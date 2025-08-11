Το επαγγελματικό της Toyota κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του

To best-seller επαγγελματικό της Toyota ανανεώνεται και πλέον δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον ανταγωνισμό.

Ουσιαστικές αλλαγές σε εξωτερικό και εσωτερικό για το νέο Toyota Hilux

και για το νέο Τεράστιες διαφορές στο εσωτερικό , όπου πια υπάρχει μεγάλη οθόνη για το infotainment και ψηφιακός πίνακας οργάνων

, όπου πια υπάρχει μεγάλη για το και Αυτά αποκαλύπτουν οι πρώτες φωτογραφίες από τα σχέδια του νέου Hilux

Η τελευταία γενιά του Hilux κυκλοφόρησε σχεδόν πριν από 10 χρόνια και εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο επαγγελματικό της Toyota, ακόμα κι αν έχει μείνει πολύ πίσω από τον ανταγωνισμό σε πολύ σημαντικές κατηγορίες. Μια από αυτές είναι η τεχνολογία στο εσωτερικό, με το Hilux να μη βλέπει πια ούτε με… κιάλια ανταγωνιστές όπως για παράδειγμα το νέο Ford Ranger.

Έφτασε η ώρα της ανανέωσης

Η ώρα για ένα ουσιαστικό φρεσκάρισμα έφτασε για το Hilux, με την Toyota να ετοιμάζει τον αντικαταστάτη του. Οι πρώτες φωτογραφίες από τα σχέδια του νέου Hilux δείχνουν πως το αγαπημένο pickup αλλάζει σελίδα σε ότι αφορά τον σχεδιασμό του εσωτερικού, στο οποίο πια θα υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογία για την εξυπηρέτηση και την ψυχαγωγία των επιβατών.

Αυτό χάρη σε αλλαγές όπως η προσθήκη μιας οθόνης 12 ιντσών για το σύστημα infotainment στο κέντρο του ταμπλό, αλλά και ενός ψηφιακού πίνακα οργάνων δίπλα σε ένα ολοκαίνουργιο τούνελ μετάδοσης στο οποίο βρίσκεται ο νέος επιλογέας ταχυτήτων.

Όσον αφορά το πλαίσιο, το νέο Hilux αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μια εξελιγμένη έκδοση του IMV της Toyota, ενώ οι επιλογές κινητήρων θα διαφέρουν ανά περιοχή. Μεταξύ αυτών πιθανότατα θα είναι ένας αναβαθμισμένος τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας 2,8 λίτρων με υβριδική υποβοήθηση, μαζί με τις στάνταρ εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ.

Τέλος, σε ότι αφορά την εξωτερική εμφάνιση, από τα σκίτσα αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε είναι η υιοθέτηση της νέας, πιο αιχμηρής σχεδιαστικής ταυτότητας της μάρκας, την οποία έχουμε γνωρίσει τα ανανεωμένα RAV 4, C-HR+ και bZ4X.

Πηγή: Carscoops.com

