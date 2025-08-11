quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το επαγγελματικό της Toyota κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Autotypos Team
to-epangelmatiko-tis-toyota-kanei-ti-megalyteri-allagi-stin-istoria-tou-770303

To best-seller επαγγελματικό της Toyota ανανεώνεται και πλέον δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον ανταγωνισμό.

  • Ουσιαστικές αλλαγές σε εξωτερικό και εσωτερικό για το νέο Toyota Hilux
  • Τεράστιες διαφορές στο εσωτερικό, όπου πια υπάρχει μεγάλη οθόνη για το infotainment και ψηφιακός πίνακας οργάνων
  • Αυτά αποκαλύπτουν οι πρώτες φωτογραφίες από τα σχέδια του νέου Hilux

Η τελευταία γενιά του Hilux κυκλοφόρησε σχεδόν πριν από 10 χρόνια και εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο επαγγελματικό της Toyota, ακόμα κι αν έχει μείνει πολύ πίσω από τον ανταγωνισμό σε πολύ σημαντικές κατηγορίες. Μια από αυτές είναι η τεχνολογία στο εσωτερικό, με το Hilux να μη βλέπει πια ούτε με… κιάλια ανταγωνιστές όπως για παράδειγμα το νέο Ford Ranger.

Έφτασε η ώρα της ανανέωσης

Η ώρα για ένα ουσιαστικό φρεσκάρισμα έφτασε για το Hilux, με την Toyota να ετοιμάζει τον αντικαταστάτη του. Οι πρώτες φωτογραφίες από τα σχέδια του νέου Hilux δείχνουν πως το αγαπημένο pickup αλλάζει σελίδα σε ότι αφορά τον σχεδιασμό του εσωτερικού, στο οποίο πια θα υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογία για την εξυπηρέτηση και την ψυχαγωγία των επιβατών.

Αυτό χάρη σε αλλαγές όπως η προσθήκη μιας οθόνης 12 ιντσών για το σύστημα infotainment στο κέντρο του ταμπλό, αλλά και ενός ψηφιακού πίνακα οργάνων δίπλα σε ένα ολοκαίνουργιο τούνελ μετάδοσης στο οποίο βρίσκεται ο νέος επιλογέας ταχυτήτων.

Διαβάστε επίσης: Νέο Leapmotor C10: Το εντυπωσιακό SUV έγινε τετρακίνητο με 585 ίππους – Πότε θα το δούμε από κοντά;

Όσον αφορά το πλαίσιο, το νέο Hilux αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μια εξελιγμένη έκδοση του IMV της Toyota, ενώ οι επιλογές κινητήρων θα διαφέρουν ανά περιοχή. Μεταξύ αυτών πιθανότατα θα είναι ένας αναβαθμισμένος τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας 2,8 λίτρων με υβριδική υποβοήθηση, μαζί με τις στάνταρ εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ.

Τέλος, σε ότι αφορά την εξωτερική εμφάνιση, από τα σκίτσα αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε είναι η υιοθέτηση της νέας, πιο αιχμηρής σχεδιαστικής ταυτότητας της μάρκας, την οποία έχουμε γνωρίσει τα ανανεωμένα RAV 4, C-HR+ και bZ4X.

Πηγή: Carscoops.com

Όλες οι ειδήσεις

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV

Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε τον Ιούλιο στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός

car-prices
google-news
Tags
#Ford Ranger#infotainment#Toyota#Toyota Hilux
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

pas-diakopes-prosochi-sto-neo-kolpo-ton-klefton-aftokiniton-723348

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

26.06.2025

Πας διακοπές; Προσοχή στο νέο κόλπο των κλεφτών αυτοκινήτων
choros-fortosis-neou-ford-ranger-phev-symmachos-se-douleia-kai-peripeteia-753561

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

18.03.2025

Χώρος φόρτωσης νέου Ford Ranger PHEV: Σύμμαχος σε δουλειά και περιπέτεια
afto-to-aftokinito-einai-39-fores-pio-pithano-na-klapei-yparchei-kai-stin-ellada-770711

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

08.08.2025

Αυτό το αυτοκίνητο είναι 39 φορές πιο πιθανό να κλαπεί – Υπάρχει και στην Ελλάδα
ta-5-suv-gia-na-kaneis-kalokairi-me-eos-24-000-evro-769825

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

07.08.2025

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 24.000 ευρώ
des-pou-klevoun-ena-aftokinito-kathe-36-defterolepta-kai-theoreitai-kalo-770266

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

06.08.2025

Δες που κλέβουν ένα αυτοκίνητο κάθε 36 δευτερόλεπτα – Και θεωρείται καλό
to-suv-tis-toyota-pou-kostizei-pano-apo-100-000-evro-kai-den-stamata-na-poulaei-770201

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

06.08.2025

Το SUV της Toyota που κοστίζει πάνω από 100.000 ευρώ και δεν σταματά να πουλάει

Πρόσφατες Ειδήσεις