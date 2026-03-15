Το B-SUV με την καλύτερη ποιότητα κύλισης είναι Kia; – Δες γιατί

Η Kia δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ποιότητας κύλισης με στόχο να προσφέρει την πιο ήσυχη καμπίνα της κατηγορίας

Στον τομέα της εξέλιξης, η Kia δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο NVH (Noise, Vibration and Harshness), με στόχο να προσφέρει ένα από τα πιο ήσυχα περιβάλλοντα καμπίνας στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-segment μοντέλων. H εν λόγω φιλοσοφία αποτυπώνεται ιδανικά στο νέο Kia EV2, ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες οδήγησης αλλά και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων οδηγών.

Μια νέα πρόκληση

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν μια νέα πρόκληση για τους σχεδιαστές γύρω από την ποιότητα κύλισης, αφού η απουσία κινητήρα εσωτερικής καύσης αλλάζει εντελώς την αντίληψη του θορύβου μέσα στην καμπίνα. Χωρίς τον παραδοσιακό ήχο ενός βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα να «καλύπτει» άλλους θορύβους, ήχοι από το οδόστρωμα, τον αέρα ή επιμέρους μηχανικά εξαρτήματα γίνονται πιο αισθητοί.

Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση του NVH παίζει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στα ηλεκτρικά μοντέλα.

«Τα ηλεκτρικά οχήματα αλλάζουν το τι παρατηρούν πρώτα οι πελάτες. Χωρίς έναν κινητήρα βενζίνης ή diesel να καλύπτει τον οποιοδήποτε θόρυβο, μικροί ήχοι υψηλής συχνότητας και δονήσεις ξεχωρίζουν αμέσως», δήλωσε ο Pablo Martínez Masip, Vice President Product, Brand & Customer Experience της Kia Europe. «Το EV2 παραμένει ήρεμο σε υψηλές ταχύτητες, ελεγχόμενο σε κακοτράχαλους δρόμους και σταθερό στην καθημερινή χρήση, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να αποπνέει ποιότητα από το πρώτο κιόλας χιλιόμετρο».

Έμφαση στον περιορισμό του θορύβου

Η ανάπτυξη του μοντέλου πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο Hyundai Motor Europe Technical Center, όπου χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες μέθοδοι προσομοίωσης από τα πρώτα στάδια της εξέλιξης. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε στους μηχανικούς να εντοπίσουν νωρίς τα σημεία όπου ο θόρυβος από τον δρόμο ή τον αέρα θα μπορούσε να επηρεάσει την καμπίνα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές NVH σε δυναμόμετρο, οι οποίες επιτρέπουν ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο οι μηχανικοί μπορούσαν να απομονώσουν συγκεκριμένες συχνότητες και να εφαρμόσουν στοχευμένες λύσεις, χωρίς να επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες ή οι διαφορετικές επιφάνειες δρόμου.

«Αντιμετωπίσαμε την εξέλιξη NVH του EV2 ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα», δήλωσε ο Oliver Jung, Lead Engineer στο Hyundai Motor Europe Technical Center. «Οι πρώιμες προσομοιώσεις μάς βοήθησαν να εντοπίσουμε τα σημεία που ο θόρυβος δρόμου και αέρα θα μπορούσε να επηρεάσει την καμπίνα. Παράλληλα, οι δοκιμές σε δυναμόμετρο μάς έδωσαν επαναλαμβανόμενα δεδομένα για την επιβεβαίωση κάθε λύσης. Ελαστικά με ακουστική τεχνολογία, ακουστικά κρύσταλλα και ένα βελτιστοποιημένο πακέτο ηχομόνωσης συνεργάζονται ώστε η καμπίνα να παραμένει ήρεμη και αθόρυβη, ακόμη και στον αυτοκινητόδρομο».

Ελαστικά, κρύσταλλα και υλικά ηχομόνωσης

Για τον περιορισμό του θορύβου κύλισης, το EV2 χρησιμοποιεί ελαστικά με ακουστική τεχνολογία, σχεδιασμένα ώστε να μειώνουν τη διείσδυση συγκεκριμένων ηχητικών συχνοτήτων. Παράλληλα, στους θόλους των τροχών έχουν τοποθετηθεί ειδικά απορροφητικά υλικά που συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου μέσα στην καμπίνα.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα πολυστρωματικά ακουστικά κρύσταλλα στις πόρτες και το παρμπρίζ, τα οποία περιορίζουν τον θόρυβο από τον αέρα – ιδιαίτερα σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου – διατηρώντας ένα πιο ήρεμο περιβάλλον στο εσωτερικό.

Παρότι οι ηλεκτροκινητήρες είναι γενικά πιο αθόρυβοι από τους συμβατικούς κινητήρες, ορισμένα εξαρτήματα ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα, όπως inverter και μετατροπέας DC/DC, μπορούν να δημιουργούν ήχους υψηλής συχνότητας. Στο EV2, το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται με ένα ολοκληρωμένο πακέτο ηχομόνωσης που περιλαμβάνει:

εσωτερική μόνωση στο ταμπλό

απορροφητικό υλικό στον μπροστινό χώρο αποθήκευσης ( frunk)

βελτιστοποιημένη επένδυση στο κάτω μέρος του αμαξώματος

Ο συνδυασμός αυτών των λύσεων μειώνει τη μετάδοση υψηλών συχνοτήτων και δημιουργεί ένα πιο ισορροπημένο ακουστικό περιβάλλον.

Ήχοι ειδοποίησης και λειτουργίες ασφάλειας

Στο EV2 έχει δοθεί προσοχή και στον σχεδιασμό των ήχων προειδοποίησης. Ο εξωτερικός ήχος που ενημερώνει τους πεζούς για την παρουσία του οχήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να είναι αντιληπτός στο περιβάλλον, χωρίς όμως να γίνεται ενοχλητικός για τους επιβάτες. Αντίστοιχα, ο ήχος ειδοποίησης του συστήματος Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) έχει ρυθμιστεί ώστε να παρέχει σαφή ενημέρωση στον οδηγό χωρίς να γίνεται κουραστικός σε συνεχή χρήση.

Ένα προσιτό ηλεκτρικό B- SUV

Το EV2 τοποθετείται στην κατηγορία των B-SUV και αποτελεί μια προσπάθεια της Kia να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή. Το μοντέλο θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας – 42,2 kWh και 61,0 kWh – με εκτιμώμενη αυτονομία έως 317 και έως 453 km αντίστοιχα. Το νέο EV2 υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 400V DC, φόρτιση AC 11 kW και 22 kW, ενώ διαθέτει και λειτουργίες όπως EV route planning, Plug & Charge και αμφίδρομη φόρτιση.

Παρά τις compact διαστάσεις του, το EV2 έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας, προσφέροντας άνετο χώρο για τα πόδια, ευέλικτα πίσω καθίσματα και χώρο αποσκευών έως 403 λίτρα. Το εσωτερικό περιλαμβάνει τριπλή οθόνη, δυνατότητα ενημερώσεων OTA και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Με το EV2, η Kia επιχειρεί να δείξει πώς η μηχανολογική εξέλιξη και οι σύγχρονες διαδικασίες δοκιμών μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο ακουστικής άνεσης και στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

