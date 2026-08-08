To hypercar του οποίου μόνο οι βίδες κοστίζουν… 140.000 ευρω!

Με 140.000 ευρώ μπορείτε να πάρετε τα κλειδιά μιας καινούργιας BMW M3 ή να αγοράσετε τα περίπου 2.000 βίδες αυτού του hypercar

Ο Mat Watson του Carwow επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Pagani στη Modena της Ιταλίας και, εκτός από την ευκαιρία να ξεναγηθούμε ψηφιακά στη «βάση» ενός εκ των πιο θρυλικών κατασκευαστών αυτοκινήτων στον κόσμο, μάθαμε και μια λεπτομέρεια που θα κάνουμε καιρό να… ξεβιδώσουμε από το μυαλό μας. Πέρα από την πλάκα, αυτή η λεπτομέρεια αφορά τις βίδες υψηλής αντοχής που χρησιμοποιεί η ιταλική φίρμα στα hypercars της, των οποίων η τιμή είναι περίπου 70 ευρώ έκαστο.

Το πρόβλημα είναι πως κάθε αυτοκίνητο διαθέτει περίπου 2.000 βίδες, κάτι που σημαίνει πως κάθε Pagani κουβαλά περίπου… 140.000 ευρώ σε βίδες!

Όσο μια νέα BMW M3 σε βίδες

Φυσικά η Pagani δε χρησιμοποιεί ότι κι ότι στα αυτοκίνητα-έργα τέχνης της, αλλά ειδικές βίδες τιτανίου που κρατάνε μαζί τα διαφορετικά κομμάτια ενός αυτοκινήτου που θα έκανε περήφανο και τον ίδιο τον Leonardo da Vinci.

Όπως μάθαμε χάρη στο απολαυστικό και ιδιαίτερα ενημερωτικό βίντεο του Mat, κάθε μια από τις βίδες έχει πάνω της χαραγμένο το λογότυπο της Pagani, με την εν λόγω χάραξη να έχει βάθος 0,002 χιλιοστών, δηλαδή περίπου το 1/35 του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας. Στο βίντεο μπορούμε να δούμε ακόμη και το ειδικό εργαλείο που πραγματοποιεί αυτή τη διαδικασία.

Βέβαια, δεν έχει διευκρινιστεί αν τα περίπου 70 ευρώ ανά βίδα αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος παραγωγής, στην τιμή αντικατάστασης ή σε μια εκτίμηση. Το συνολικό ποσό προκύπτει από τον απλό πολλαπλασιασμό και όχι από επίσημα στοιχεία της Pagani.

Κι ενώ η τιμή που αναφέραμε είναι ενδεικτική, με το πραγματικό κόστος να μπορεί να είναι ελαφρώς μικρότερο ή και μεγαλύτερο, αξίζει να αναφέρουμε πως σήμερα στην Ελλάδα με 140.000 ευρώ μπορείς να αγοράσεις μια νέα BMW M3 Competition. O Mat στο βίντεό του αναφέρει πως μπορείς να αγοράσεις μια Porsche 911, ωστόσο, στη χώρα μας είμαστε σε λίγο πιο δύσκολη θέση και για μια 911 θα χρειαζόμασταν γύρω στα 800 βίδες παραπάνω , οπότε θα «αρκεστούμε» στην M3…

Προσοχή στη λεπτομέρεια… εις το τετράγωνο

Η εμμονή της Pagani στη λεπτομέρεια φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στις βίδες. Ακόμη και ο δείκτης στάθμης λαδιού κατασκευάζεται από τιτάνιο και ανοδιώνεται, θυμίζοντας περισσότερο κόσμημα παρά εξάρτημα κινητήρα.

Μάλιστα, κάθε δείκτης τοποθετείται αρχικά στον κινητήρα ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής θέση στην οποία σταματά όταν βιδωθεί. Στη συνέχεια αφαιρείται, χαράσσεται ώστε το λογότυπο να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο, προτού επανατοποθετηθεί οριστικά.

Τιμόνι-έργο τέχνης

Αντίστοιχη προσοχή δίνεται και στο τιμόνι. Ξεκινά ως ένα κομμάτι αλουμινίου βάρους 43 κιλών και μετά την κατεργασία καταλήγει να ζυγίζει μόλις 1,7 κιλό. Η διαδικασία όμως δεν ολοκληρώνεται εκεί. Ένας τεχνίτης (μπορεί και… καλλιτεχνίτης) ηλικίας 80 ετών αφιερώνει ακόμη οκτώ ώρες γυαλίζοντάς το στο χέρι.

Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται σχεδόν σε κάθε εξάρτημα του αυτοκινήτου, από τα ρουλεμάν των τροχών μέχρι τους βραχίονες της ανάρτησης, αποδεικνύοντας ότι για την Pagani κάθε λεπτομέρεια αντιμετωπίζεται ως έργο τέχνης και όχι απλώς ως ένα μηχανικό εξάρτημα.

Η «δικιά μας» επίσκεψη στον κόσμο της Pagani

Το βίντεο του Carwow μας θύμισε και την επίσκεψη του δικού μας, Θέμη Θεοδωρόπουλου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Εκτός από το να οδηγήσει την ανυπέρβλητη Huayra Codalunga των 8.500.000 ευρώ και να ξεναγηθεί στον μαγευτικό κόσμο της Pagani, ο Θέμης είχε και την τεράστια ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον άνθρωπο πίσω από τη θρυλική ιταλική μάρκα, Horacio Pagani, αλλά και να πάρει συνέντευξη από τον γιό του, Christopher.

Το εν λόγω ταξίδι ήταν μια πραγματική εμπειρία ζωής για την ομάδα του Quattroruote και κάτι που δε θα ήταν δυνατό χωρίς τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων της Pagani.

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται σχεδόν γελοία σε κάποιον που θεωρεί το αυτοκίνητο ως απλά ένα εργαλείο που σε πάει από το Α στο Β, ωστόσο, η εν λόγω φανατική προσήλωση στην τελειότητα είναι που διαχωρίζει το «καλό» από το «σπουδαίο». Ένα hypercar της Pagani ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, γι’ αυτό και το γεγονός πως η εταιρεία ζητά περίπου 3.000.000 λίρες (περίπου 3.500.000 ευρώ) για ένα από τα αυτοκίνητά της.

Η πραγματική τέχνη, άλλωστε, έχει ανεκτίμητη αξία.

Τι κρατάμε: