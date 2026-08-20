Το φθηνότερο 7-θέσιο SUV στην Ελλάδα – Ακόμη και υβριδικό κοστίζει λιγότερο από Dacia

Η αγορά ενός καινούργιου 7θέσιου SUV δεν απαιτεί πλέον ούτε μεγάλο αμάξωμα ούτε έναν απαγορευτικό προϋπολογισμό.

Το Citroën C3 Aircross Family προσφέρει επτά θέσεις από 22.500 ευρώ, ενώ η αυτόματη υβριδική έκδοση των 145 ίππων παραμένει φθηνότερη από αρκετές εκδόσεις του Dacia Jogger. Τα μεγάλα SUV έχουν ακριβύνει σημαντικά, ενώ ακόμη και οι πιο προσιτές οικογενειακές προτάσεις ξεπερνούν εύκολα τα 25.000 ευρώ. Η Citroën έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα με το νέο C3 Aircross, το οποίο διατίθεται πλέον και στις 7θέσιες εκδόσεις Family. Η σημαντικότερη είδηση βρίσκεται στην τιμή, καθώς το γαλλικό SUV μπορεί να αποκτηθεί με επτά θέσεις από μόλις 22.500 ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για μία από τις χαμηλότερες τιμές που συναντάμε σήμερα σε καινούργιο 7θέσιο μοντέλο στην Ελλάδα και, με βάση τον επίσημο τιμοκατάλογο της Citroën, η προσθήκη της τρίτης σειράς καθισμάτων κοστίζει μόλις 500 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη 5θέσια έκδοση.

Η εισαγωγική επιλογή είναι το Citroën C3 Aircross Turbo 100 PLUS FAMILY, με τιμή 22.500 ευρώ. Εφοδιάζεται με τον τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα των 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Για όσους θέλουν αυτόματο κιβώτιο και ηλεκτρική υποβοήθηση υπάρχει το C3 Aircross Hybrid 145 Automatic PLUS FAMILY, το οποίο κοστίζει 25.500 ευρώ. Στην κορυφή τοποθετείται το πλουσιότερα εξοπλισμένο Hybrid 145 Automatic MAX FAMILY, με τιμή 28.000 ευρώ. Οι τιμές των 7θέσιων εκδόσεων διαμορφώνονται επομένως ως εξής:

Έκδοση Θέσεις Τιμή Turbo 100 Manual PLUS FAMILY 7 22.500 ευρώ Hybrid 145 Automatic PLUS FAMILY 7 25.500 ευρώ Hybrid 145 Automatic MAX FAMILY 7 28.000 ευρώ

Το νέο C3 Aircross έχει μήκος 4,395 μέτρα, πλάτος 1,795 μέτρα και μεταξόνιο 2,670 μέτρα. Παραμένει επομένως αρκετά compact για την καθημερινή μετακίνηση και το παρκάρισμα στην πόλη, παρά τη δυνατότητα μεταφοράς επτά ατόμων. Στις εκδόσεις Family προστίθενται δύο ανεξάρτητα καθίσματα στην τρίτη σειρά. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, αναδιπλώνονται μέσα στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, δημιουργώντας μία πρακτικότερη επιφάνεια φόρτωσης. Όπως συμβαίνει σε όλα τα 7θέσια SUV αυτού του μεγέθους, οι πίσω θέσεις προορίζονται περισσότερο για παιδιά ή για ενήλικες σε μικρότερες διαδρομές. Επίσης, με αναπτυγμένη την τρίτη σειρά ο διαθέσιμος χώρος για αποσκευές περιορίζεται σημαντικά. Για μία οικογένεια που χρειάζεται περιστασιακά έξι ή επτά θέσεις, όμως, η συγκεκριμένη διαμόρφωση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Η εισαγωγική 7θέσια έκδοση δεν είναι γυμνή από εξοπλισμό. Το επίπεδο PLUS περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προβολείς LED, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο κλιματισμό και κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Περιλαμβάνονται επίσης τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort, αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, μπάρες οροφής και σκούρα πίσω τζάμια. Στον εξοπλισμό ασφαλείας συναντάμε έξι αερόσακους, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και σύστημα ελέγχου της προσοχής του οδηγού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το C3 Aircross Hybrid 145 Family των 25.500 ευρώ. Το σύστημα κίνησης συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, δίκτυο 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, ενώ η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα. Δεν χρειάζεται επομένως εξωτερική φόρτιση. Σύμφωνα με τη Citroën, το σύστημα μπορεί να επιτρέπει κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια έως και στο 50% του χρόνου αστικής οδήγησης, ανάλογα με τις συνθήκες. Η εργοστασιακή συνδυασμένη κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 5,3 και 5,4 λτ./100 χλμ., ενώ η θεωρητική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 800 χιλιόμετρα. Στην έκδοση PLUS FAMILY οι εκπομπές προσδιορίζονται στα 122 γρ. CO₂/χλμ., χωρίς ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Το Dacia Jogger παραμένει το σημείο αναφοράς στα οικονομικά 7θέσια αυτοκίνητα. Το νέο μοντέλο ξεκινά επισήμως από 24.200 ευρώ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Dacia, αν και για αυτοκίνητα προηγούμενης γκάμας αναφέρεται προωθητική τιμή από 22.500 ευρώ. Έτσι, το βενζινοκίνητο C3 Aircross των 22.500 ευρώ κοστίζει 1.700 ευρώ λιγότερο από τη βασική τιμή του νέου Jogger και ισοφαρίζει την προωθητική τιμή των αυτοκινήτων προηγούμενης γκάμας. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το υβριδικό και αυτόματο C3 Aircross των 25.500 ευρώ είναι φθηνότερο από αρκετές εκδόσεις του Jogger: κατά 1.000 ευρώ από το Jogger Extreme Eco-G 120, κατά 1.300 ευρώ από το Extreme TCe 110 και κατά 2.700 ευρώ από το αυτόματο Extreme Eco-G 120 EDC. Το Jogger εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα στους απόλυτους χώρους, στην ευρυχωρία της τρίτης σειράς και στη δυνατότητα αφαίρεσης των δύο πίσω καθισμάτων. Το C3 Aircross, από την άλλη, είναι πιο compact, έχει περισσότερο SUV χαρακτήρα και προσφέρει ένα ισχυρότερο υβριδικό σύστημα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Με τιμή 22.500 ευρώ, το Citroën C3 Aircross Turbo 100 PLUS FAMILY βάζει πολύ χαμηλά τον οικονομικό πήχη για ένα καινούργιο 7θέσιο SUV. Η διαφορά των μόλις 500 ευρώ από την αντίστοιχη 5θέσια έκδοση κάνει την επιλογή Family ακόμη πιο ελκυστική. Το Hybrid 145 PLUS FAMILY των 25.500 ευρώ είναι η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για όποιον αναζητά επτά θέσεις, αυτόματο κιβώτιο και χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς να περάσει στην κατηγορία των ακριβών μεγάλων SUV. Και μπορεί να μην είναι φθηνότερο από κάθε Jogger, είναι όμως φθηνότερο από αρκετές εκδόσεις του βασικού του ανταγωνιστή – κάτι που μέχρι πρόσφατα θα έμοιαζε δύσκολο για ένα υβριδικό Citroën.