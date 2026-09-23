Τι πρέπει να κάνει σήμερα κάποιος για να αγοράσει αυτοκίνητο στο Ιράν;

Το Ιράν συνεχίζει εν μέσω πολέμου να παράγει φθηνά αυτοκίνητα, αλλά τι πρέπει να κάνει κάποιος για να τα αποκτήσει;

Η αγορά αυτοκινήτου στο Ιράν παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αντίθεση: Από τη μία πλευρά, τα εγχώρια μοντέλα πωλούνται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τουλάχιστον σε σχέση με τα δεδομένα άλλων χωρών. Από την άλλη, ωστόσο, ο υψηλός πληθωρισμός, η υποτίμηση του νομίσματος και το κόστος των εισαγωγών έχουν κάνει την απόκτηση αυτοκινήτου ιδιαίτερα δύσκολη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Στο Ιράν μπορεί κανείς θεωρητικά να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο με λιγότερα από 4.000 ευρώ, όμως η πρόσβαση σε αυτές τις τιμές γίνεται μέσω κρατικής λοταρίας. Την ίδια στιγμή, εισαγόμενα νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση ακόμα και με γειτονικές χώρες.

Καινούργια αυτοκίνητα μέσω κρατικής λοταρίας

Το Ιράν διαθέτει σημαντική εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία, με κατασκευαστές όπως οι Iran Khodro, Saipa, Pars Khodro, Modiran Vehicle Manufacturing, Bahman Motor και Kerman Motor, με τις τιμές να ορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος. Αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές της ελεύθερης αγοράς, με αποτέλεσμα η ζήτηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη προσφορά.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε μια κρατική λοταρία για να αποκτήσουν το δικαίωμα αγοράς ενός αυτοκινήτου στην εργοστασιακή τιμή. Με άλλα λόγια, το να βρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή δεν είναι απλώς θέμα χρημάτων, αλλά και τύχης.

Η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο παράδειγμα ενός Ιρανού εργαζόμενου με μέτριο εισόδημα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οδηγεί ένα παλιό χειροκίνητο Peugeot 206, το οποίο μπορεί να πουλήσει περίπου 10 δισ. ριάλ (περίπου 6.400 ευρώ). Για να πάει σε ένα αυτόματο Peugeot 207, θα χρειαστεί περίπου 28 δισ. ριάλ (περίπου 17.800 ευρώ).

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αφού πουλήσει το υπάρχον αυτοκίνητό του, θα πρέπει να διαθέσει περισσότερους από 20 μισθούς για μια απλή αναβάθμιση.

Πόσο κοστίζουν τα καινούργια μοντέλα;

Οι τιμές άλλων μοντέλων δείχνουν ακόμη πιο καθαρά την εικόνα της αγοράς:

Shahin sedan: περισσότερα από 31 δισ. ριάλ (περίπου 19.800 ευρώ)

περισσότερα από 31 δισ. ριάλ (περίπου 19.800 ευρώ) Reera crossover: περισσότερα από 43 δισ. ριάλ (περίπου 27.400 ευρώ)

περισσότερα από 43 δισ. ριάλ (περίπου 27.400 ευρώ) Toyota Land Cruiser VXR 2026: περίπου 660 δισ. ριάλ (περίπου 420.000 ευρώ)

Το τελευταίο παράδειγμα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Το ίδιο Land Cruiser VXR πωλείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για περίπου 90.000 δολάρια (περίπου 79.000 ευρώ), ενώ στο Ιράν η τιμή του είναι περίπου 420.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια.

Οι εισαγωγές αυτοκινήτων είναι περιορισμένες, καθώς μόνο ένας μικρός αριθμός εταιρειών και μεσαζόντων που συνδέονται με το κράτος μπορεί να εισάγει οχήματα. Με τους δασμούς και τον ΦΠΑ, η τελική τιμή ενός εισαγόμενου αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί έως και 200%.

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να θεωρείται επένδυση

Η αγορά δεν σταματά στις κρατικές τιμές. Υπάρχει και η ελεύθερη αγορά, όπου οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες. Η συνεχής υποτίμηση του ριάλ έχει οδηγήσει πολλούς Ιρανούς να αντιμετωπίζουν τα αυτοκίνητα όχι ως περιουσιακά στοιχεία που χάνουν την αξία τους με τον χρόνο, αλλά ως τρόπο προστασίας των χρημάτων τους από τον πληθωρισμό. Έτσι, ακόμη και ένα απλό μικρό αυτοκίνητο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος επένδυσης, αντίστοιχο με την κατοχή χρυσού ή ξένου συναλλάγματος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Saipa Quick S, ένα οικονομικό μοντέλο 87 ίππων που βασίζεται στην παλιά πλατφόρμα του Kia Pride. Αν κάποιος καταφέρει να κερδίσει στην κρατική λοταρία, μπορεί θεωρητικά να το αποκτήσει για περίπου 4.300 δολάρια.

Ο πόλεμος έκανε την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη

Η οικονομική πίεση έχει ενταθεί περαιτέρω μετά την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι τιμές των εγχώριων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί κατά 40% έως 80%, ενώ ορισμένα μοντέλα κοστίζουν πλέον περισσότερο από 130% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, έχει αυξηθεί σημαντικά και το κόστος των ανταλλακτικών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο όσους εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Έτσι, η αγορά αυτοκινήτου στο Ιράν λειτουργεί ουσιαστικά με δύο διαφορετικά επίπεδα τιμών: από τη μία τα φθηνά αυτοκίνητα που διατίθενται μέσω κρατικής λοταρίας και από την άλλη η ελεύθερη αγορά, όπου οι τιμές μπορούν να είναι πολλαπλάσιες. Και στη μέση βρίσκονται οι καταναλωτές, που βλέπουν την αξία των χρημάτων τους να μειώνεται συνεχώς.

Πηγές: Thedrive.com, Al Jazeera