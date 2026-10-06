Το Ineos Grenadier… πάει φαντάρος – Πρώτη μεγάλη παραγγελία από χώρα του ΝΑΤΟ

Η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ που προχωρά σε παραγγελία στρατιωτικής έκδοσης του Ineos Grenadier, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2027

Μπορεί στην Auto Athina 2026 να έκανε την επίσημη πρώτη επί ελληνικού εδάφους το πολιτικό Ineos Granadier, όμως το μοντέλο βρίσκεται αρκετό καιρό στην παραγωγή και πέρα από τις «νορμάλ» εκδόσεις του, έχει επίσης ενταχθεί στον υπηρεσιακό στόλο διαφόρων κρατών. Τώρα, φορά επισήμως και τα «χακί», με την Ιταλία να γίνεται η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ που προχώρα σε μια μεγάλη παραγγελία των στρατιωτικών εκδόσεων του.

Η πρώτη μεγάλη στρατιωτική παραγγελία από χώρα του ΝΑΤΟ

Η συμφωνία με την Ιταλία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική παραγγελία του Grenadier από χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Οι παραδόσεις των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027.

Η Ineos έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρκετές από τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη πολιτικές εκδόσεις του Grenadier που έχουν χρησιμοποιούνται από πολιτιφυλακή και υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και διάσωσης.

Συγκεκριμένα, το Grenadier χρησιμοποιείται ήδη από κρατικούς στόλους στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σερβία και τη Σλοβακία.

Βασίζεται στο πολιτικό Grenadier

Η στρατιωτική έκδοση του μοντέλου δεν αποτελεί ένα εντελώς νέο όχημα. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έκδοση δρόμου, με την Ineos να δίνει ιδιαίτερο βάρος στις μετατροπές, τις εξατομικεύσεις και τις υπηρεσίες υποστήριξης που απαιτούν οι στρατιωτικοί και κρατικοί πελάτες.

Η λογική είναι να διατηρηθεί η βασική αρχιτεκτονική και η εκτός δρόμου φιλοσοφία του Grenadier, αλλά το όχημα να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αποστολής.

Από το off-road στις επιχειρησιακές αποστολές

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το Ineos Grenadier αποκτά σταδιακά έναν δεύτερο ρόλο. Από ένα 4×4 που σχεδιάστηκε εξαρχής με έμφαση στην αντοχή και στις εκτός δρόμου δυνατότητες, μετατρέπεται πλέον και σε βάση για στρατιωτικές, αστυνομικές και άλλες ειδικές εφαρμογές.

Η παραγγελία του Ιταλικού Στρατού αποτελεί μέχρι στιγμής το σημαντικότερο βήμα της Ineos προς αυτή την κατεύθυνση και ανοίγει τον δρόμο για πιθανή περαιτέρω παρουσία του Grenadier σε στρατιωτικούς και κρατικούς στόλους στην Ευρώπη.