Το φανάρι που θα μειώσει τις καθυστερήσεις κατά 94% – Ποια είναι η λογική;

Ερευνητές προτείνουν ένα σύστημα όπου τα αυτόνομα οχήματα θα καθοδηγούν την κίνηση, μειώνοντας τις καθυστερήσεις έως και 94%

Τα φανάρια, δεν έχουν αλλάξει σχεδόν καθόλου εδώ και έναν αιώνα. Κόκκινο σημαίνει «στοπ», κίτρινο «ετοιμάσου να σταματήσεις» (όχι στην Ελλάδα…) και πράσινο «προχώρα» – ένας παγκόσμιος κώδικας που ρυθμίζει την κυκλοφορία στις πόλεις.

Τώρα, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας (North Carolina State University) θεωρούν πως ήρθε η ώρα για μια ριζική ανανέωση: την προσθήκη ενός τέταρτου χρώματος: του λευκού.

Το νέο «λευκό» φανάρι

Η ιδέα τους, δημοσιευμένη σε μελέτη του IEEE, περιγράφει ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι και τα αυτόνομα οχήματα θα μοιράζονται τους ίδιους δρόμους. Το λευκό φως θα ενεργοποιείται μόνο όταν ένας επαρκής αριθμός αυτόνομων και συνδεδεμένων οχημάτων (VtV) βρίσκεται σε μια διασταύρωση.

Τότε, αυτά τα οχήματα θα λειτουργούν σαν κινητοί τροχονόμοι: θα συντονίζουν την κίνηση, θα αποφασίζουν ποιο ρεύμα πρέπει να περάσει και πότε, και θα επικοινωνούν μεταξύ τους για να αποφεύγουν καθυστερήσεις. Όταν το λευκό φως ανάψει, οι οδηγοί των συμβατικών αυτοκινήτων θα πρέπει απλώς να ακολουθήσουν το προπορευόμενο όχημα, εμπιστευόμενοι τον «έξυπνο» έλεγχο που θα ασκούν τα αυτόνομα αυτοκίνητα.

Μια «κυψέλη» από έξυπνα οχήματα

Οι ερευνητές αποκαλούν αυτή την προσέγγιση «στρατηγική κατανεμημένου συντονισμού», ουσιαστικά μια μορφή «συλλογικής νοημοσύνης» για την κυκλοφορία.

Κάθε αυτόνομο όχημα ανταλλάσσει δεδομένα με τα υπόλοιπα για να βρει την πιο αποδοτική τροχιά και τον βέλτιστο συγχρονισμό στις κινήσεις, μειώνοντας την αδράνεια και τις άσκοπες στάσεις.

Όταν όμως η παρουσία αυτόνομων οχημάτων είναι μικρή, το σύστημα επιστρέφει στη γνωστή λειτουργία των φαναριών με κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.

Πόσο αποδοτικό είναι;

«Το λευκό φανάρι που προτείνουμε αξιοποιεί τη υπολογιστική ισχύ των ίδιων των αυτόνομων οχημάτων», εξηγεί ο Ali Hajbabaie, επικεφαλής της έρευνας.

«Τα κόκκινα, πράσινα και πορτοκαλί φανάρια θα εξακολουθούν να έχουν την ίδια λειτουργία αλλά το λευκό θα λέει στους οδηγούς να ακολουθήσουν το αυτοκίνητο μπροστά τους», προσθέτει.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων είναι εντυπωσιακά: ανάλογα με το ποσοστό των αυτόνομων οχημάτων στη διασταύρωση, οι καθυστερήσεις μειώθηκαν από 3,2% έως και 94%, ενώ η συνολική αποδοτικότητα βελτιώθηκε έως και 98,9% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα φωτεινής σηματοδότησης.

Πότε θα το δούμε στην πράξη;

Παρά τα εντυπωσιακά ευρήματα, η εφαρμογή του συστήματος βρίσκεται ακόμη μακριά από την πραγματικότητα.

Τα πλήρως αυτόνομα οχήματα δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί, ενώ το υπάρχον οδικό δίκτυο θα χρειαζόταν εκτεταμένες αναβαθμίσεις, αφού περίπου τα 3/4 των σημερινών εγκαταστάσεων δεν είναι έτοιμα για τέτοια τεχνολογία.

Ωστόσο, η ιδέα του «λευκού φαναριού» προσφέρει μια ματιά στο μέλλον – ένα μέλλον όπου οι μηχανές συντονίζουν την κίνηση και οι οδηγοί απλώς ακολουθούν, απολαμβάνοντας πιο ομαλή και αποδοτική ροή στους δρόμους.

Τι κρατάμε

Οι ερευνητές προτείνουν τέταρτο φανάρι – το λευκό , ειδικά για διασταυρώσεις με αυτόνομα οχήματα

, ειδικά για διασταυρώσεις με αυτόνομα οχήματα Τα αυτόνομα αυτοκίνητα λειτουργούν ως «κινητοί ρυθμιστές» της κυκλοφορίας

της κυκλοφορίας Οι οδηγοί συμβατικών οχημάτων, αρκεί να ακολουθούν το όχημα μπροστά όταν ανάβει το λευκό φως

αρκεί να όταν ανάβει το λευκό φως Οι καθυστερήσεις μειώνονται έως 94% και η αποδοτικότητα αγγίζει το 99%

και η αποδοτικότητα αγγίζει το Η πλήρης εφαρμογή απαιτεί νέα υποδομή και υψηλή διείσδυση αυτόνομων οχημάτων

