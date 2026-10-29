Τι μάρκα είναι αυτά τα οχήματα του Ελληνικού Στρατού που είδαμε στην παρέλαση

Το Plasan SandCat 4×4: Η μηχανολογική ανατομή ενός κορυφαίου οχήματος ειδικών αποστολών

Όταν εξετάζει κανείς ένα σύγχρονο στρατιωτικό όχημα, η προσοχή στρέφεται συνήθως στα οπλικά συστήματα και τους πυραύλους που φέρει. Ωστόσο, στην περίπτωση του Plasan SandCat, το οιποίο έχει ενταχθεί στον Ελληνικό Στρατό, η θεωρητική καινοτομία κρύβεται κάτω από το αμάξωμα. Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα ελαφρά θωρακισμένα οχήματα (LAV) παγκοσμίως, το οποίο σχεδιάστηκε από την αρχή με μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία: να προσφέρει την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στη στρατιωτική προστασία, την οδηγική συμπεριφορά( ; ) ενός πολιτικού αυτοκινήτου και την εκτός δρόμου ευελιξία.

Η αρχιτεκτονική του πλαισίου: βασισμένη σε «πολιτικά» pick up της Ford

Η βάση του SandCat κρύβει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή. Αντί για ένα πανάκριβο και εξειδικευμένο στρατιωτικό σασί, οι μηχανικοί της Plasan χρησιμοποίησαν το δοκιμασμένο πλαίσιο των αμερικανικών φορτηγών Ford F-550 Super Duty. Αυτή η επιλογή Commercial Off-The-Shelf (COTS) προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μια τεράστια παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα για ανταλλακτικά, μειώνοντας δραστικά το κόστος και τον χρόνο συντήρησης του κινητήρα και των βασικών μηχανικών μερών.

Ωστόσο, το σασί δεν έμεινε εργοστασιακό. Η Plasan το μίκρυνε σε μήκος, μειώνοντας το μεταξόνιο. Αυτή η παρέμβαση χάρισε στο όχημα έναν εξαιρετικά μικρό κύκλο στροφής, στοιχείο κρίσιμο για την ευελιξία του σε στενούς αστικούς δρόμους, πυκνά δάση ή απότομα ορεινά περάσματα όπου τα κλασικά στρατιωτικά φορτηγά δυσκολεύονται να ελιχθούν.

Αναρτήσεις, βάρος και δυναμική συμπεριφορά

Η προσθήκη τόνων βαριάς θωράκισης απαίτησε τη ριζική αναβάθμιση της ανάρτησης και του συστήματος πέδησης. Οι εργοστασιακές αναρτήσεις της Ford αντικαταστάθηκαν από ενισχυμένα στρατιωτικά αμορτισέρ και ελατήρια, ικανά να διαχειριστούν το μικτό βάρος του οχήματος που αγγίζει τους 9,3 τόνους. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι άξονες και το σύστημα φρένων, το οποίο υποστηρίζεται από εξελιγμένο σύστημα ABS και ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας (ESP) για την αποφυγή ανατροπής σε απότομους ελιγμούς με υψηλή ταχύτητα.

Στον δρόμο, το SandCat συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα υπερμεγέθες SUV παρά σαν ένα βαρύ στρατιωτικό όχημα. Ο θηριώδης V8 Turbo-Diesel κινητήρας των 6.7 λίτρων αποδίδει 330 ίππους και συνεργάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο όχημα να πιάνει με άνεση τα 120 με 130 χιλιόμετρα την ώρα στην άσφαλτο, διατηρώντας παράλληλα μια αυτονομία που ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα.

Μια καμπίνα σχεδιασμένη για την επιβίωση του πληρώματος

Το εσωτερικό του οχήματος αποτελεί ένα αυτόνομο φρούριο, σχεδιασμένο με έμφαση στην εργονομία και την προστασία από αόρατες απειλές. Η καμπίνα είναι πλήρως στεγανοποιημένη και εξοπλισμένη με σύστημα υπερπίεσης CBRN (Ραδιοβιολογικό, Χημικό και Πυρηνικό φιλτράρισμα). Αυτό σημαίνει ότι το πλήρωμα μπορεί να επιχειρεί με ασφάλεια ακόμη και σε περιβάλλον μολυσμένο από τοξικά αέρια ή ραδιενεργά κατάλοιπα.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα καθίσματα, τα οποία είναι αντι-κραδασμικά (blast-attenuating). Σε περίπτωση έκρηξης νάρκης κάτω από το όχημα, τα καθίσματα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της κατακόρυφης ενέργειας, προστατεύοντας τη σπονδυλική στήλη των επιβαινόντων από σοβαρούς τραυματισμούς. Την άνεση συμπληρώνει ένα υπερμεγέθες σύστημα κλιματισμού, ικανό να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό είτε το όχημα βρίσκεται σε συνθήκες παγετού είτε σε συνθήκες ακραίου καλοκαιρινού καύσωνα. Η ορατότητα εξασφαλίζεται από μεγάλα, πολυστρωματικά αλεξίσφαιρα κρύσταλλα που εκμηδενίζουν τις τυφλές γωνίες.

Απόλυτη ελευθερία κίνησης εκτός δρόμου

Οι εκτός δρόμου δυνατότητες του SandCat είναι εντυπωσιακές. Η σχεδίασή του επιτρέπει πολύ μεγάλες γωνίες προσέγγισης και αποχώρησης (άνω των 35 μοιρών), επιτρέποντάς του να ανεβαίνει σε κάθετα εμπόδια ή απότομα αναχώματα χωρίς να βρίσκει το αμάξωμα στο έδαφος. Παράλληλα, η στεγανοποίηση του κινητήρα και των ηλεκτρονικών του επιτρέπει να διασχίζει υδάτινα κωλύματα και ποτάμια βάθους έως 0,8 μέτρων χωρίς καμία προετοιμασία.

Τέλος, η κίνηση του οχήματος είναι εξασφαλισμένη ακόμη και κάτω από τα πιο αντίξοα σενάρια χάρη στα Run-Flat ελαστικά του. Οι τροχοί φέρουν εσωτερικό σκληρό δακτύλιο, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα κι αν το ελαστικό καταστραφεί ολοσχερώς από σφαίρες ή θραύσματα, το SandCat μπορεί να συνεχίσει να κινείται με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα για τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα, απομακρύνοντας το πλήρωμα με ασφάλεια από την επικίνδυνη ζώνη.

Πηγές φωτογραφιών: defencereview.gr, doureios.com