Το 97% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δηλώνουν ικανοποιημένοι

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δηλώνει ικανοποιημένη από την επιλογή της

Σύμφωνα με έρευνα της γερμανικής λέσχης αυτοκινήτου, ADAC, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων, το 97% είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από το όχημά τους. Λιγότερο από το 1% δηλώνει δυσαρεστημένο από την απόκτησή του.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτροκίνηση έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα πολλών οικογενειών.

Ηλεκτρικό ως βασικό όχημα για πάνω από 8 στους 10

Περίπου το 65% των ερωτηθέντων οδηγούν το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο τουλάχιστον 200 ημέρες τον χρόνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ηλεκτρικό αποτελεί το κύριο όχημα της οικογένειας. Συγκεκριμένα, για το 84% των χρηστών είναι το βασικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούν καθημερινά, ενώ για το 73% πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό όχημα που είχαν ποτέ στην κατοχή τους.

Η μετάβαση από συμβατικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης φαίνεται να γίνεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Περισσότερο από το 90% όσων οδηγούσαν προηγουμένως βενζίνη ή πετρέλαιο περιγράφουν την αλλαγή ως εύκολη. Το 19% των συμμετεχόντων οδηγεί αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ το 35% έγινε κάτοχος ηλεκτρικού αυτοκινήτου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο νέους αγοραστές, αλλά και οδηγούς που την έχουν ενσωματώσει στη ζωή τους για μεγαλύτερο διάστημα.

Τι ενοχλεί ακόμα τους οδηγούς

Παρά τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, υπάρχουν και σημεία που συνεχίζουν να προβληματίζουν. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα που αναφέρονται είναι η μειωμένη αυτονομία κατά τους χειμερινούς μήνες. Το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί τις διαφορές ανάμεσα στη θερινή και τη χειμερινή αυτονομία ενοχλητικές ή πολύ ενοχλητικές, ενώ άλλο ένα 29% δηλώνει ότι ενοχλείται περιστασιακά από αυτό το φαινόμενο.

Αντίστοιχα, οι αποκλίσεις ανάμεσα στη δηλωμένη αυτονομία του κατασκευαστή και αυτή που επιτυγχάνεται στην πραγματική, καθημερινή χρήση αποτελούν επίσης αρνητικό στοιχείο για αρκετούς. Αυτή η διαφορά ενοχλεί το 24% των χρηστών, ενώ ένα άλλο 24% την αντιλαμβάνεται ως ενοχλητική, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας της ADAC δείχνουν ότι οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν αγκαλιάσει τη νέα τεχνολογία στην καθημερινότητά τους. Τα ποσοστά ικανοποίησης παραμένουν εξαιρετικά υψηλά, παρά τις γνωστές προκλήσεις που σχετίζονται με την αυτονομία και τις συνθήκες χρήσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ