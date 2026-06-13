Tο Ford Escort επέστρεψε καλύτερο από ποτέ με τιμή… 410.000 ευρώ

Το Ford Escort Mk1 RS επιστρέφει ως νέο continuation μοντέλο με 330 PS, 10.000 rpm και τιμή που φτάνει περίπου τις 410.000 ευρώ.

Το Ford Escort Mk1 RS επιστρέφει, αλλά όχι με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει στα σύγχρονα restomod. Η Boreham Motorworks παρουσίασε μια νέα, επίσημα αδειοδοτημένη εκδοχή του θρυλικού Escort, η οποία δεν βασίζεται σε παλιό αυτοκίνητο-δότη, αλλά κατασκευάζεται από την αρχή ως νέο μοντέλο, με εγκεκριμένο αριθμό πλαισίου Ford.

Το αποτέλεσμα είναι ένα Escort Mk1 που κρατά την εικόνα και τη μηχανική φιλοσοφία του αυθεντικού, αλλά χρησιμοποιεί σύγχρονη μηχανολογία, προηγμένα υλικά και ένα ατμοσφαιρικό μοτέρ που γυρίζει έως τις 10.000 rpm. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 150 αυτοκίνητα, ενώ η τιμή εκκίνησης στη Βρετανία ξεκινά από τις 295.000 λίρες προ φόρων. Με τους τοπικούς φόρους, η τελική τιμή μπορεί να φτάσει περίπου τις 410.000 ευρώ.

Δεν είναι restomod, είναι νέο Escort

Η Boreham Motorworks δεν θέλει να αντιμετωπίζεται το νέο Escort RS ως ακόμη ένα ανακατασκευασμένο κλασικό μοντέλο. Κάθε αυτοκίνητο κατασκευάζεται ως νέο όχημα, με επίσημη έγκριση της Ford και νέο αριθμό πλαισίου. Αυτή η προσέγγιση το φέρνει πιο κοντά στη λογική των continuation cars, δηλαδή μοντέλων που συνεχίζουν την ιστορία ενός κλασικού αυτοκινήτου, αξιοποιώντας όμως σύγχρονη τεχνογνωσία.

Η εικόνα παραμένει πιστή στο πνεύμα του Mk1 Escort. Τα φουσκωμένα φτερά, οι καθαρές γραμμές, οι compact αναλογίες και οι LED προβολείς που έχουν ενσωματωθεί διακριτικά δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει κλασικό, χωρίς να μοιάζει παγωμένο στον χρόνο.

Ατμοσφαιρικό μοτέρ 2,1 λίτρων με 330 PS

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται κάτω από το καπό. Η κορυφαία επιλογή είναι ο κινητήρας Ten-K, ένα ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο σύνολο 2,1 λίτρων, το οποίο αποδίδει 330 PS και ανεβάζει στροφές έως τις 10.000 rpm.

Σε μια εποχή όπου σχεδόν όλα τα δυνατά αυτοκίνητα βασίζονται σε turbo, ηλεκτρική υποβοήθηση ή πλήρως ηλεκτρικά συστήματα, η Boreham ακολουθεί τον αντίθετο δρόμο. Δεν υπάρχει turbo, δεν υπάρχει τεχνητή ενίσχυση της αίσθησης και δεν υπάρχει φίλτρο ανάμεσα στον οδηγό και το μηχανικό σύνολο.

Ο κινητήρας ζυγίζει μόλις 85 kg και χρησιμοποιεί λύσεις εμπνευσμένες από αγωνιστικές εφαρμογές, όπως ανεξάρτητα σώματα πεταλούδας, σφυρήλατα εσωτερικά μέρη, ιμάντα εκκεντροφόρων και ελαφρύ βολάν για πιο άμεση απόκριση.

Η κίνηση περνά στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων με διάταξη dog-leg, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον αναλογικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Κάτω από 900 kg

Το νέο Escort RS έχει στόχο βάρος μόλις 895 kg. Με απόδοση 330 PS, η αναλογία κιλών ανά ίππο είναι τέτοια που το αυτοκίνητο αναμένεται να μπορεί να σταθεί απέναντι σε πολύ ισχυρότερα σύγχρονα sportscars.

Η Boreham δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημες επιδόσεις, όμως τα βασικά δεδομένα είναι ενδεικτικά. Πίσω κίνηση, χαμηλό βάρος, ατμοσφαιρικός κινητήρας υψηλών στροφών και χειροκίνητο κιβώτιο συνθέτουν ένα πακέτο που απευθύνεται σε οδηγούς που ζητούν εμπλοκή, όχι απλώς αριθμούς.

Για όσους θέλουν κάτι πιο κοντά στην αρχική συνταγή του Escort, θα υπάρχει και επιλογή με αναβαθμισμένο Twin Cam κινητήρα. Πρόκειται για σύνολο 1,8 λίτρων με ψεκασμό, απόδοση 185 PS και χειροκίνητο κιβώτιο 4 σχέσεων με straight-cut γρανάζια.

Χωρίς ABS, χωρίς traction control, χωρίς υποβοήθηση τιμονιού

Το νέο Escort της Boreham δεν προσπαθεί να γίνει εύκολο με τον τρόπο που είναι εύκολα τα σημερινά αυτοκίνητα. Δεν διαθέτει υποβοήθηση τιμονιού, δεν έχει ABS και δεν προσφέρει traction control.

Αντί για ηλεκτρονικά φίλτρα, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του μπλοκέ διαφορικό και ένα πλαίσιο εξελιγμένο με σύγχρονες προδιαγραφές. Η εμπρός ανάρτηση βασίζεται σε ειδικά σχεδιασμένο υποπλαίσιο, ενώ πίσω υπάρχει ελαφρύς άξονας από αλουμίνιο και τιτάνιο, με διάταξη έξι συνδέσμων.

Η Boreham έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των μη αναρτώμενων μαζών, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρεί την αμεσότητα και τη ζωντάνια ενός κλασικού Escort, αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια και αντοχή.

Αναλογικό, αλλά όχι γυμνό

Παρά τον σκληροπυρηνικό χαρακτήρα του, το Escort RS δεν είναι ένα άδειο αγωνιστικό για τον δρόμο. Η καμπίνα έχει δεχθεί πλήρη ανασχεδιασμό, με σύγχρονα υλικά, ειδικά όργανα, δερμάτινες και carbon επενδύσεις, καθώς και τριάκτινο τιμόνι που παραπέμπει στην εποχή του αρχικού μοντέλου.

Στη θέση των πίσω καθισμάτων υπάρχουν δύο ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι για κράνη, δείχνοντας καθαρά τον προορισμό του αυτοκινήτου. Είναι ένα Escort που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον δρόμο, αλλά φτιάχτηκε με το μυαλό στην πίστα, στις ειδικές διαδρομές και στην καθαρή οδηγική εμπειρία.

Η διαφορά του από αρκετά σύγχρονα restomod είναι ότι δεν προσπαθεί να γίνει πολυτελές grand tourer. Παραμένει μικρό, ελαφρύ, μηχανικό και απαιτητικό.

Γιατί κοστίζει τόσο ακριβά

Η τιμή είναι ίσως το πιο προκλητικό στοιχείο του νέου Escort. Με τιμή εκκίνησης 295.000 λίρες προ φόρων, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που παίζει οικονομικά σε επίπεδα supercar. Με φόρους στη βρετανική αγορά, η τιμή ανεβαίνει περίπου στις 354.000 λίρες, δηλαδή κοντά στις 410.000 ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία.

Πρόκειται προφανώς για ποσό που δεν έχει καμία σχέση με την προσιτή εικόνα που είχε κάποτε το Escort RS. Όμως το νέο μοντέλο δεν απευθύνεται σε εκείνο το κοινό. Απευθύνεται σε συλλέκτες, σε φανατικούς της Ford και σε οδηγούς που αναζητούν μια εξαιρετικά περιορισμένη, επίσημα αδειοδοτημένη και μηχανολογικά ιδιαίτερη αναβίωση ενός από τα πιο αγαπημένα performance Ford όλων των εποχών.

Με παραγωγή μόλις 150 αυτοκινήτων, η σπανιότητα είναι δεδομένη. Και σε αυτό το επίπεδο αγοράς, η σπανιότητα συχνά μετρά όσο και η απόδοση.

Τι κρατάμε;