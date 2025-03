Το Grand Tour επιστρέφει, απλά δεν θα είναι τόσο… Grand

Clarkson, Hammond και May ξανασμίγουν τηλεοπτικά σε ένα νέο project το οποίο θα είναι αφιερωμένο στις αναμνήσεις

Το πιο δημοφιλές και αστείο τρίο στην ιστορία των σχετιζόμενων με το αυτοκίνητο εκπομπών επιστρέφει για μια νέα σειρά, που θα βγει στον αέρα του Amazon Prime, τον Απρίλιο.

Δυστυχώς, όσοι ήλπιζαν στην συνέχεια Grand Tour ή ακόμα και στην αναβίωση του Top Gear θα απογοητευτούν, αφού οι υπερπαραγωγές αυτές, μάλλον αποτελούν οριστικά παρελθόν για την τριάδα που όλοι αγαπήσαμε για την τρέλα της και τις απίθανες περιπέτειες της.

To τελευταίο επεισόδιο του Grand Tour με τίτλο «One for the road» προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκλήρωσε έναν κύκλο 22 ετών για την παρέα των βρετανών παρουσιαστών.

Αν και επικοινωνήθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι πρόκειται για το οριστικό τέλος, πολλοί ήλπιζαν σε μια επιστροφή. Το Grand Tour θα συνεχίσει βέβαια αλλά με νέους παρουσιαστές, οι οποίοι θα αναλάβουν το πολύ δύσκολο εγχείρημα να αντικαταστήσουν την τριάδα των Clarkson, Hammond και May.

Για τους φανατικούς, που δεν συμμερίζονται το «ουδείς αναντικατάστατος» το σενάριο αυτό δεν λέει και πολλά, ωστόσο υπάρχει κάτι που μπορεί να τους χαροποιήσεις. Ίσως να μην είναι στα επίπεδα του Grand Tour σε ότι αφορά στην παραγωγή αλλά σίγουρα θα έχει τόνους από απίστευτες ατάκες και βιτριολικό βρετανικό χιούμορ.

Στο πρόγραμμα του Amazon Prime, έχει συμπεριληφθεί για τον Απρίλιο, μια εκπομπή που ονομάζεται «The Not Very Grand Tour» η οποία και θα κάνει πρεμιέρα στις 18 του μήνα αυτού. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί, οπότε ήταν επόμενο, ότι θα ξεκίναγε το ψάξιμο.

Η εκπομπή έχει συμπεριληφθεί στο imdb.com και εκεί αναφέρεται ότι σε αυτή θα πρωταγωνιστούν οι Clarkson, Hammond και May. Στο bbfc.co.uk υπάρχει μια άλλη πληροφορία, ότι θα υπάρξει ολόκληρη «Season 1», αποτελούμενη από 12 επεισόδια, με το πρώτο εξ αυτών, να έχει τίτλο «Τhe Glory And The Power».

Στην περίληψη του επεισοδίου, αναφέρεται ότι «η ομάδα μνημονεύει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, με μια αναδρομή σε υλικό από προηγούμενες περιπέτειες και δοκιμές».

Με βάση αυτές τις πληροφορίες λοιπόν, το πιο πιθανό είναι πως πρόκειται για μια σειρά που θα κάνει αναδρομές σε επεισόδια του Grand Tοur –και ίσως και του Top Gear- με τους τρεις παρουσιαστές να σχολιάζουν πάνω σε αυτά και να θυμούνται τις ωραίες και αλλοπρόσαλλες – χαοτικές στιγμές τους.

