχει συνδεθεί κυρίως με την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στον κόσμο. Χρησιμοποιείται από τις κινεζικές αρχές, τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους οργανισμούς που καταγράφουν την παραγωγή και τις ταξινομήσεις οχημάτων. Όταν, λοιπόν, διαβάζουμε ότι μια κινεζική εταιρεία πούλησε συγκεκριμένο αριθμό «NEV», ο αριθμός αυτός δεν αφορά μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της. Μπορεί να περιλαμβάνει επίσης plug-in υβριδικά, καθώς και οχήματα κυψελών καυσίμου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται προσοχή όταν συγκρίνουμε τις πωλήσεις διαφορετικών κατασκευαστών. Μία εταιρεία μπορεί να ανακοινώνει εκατομμύρια πωλήσεις NEV, αλλά σημαντικό μέρος τους να αφορά μοντέλα που εξακολουθούν να διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ποια αυτοκίνητα θεωρούνται NEV;

Στον όρο New Energy Vehicles περιλαμβάνονται συνήθως τρεις βασικές κατηγορίες οχημάτων.

1. Αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα – BEV

Τα Battery Electric Vehicles κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Διαθέτουν μία μεγάλη μπαταρία, έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες και φορτίζονται από εξωτερική πηγή ρεύματος. Δεν έχουν κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, δεν διαθέτουν εξάτμιση και δεν εκπέμπουν καυσαέρια κατά την κίνησή τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα μοντέλα που αποκαλούμε απλά «ηλεκτρικά αυτοκίνητα». Τα BEV αποτελούν τη βασικότερη και πιο αναγνωρίσιμη ομάδα μέσα στην ευρύτερη κατηγορία των NEV.

2. Plug-in υβριδικά αυτοκίνητα – PHEV

Τα Plug-in Hybrid Electric Vehicles συνδυάζουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης με έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες και μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η βασική τους διαφορά από τα συμβατικά υβριδικά είναι ότι μπορούν να φορτιστούν σε πρίζα ή φορτιστή και να καλύψουν μια σημαντική απόσταση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια. Όταν εξαντληθεί η διαθέσιμη ηλεκτρική αυτονομία, το αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει κανονικά με τη βοήθεια του θερμικού κινητήρα. Για αυτό και τα PHEV θεωρούνται μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στα συμβατικά και στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στα κινεζικά στατιστικά, τα plug-in υβριδικά προσμετρώνται στις πωλήσεις NEV, ακόμη και αν ένα μέρος των καθημερινών τους μετακινήσεων πραγματοποιείται με βενζίνη.

3. Αυτοκίνητα κυψελών καυσίμου – FCEV

Τα Fuel Cell Electric Vehicles είναι επίσης ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά αντί να αποθηκεύουν όλη την απαιτούμενη ενέργεια σε μια μεγάλη μπαταρία, παράγουν ηλεκτρισμό μέσω κυψελών καυσίμου. Συνήθως χρησιμοποιούν υδρογόνο, το οποίο αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές υψηλής πίεσης. Από τη χημική αντίδραση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα, ενώ από την εξάτμιση εκπέμπεται κυρίως υδρατμός. Τα FCEV αποτελούν προς το παρόν ένα πολύ μικρό κομμάτι της αγοράς, λόγω του υψηλού κόστους και του περιορισμένου δικτύου ανεφοδιασμού υδρογόνου. Παρ’ όλα αυτά, περιλαμβάνονται στην κατηγορία των NEV.

Τα απλά υβριδικά είναι NEV;

Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες παρεξηγήσεις. Τα συμβατικά full hybrid, γνωστά και ως HEV, κατά κανόνα δεν εντάσσονται στην κινεζική κατηγορία των NEV. Ένα full hybrid μπορεί να κινηθεί για μικρά χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά, αλλά δεν φορτίζεται από εξωτερική πηγή. Η ενέργεια της μικρής μπαταρίας του προέρχεται από την ανάκτηση κατά την επιβράδυνση και από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το ίδιο ισχύει και για τα mild hybrid, τα οποία χρησιμοποιούν ένα μικρό ηλεκτρικό σύστημα για την υποβοήθηση του θερμικού κινητήρα, χωρίς να μπορούν συνήθως να κινηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Επομένως, ένα αυτοκίνητο μπορεί να χαρακτηρίζεται εξηλεκτρισμένο, χωρίς να θεωρείται απαραίτητα NEV.

Τι ισχύει για τα range extender;

Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με range extender, τα οποία συναντάμε όλο και συχνότερα στην κινεζική αγορά. Σε αυτά, οι τροχοί κινούνται από ηλεκτροκινητήρα, ενώ ένας μικρός κινητήρας βενζίνης λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο θερμικός κινητήρας δεν αναλαμβάνει απαραίτητα την απευθείας κίνηση των τροχών, αλλά επεκτείνει την αυτονομία όταν μειωθεί η φόρτιση της μπαταρίας. Τα συγκεκριμένα μοντέλα συχνά ταξινομούνται μαζί με τα plug-in υβριδικά και υπολογίζονται στις συνολικές πωλήσεις NEV. Αυτό σημαίνει ότι ούτε αυτά πρέπει να συγχέονται με τα αμιγώς ηλεκτρικά BEV.

Γιατί δημιουργήθηκε η κατηγορία NEV;

Η κατηγορία NEV δεν δημιουργήθηκε μόνο για να περιγράψει διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης κινεζικής πολιτικής για τον περιορισμό της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, τη μείωση των εκπομπών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας. Μέσα από οικονομικά κίνητρα, φορολογικές ελαφρύνσεις, ευκολότερη έκδοση πινακίδων σε ορισμένες πόλεις και απαιτήσεις προς τους κατασκευαστές, η Κίνα ενίσχυσε μαζικά την παραγωγή και την αγορά οχημάτων νέας ενέργειας. Αυτό βοήθησε εταιρείες όπως η BYD, η Geely, η SAIC, η Changan και η Chery, αλλά και πολλές νεότερες μάρκες, να επενδύσουν σε μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες, λογισμικό και τεχνολογίες φόρτισης. Ο όρος NEV χρησιμοποιείται επομένως όχι μόνο για τεχνικούς λόγους, αλλά και για τον καθορισμό κινήτρων, στόχων παραγωγής και εμπορικών πολιτικών.

NEV και EV δεν σημαίνουν το ίδιο

Ο όρος EV, όταν χρησιμοποιείται με τη στενή τεχνική του έννοια, περιγράφει συνήθως ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αντίθετα, το NEV είναι μια ομπρέλα που καλύπτει περισσότερες τεχνολογίες. Ένα BEV είναι ταυτόχρονα EV και NEV. Ένα plug-in υβριδικό είναι NEV, αλλά δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Ένα συμβατικό υβριδικό μπορεί να θεωρείται εξηλεκτρισμένο, χωρίς να ανήκει στην κατηγορία NEV. Αυτή η διαφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν διαβάζουμε ανακοινώσεις πωλήσεων. Η φράση «ο μεγαλύτερος κατασκευαστής NEV» δεν σημαίνει υποχρεωτικά «ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων». Για μια σωστή σύγκριση πρέπει να εξετάζουμε ξεχωριστά πόσα από τα οχήματα είναι BEV και πόσα είναι PHEV ή range extender.

Χρησιμοποιείται ο όρος NEV στην Ευρώπη;

Στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται συχνότερα όροι όπως zero-emission vehicle, ηλεκτρικό όχημα, plug-in υβριδικό ή εξηλεκτρισμένο αυτοκίνητο. Το NEV δεν αποτελεί τον βασικό ευρωπαϊκό όρο ταξινόμησης, αν και εμφανίζεται όλο και περισσότερο σε ειδήσεις, παρουσιάσεις κινεζικών εταιρειών και διεθνείς αναλύσεις της αγοράς. Καθώς οι κινεζικοί κατασκευαστές επεκτείνονται στην Ευρώπη, η ορολογία τους περνά σταδιακά και στην καθημερινή αυτοκινητική ενημέρωση. Για αυτό είναι πιθανό να συναντάμε ολοένα συχνότερα τη συντομογραφία NEV δίπλα στα στοιχεία παραγωγής και πωλήσεων.

Τι πρέπει τελικά να θυμόμαστε;

Τα NEV ή New Energy Vehicles δεν είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο όρος περιλαμβάνει κυρίως τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα plug-in υβριδικά και τα οχήματα κυψελών καυσίμου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτει και μοντέλα με range extender. Αντίθετα, τα απλά full hybrid και mild hybrid συνήθως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Επομένως, όταν ένας κατασκευαστής ανακοινώνει υψηλές πωλήσεις NEV, πρέπει πάντα να εξετάζουμε το μείγμα των μοντέλων του. Μπορεί να πουλά αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή να στηρίζει μεγάλο μέρος των πωλήσεών του σε plug-in υβριδικές εκδόσεις. Η απλούστερη εξήγηση είναι η εξής: κάθε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι NEV, αλλά δεν είναι κάθε NEV αμιγώς ηλεκτρικό.