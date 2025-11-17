Τι μάρκα ήταν το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο της ιστορίας; – Φτιάχτηκε πριν από 125 χρόνια

Θεωρείται το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο. Πώς γεννήθηκε, τι καινοτομίες είχε και πώς επηρεάζει σήμερα τη σχεδίαση της εταιρείας.

Στις 22 Νοεμβρίου 1900, η Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) ολοκλήρωσε στο Cannstatt τη Mercedes 35 hp. Το αυτοκίνητο αυτό θεωρείται από ιστορικούς και τη Mercedes-Benz το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο. Δεν ήταν άλλη μια «μηχανοκίνητη άμαξα», αλλά ένα ριζικά νέο όχημα σχεδιασμένο εξαρχής για ταχύτητα, σταθερότητα και ασφάλεια, με χαμηλό κέντρο βάρους, μακρύ μεταξόνιο και φαρδύ μετατρόχιο.

Πίσω από την εντολή στάθηκε ο Emil Jellinek, τότε κορυφαίος πελάτης και συνεργάτης της DMG, που ζήτησε από τον επικεφαλής μηχανικό Wilhelm Maybach ένα ισχυρότερο και ασφαλέστερο αυτοκίνητο μετά το μοιραίο ατύχημα του οδηγού Wilhelm Bauer. Το νέο μοντέλο δηλώθηκε και στους αγώνες με το ψευδώνυμο “Mercédès” (το μικρό όνομα της κόρης του Jellinek), που εξελίχθηκε στο επίσημο όνομα της μάρκας.

Οι τεχνολογίες που το έκαναν «σύγχρονο»

Η επανάσταση του Mercedes 35 hp δεν ήταν μόνο ο κινητήρας. Ήταν ο συνολικός σχεδιασμός:

Θέση και αρχιτεκτονική : κιβώτιο, άξονες και βάρος τοποθετημένα για σταθερότητα σε υψηλότερες ταχύτητες από κάθε προηγούμενο.

Εργονομία : κεκλιμένη κολόνα τιμονιού και ποδοκίνητος συμπλέκτης – στοιχεία που καθιέρωσαν την «κανονικότητα» του χειρισμού για όλο τον 20ό αιώνα.

Ψύξη και απόδοση: ο Maybach εισάγει το ψυγείο τύπου κηρήθρας, που επέτρεψε συνεχή υψηλή πίεση στον κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση. Το μοτίβο αυτό έγινε έκτοτε σήμα κατατεθέν της μάρκας και επαναδιατυπώνεται μέχρι σήμερα στη μάσκα μοντέλων όπως η GLC.

Ο κινητήρας

Ο τετρακύλινδρος 5,9 λίτρων (σχεδίαση Josef Brauner) απέδιδε 25,7 kW (35 PS) στις 950 σ.α.λ. για τα δεδομένα του 1900, εντυπωσιακή τιμή. Το σύνολο συνεργαζόταν με μετάδοση που εκμεταλλευόταν το νέο πλαίσιο, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες με ασφάλεια για την εποχή.

Από την πίστα στον δρόμο – ήδη από το 1901

Το Mercedes 35 hp δοκιμάστηκε εντατικά και στις 25–29 Μαρτίου 1901 κυριάρχησε στην Εβδομάδα Αγώνων της Νίκαιας: νίκη στη διαδρομή Νίκαια–Salon–Νίκαια (392 km) και στην ανάβαση La Turbie. Η διπλή φύση του – αγωνιστικό αλλά και ταξιδιωτικό με πολυτελές αμάξωμα – το έκανε πολυεργαλείο για τους πελάτες της ανώτερης τάξης που αναζητούσαν επιδόσεις, κύρος και αξιοπιστία.

Η επιτυχία συνέχισε με τα Mercedes 12/16 hp και 8/11 hp (1901) και κορυφώθηκε με τη σειρά Mercedes-Simplex (1902), ονομασία που δήλωνε τον απλό χειρισμό – τότε μια πραγματική επανάσταση στην ευχρηστία.

Γιατί το 35 hp θεωρείται «το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο»

Μόλις 14 χρόνια μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου από Carl Benz και Gottlieb Daimler, το 35 hp μετατόπισε τον κλάδο από την «άμαξα με κινητήρα» στο αυτοκίνητο ως ολοκληρωμένο μηχανικό σύστημα. Οι βάσεις που έθεσε – διαμόρφωση πλαισίου, ψύξη, εργονομία, ισορροπία μάζας – παραμένουν θεμελιώδεις. Δεν είναι τυχαίο πως η σημερινή σχεδιαστική «όψη» των Mercedes-Benz αντλεί ευθέως από το μοτίβο κηρήθρας εκείνης της εποχής.

Επιχειρηματικό αποτύπωμα και κληρονομιά

Ο Jellinek δεν ήταν μόνο αγωνιζόμενος: μέσα στο 1900 παρήγγειλε 72 αυτοκίνητα, τροφοδοτώντας την εδραίωση της μάρκας στις ευρωπαϊκές ελίτ. Την ίδια χρονιά, η DMG αγόρασε το οικόπεδο στο Untertürkheim, όπου αναπτύχθηκε η σημερινή κύρια μονάδα παραγωγής της Mercedes-Benz – στρατηγική κίνηση που σφράγισε τη βιομηχανική της ισχύ. Ο Gottlieb Daimler είχε ήδη φύγει από τη ζωή (6 Μαρτίου 1900), όμως η καινοτομική ορμή που ενσάρκωνε αποτυπώθηκε ολοφάνερα στο Mercedes 35 hp.

Η σύνδεση με το σήμερα

Η σύγχρονη GLC επαναφέρει ξανά την ιστορική μάσκα με micro-LED μοτίβο, παραπέμποντας αισθητικά στην κηρήθρα του 1900. Είναι ένας συμβολικός κύκλος: αγωνιστική τεχνολογία – σχεδιαστική ταυτότητα – μαζική παραγωγή. Ο τρόπος με τον οποίο η Mercedes-Benz μεταφράζει την κληρονομιά της σε αισθητική και τεχνολογία χρήσιμη για τον οδηγό, παραμένει αναλλοίωτος.

Τι κρατάμε;

Mercedes 35 hp (1900): το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο , με αρχιτεκτονική που ορίζει ακόμη τη βιομηχανία.

Καινοτομία Maybach: ψυγείο κηρήθρας , εργονομία (κεκλιμένη κολόνα, ποδοκίνητος συμπλέκτης), χαμηλό κέντρο βάρους .

Από πίστα σε δρόμο: νίκες στη Νίκαια (1901) και La Turbie , αλλά και πολυτελείς εκδόσεις για καθημερινή χρήση.

Κληρονομιά στο παρόν: η μάσκα-σήμα της Mercedes εξελίσσεται μέχρι τη σημερινή GLC, κρατώντας το DNA του 1900.

