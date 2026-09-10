Τι συμβαίνει αν τραβήξεις το ηλεκτρικό χειρόφρενο εν κινήσει;

Το κλασσικό μηχανικό χειρόφρενο έχει πλέον δώσει τη θέση του στο ηλεκτρικό, αλλά τι θα γίνει αν το ενεργοποιήσεις ενώ είσαι στον δρόμο

Η εποχή που το χειρόφρενο ενεργοποιούνταν με τον κλασικό μηχανικό μοχλό ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό περάσει. Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, τη θέση του έχει πάρει ένας διακόπτης, ο οποίος ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τους μηχανισμούς των πίσω φρένων. Η αλλαγή αυτή έχει δημιουργήσει και αρκετές απορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του. Μία από τις πιο εύλογες είναι τι θα συμβεί αν ο οδηγός «τραβήξει» το ηλεκτρικό χειρόφρενο ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση.

Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρικά χειρόφρενα έχουν διαφορετική συμπεριφορά από τα παλιά μηχανικά και διαθέτουν δικλείδες ασφαλείας, ώστε η ενεργοποίησή τους κατά την κίνηση να μην προκαλεί απότομο μπλοκάρισμα των τροχών

Το ηλεκτρικό χειρόφρενο δε λειτουργεί όπως το παλιό

Η απάντηση είναι ότι τα σύγχρονα συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην προκαλούν απότομο μπλοκάρισμα των πίσω τροχών. Αντίθετα, ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες, το αυτοκίνητο μπορεί να αγνοήσει την εντολή ή να πραγματοποιήσει ελεγχόμενη επιβράδυνση.

Στα παραδοσιακά μηχανικά χειρόφρενα, το τράβηγμα του μοχλού αύξανε μηχανικά την πίεση στα πίσω φρένα. Ένα απότομο τράβηγμα εν κινήσει μπορούσε επομένως να οδηγήσει σε πολύ διαφορετική και πιο απότομη αντίδραση. Στα σύγχρονα ηλεκτρικά συστήματα, η κατάσταση είναι διαφορετική. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που λαμβάνουν υπόψη την ταχύτητα του οχήματος, τη θέση του γκαζιού και τις εντολές του οδηγού πριν ενεργοποιήσουν τα φρένα.

Έτσι, σε αρκετά αυτοκίνητα, ένα απλό στιγμιαίο τράβηγμα του διακόπτη ενώ το όχημα κινείται με ταχύτητα μπορεί να μην έχει καμία άμεση επίδραση, ιδιαίτερα αν ο οδηγός δεν πατά ταυτόχρονα το πεντάλ του φρένου.

Πότε μπορεί να φρενάρει το αυτοκίνητο;

Τα πράγματα αλλάζουν εάν ο οδηγός κρατήσει τον διακόπτη ενεργοποιημένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εάν το σύστημα αντιληφθεί ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ηλεκτρικό χειρόφρενο μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης. Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές των πίσω φρένων εφαρμόζουν προοδευτικά τη δύναμη πέδησης, με στόχο να μειωθεί η ταχύτητα και να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο χωρίς απότομη απώλεια ελέγχου.

Με άλλα λόγια, το σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για να «κλειδώνει» ξαφνικά τους πίσω τροχούς, αλλά για να προσφέρει μια ελεγχόμενη επιβράδυνση σε περίπτωση που χρειαστεί. Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ένα ενδεχόμενο πρόβλημα ή απώλεια της κύριας πέδησης, καθώς προσφέρει στον οδηγό έναν επιπλέον τρόπο να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Δεν λειτουργούν όλα τα ηλεκτρικά χειρόφρενα με τον ίδιο τρόπο

Παρότι η βασική λογική είναι κοινή, κάθε κατασκευαστής μπορεί να έχει διαφορετική ρύθμιση για το ηλεκτρικό χειρόφρενο. Σε ορισμένα μοντέλα απαιτείται παρατεταμένο τράβηγμα του διακόπτη για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κατά την κίνηση, ενώ σε άλλα αυτή μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως κάτω από 5 ή 10 km/h.

Υπάρχουν επίσης συστήματα στα οποία η ενεργοποίηση εν κινήσει προσομοιάζει περισσότερο σε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και συνοδεύεται από ηχητικές προειδοποιήσεις ή την ενεργοποίηση των φώτων κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, η λογική πίσω από αυτές τις λειτουργίες είναι η ασφάλεια και όχι η χρήση του ηλεκτρικού χειρόφρενου ως υποκατάστατου των κανονικών φρένων.

Καλύτερα να μην το δοκιμάσετε στον δρόμο

Το γεγονός ότι το σύστημα διαθέτει δικλείδες ασφαλείας δεν σημαίνει ότι είναι καλή ιδέα να δοκιμάσει κάποιος τι θα κάνει το αυτοκίνητό του εν κινήσει. Παρά τις προβλέψεις ασφαλείας των σύγχρονων αυτοκινήτων, μια δυσλειτουργία ή μια διαφορετική ρύθμιση του συγκεκριμένου συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτη συμπεριφορά και, τελικά, σε απώλεια ελέγχου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δε συνιστάται σε καμία περίπτωση η σκόπιμη ενεργοποίηση του ηλεκτρικού χειρόφρενου σε δημόσιο δρόμο.

Επομένως, αν η απορία είναι απλώς θεωρητική, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να αρκεστείτε στις οδηγίες χρήσης του αυτοκινήτου σας και στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αντί να κάνετε το πείραμα στον δρόμο.