Τιμές καυσίμων: Με πόσο γεμίζει ένα μικρό, ένα μεσαίο και ένα μεγάλο αυτοκίνητο σήμερα

Οι τιμές καυσίμων ανεβάζουν το κόστος ακόμη και για ένα μικρό αυτοκίνητο. Υπολογίζουμε πόσο κοστίζει το γέμισμα με βενζίνη ή diesel, για τρία μεγέθη ρεζερβουάρ.

Το «γέμισέ το» συνοδεύεται πλέον από έναν γρήγορο υπολογισμό πριν ακόμη το ακροφύσιο μπει στο αυτοκίνητο. Με τις τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ακόμη και ένα σχετικά μικρό ρεζερβουάρ χρειάζεται ένα σημαντικό ποσό για να γεμίσει, ενώ στα μεγαλύτερα αυτοκίνητα ο λογαριασμός ξεπερνά εύκολα τα 100 ευρώ. Η τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα του πρατηρίου δίνει μια πρώτη εικόνα. Το πραγματικό μέγεθος της δαπάνης, όμως, γίνεται σαφέστερο όταν μεταφραστεί σε 40, 50 ή 70 λίτρα, δηλαδή σε τρία ενδεικτικά μεγέθη ρεζερβουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός μικρού, ενός μεσαίου και ενός μεγάλου αυτοκινήτου.

Η βάση του υπολογισμού

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, η πανελλαδική μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,120 ευρώ/λίτρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, στα 2,361 ευρώ/λίτρο για την 100άρα και στα 2,077 ευρώ/λίτρο για το diesel κίνησης. Πρόκειται για μέσες τιμές με ΦΠΑ, επομένως η πραγματική χρέωση διαφέρει ανά πρατήριο και περιοχή. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε ενδεικτικές χωρητικότητες και όχι συγκεκριμένα μοντέλα. Το μέγεθος του αμαξώματος δεν καθορίζει από μόνο του τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ, η οποία μπορεί να αλλάζει ακόμη και ανάμεσα στις εκδόσεις του ίδιου αυτοκινήτου. Επίσης, τα ποσά αντιστοιχούν στην αγορά ολόκληρης της αναγραφόμενης ποσότητας καυσίμου. Στην καθημερινότητα, το αυτοκίνητο φτάνει συνήθως στο πρατήριο με κάποιο υπόλοιπο, οπότε η πραγματική πληρωμή για να γεμίσει είναι μικρότερη.

Μικρό αυτοκίνητο: Σχεδόν 85 ευρώ για 40 λίτρα

Με ρεζερβουάρ 40 λίτρων, το κόστος για αμόλυβδη 95 οκτανίων φτάνει τα 84,80 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που δείχνει ότι το μικρό αυτοκίνητο μπορεί να παραμένει οικονομικότερο στη χρήση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γεμίζει με λίγα χρήματα. Με την ίδια ποσότητα diesel, ο λογαριασμός διαμορφώνεται στα 83,08 ευρώ. Η διαφορά από την απλή αμόλυβδη είναι μόλις 1,72 ευρώ στο γέμισμα, επομένως το πιθανό οικονομικό πλεονέκτημα ενός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου εξαρτάται κυρίως από την κατανάλωσή του. Αντίστοιχα, τα 40 λίτρα αμόλυβδης 100 οκτανίων κοστίζουν 94,44 ευρώ, δηλαδή 9,64 ευρώ περισσότερα από την 95άρα.

Μεσαίο αυτοκίνητο: Το γέμισμα περνά τα 100 ευρώ

Σε ένα ενδεικτικό ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το κόστος της απλής αμόλυβδης ανεβαίνει στα 106 ευρώ. Το όριο των 100 ευρώ ξεπερνιέται, επομένως, χωρίς να απαιτείται ένα ιδιαίτερα μεγάλο αυτοκίνητο ή ένα ασυνήθιστα μεγάλο ρεζερβουάρ. Με diesel, η ίδια ποσότητα κοστίζει 103,85 ευρώ, ενώ με αμόλυβδη 100 οκτανίων ο λογαριασμός φτάνει τα 118,05 ευρώ. Εδώ φαίνεται περισσότερο και η σημασία της διαφοράς ανάμεσα στα πρατήρια. Δέκα λεπτά λιγότερα ανά λίτρο εξοικονομούν 5 ευρώ στα 50 λίτρα. Μια διαφορά που μοιάζει μικρή στην πινακίδα αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν επαναλαμβάνεται σε κάθε ανεφοδιασμό.

Μεγάλο αυτοκίνητο: Κοντά στα 150 ευρώ με απλή αμόλυβδη

Για ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο με ενδεικτικό ρεζερβουάρ 70 λίτρων, η αγορά αντίστοιχης ποσότητας αμόλυβδης 95 οκτανίων κοστίζει 148,40 ευρώ. Με diesel, το ποσό υποχωρεί στα 145,39 ευρώ, ενώ με 100άρα βενζίνη ανεβαίνει στα 165,27 ευρώ. Στην τελευταία περίπτωση, η διαφορά από την απλή αμόλυβδη φτάνει τα 16,87 ευρώ για ένα γέμισμα.Ο μεγαλύτερος λογαριασμός, πάντως, δεν σημαίνει αυτόματα και υψηλότερο κόστος ανά χιλιόμετρο. Ένα μεγάλο ρεζερβουάρ μεταφέρει περισσότερο καύσιμο και μπορεί να επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ανάμεσα στις επισκέψεις στο πρατήριο. Η κατανάλωση καθορίζει πόσο γρήγορα θα χρειαστεί ο επόμενος ανεφοδιασμός.

Πόσο κοστίζει το γέμισμα ανά καύσιμο

Ενδεικτικό αυτοκίνητο Ποσότητα καυσίμου Αμόλυβδη 95 Αμόλυβδη 100 Diesel κίνησης Μικρό 40 λίτρα 84,80 € 94,44 € 83,08 € Μεσαίο 50 λίτρα 106,00 € 118,05 € 103,85 € Μεγάλο 70 λίτρα 148,40 € 165,27 € 145,39 €

Το πενηντάρικο αντιστοιχεί σε λιγότερα από 24 λίτρα βενζίνης

Για όσους ανεφοδιάζονται με σταθερό ποσό, η εικόνα είναι διαφορετική, αλλά η επιβάρυνση ίδια. Με τη συγκεκριμένη μέση τιμή, 50 ευρώ αγοράζουν περίπου 23,6 λίτρα αμόλυβδης 95 οκτανίων. Στο diesel αντιστοιχούν σε περίπου 24,1 λίτρα, ενώ στην 100άρα σε περίπου 21,2 λίτρα. Έτσι, το ίδιο χαρτονόμισμα δεν εξασφαλίζει ούτε την ίδια ποσότητα καυσίμου ούτε την ίδια αυτονομία. Η τελική απόσταση εξαρτάται από το αυτοκίνητο, τη διαδρομή και τις συνθήκες οδήγησης.

Η κατανάλωση παραμένει ο καθοριστικός αριθμός

Το κόστος γεμίσματος είναι χρήσιμο για τον άμεσο προγραμματισμό των εξόδων. Για τη σύγκριση δύο αυτοκινήτων, όμως, χρειάζεται και το κόστος ανά 100 χιλιόμετρα. Ενδεικτικά, με αμόλυβδη στα 2,120 ευρώ/λίτρο, ένα αυτοκίνητο που καταναλώνει 5 λίτρα/100 χλμ. χρειάζεται 10,60 ευρώ για αυτή την απόσταση. Με κατανάλωση 7 λίτρων/100 χλμ., το ποσό ανεβαίνει στα 14,84 ευρώ. Η διαφορά μεταφράζεται σε 42,40 ευρώ ανά 1.000 χιλιόμετρα, παρότι και τα δύο πληρώνουν ακριβώς την ίδια τιμή στην αντλία. Το μικρότερο ρεζερβουάρ μειώνει το ποσό μιας επίσκεψης στο πρατήριο. Η χαμηλότερη κατανάλωση μειώνει τον συνολικό λογαριασμό των μετακινήσεων.