Το καύσιμο που κοστίζει κάτω από 1€/λίτρο στην Ελλάδα – 5 μοντέλα για να διαλέξεις

Την ώρα που βενζίνη και diesel έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ένα διαφορετικό καύσιμο περιορίζει σημαντικά το κόστος κάθε διαδρομής.

Η απάντηση βρίσκεται στο υγραέριο κίνησης ή LPG, το μοναδικό ευρέως διαθέσιμο καύσιμο που διατηρεί τη μέση τιμή του κάτω από το όριο του ενός ευρώ ανά λίτρο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το τελευταίο ημερήσιο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η πανελλαδική μέση τιμή του LPG διαμορφώνεται στα 0,961 ευρώ ανά λίτρο. Την ίδια στιγμή, η αμόλυβδη 95 οκτανίων βρίσκεται στα 2,066 ευρώ και το diesel κίνησης στα 2,022 ευρώ ανά λίτρο. Επομένως, το υγραέριο κοστίζει λιγότερο από το μισό σε σύγκριση με τα δύο συμβατικά καύσιμα. Οι τιμές αφορούν την 3η Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρατήριο διαθέτει LPG ακριβώς στα 0,961 ευρώ. Πρόκειται για τον σταθμισμένο πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ ανάλογα με την περιοχή η πραγματική τιμή μπορεί να είναι χαμηλότερη ή να ξεπερνά ελαφρώς το ένα ευρώ.

Εργοστασιακό LPG αντί για μετατροπή

Η πλέον ολοκληρωμένη γκάμα καινούργιων αυτοκινήτων διπλού καυσίμου στην ελληνική αγορά προέρχεται από τον όμιλο Renault. Τα μοντέλα Eco-G διαθέτουν από το εργοστάσιο δύο ξεχωριστές δεξαμενές, μία για βενζίνη και μία για LPG. Ο κινητήρας ξεκινά συνήθως με βενζίνη και στη συνέχεια περνά αυτόματα στο υγραέριο. Ο οδηγός μπορεί να αλλάξει καύσιμο οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός διακόπτη, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. Αν αδειάσει η δεξαμενή LPG, το σύστημα συνεχίζει αυτόματα με βενζίνη. Το βασικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με μία μετατροπή είναι ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί, τοποθετηθεί και καλυφθεί από τον κατασκευαστή. Η εργοστασιακή εγγύηση των Dacia και Renault στην Ελλάδα φτάνει τα 5 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα. Τα πέντε διαθέσιμα μοντέλα χρησιμοποιούν τη νεότερη έκδοση του τρικύλινδρου turbo κινητήρα 1,2 λίτρων. Η απόδοση φτάνει τους 120 ίππους όταν λειτουργεί με LPG και τους 115 ίππους όταν καταναλώνει βενζίνη.

Μοντέλο Ισχύς Κιβώτιο Κατανάλωση LPG Τιμή από Dacia Sandero Eco-G 120 ίπποι Χειροκίνητο 6 σχέσεων 6,6-6,9 λτ./100 χλμ. 17.600 ευρώ Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 ίπποι Χειροκίνητο 6 σχέσεων 7,0-7,3 λτ./100 χλμ. 18.900 ευρώ Dacia Duster Eco-G 120 ίπποι Χειροκίνητο 6 σχέσεων 7,5 λτ./100 χλμ. 20.700 ευρώ Renault Captur Eco-G 120 ίπποι Χειροκίνητο 6 σχέσεων 7,2-7,7 λτ./100 χλμ. 22.700 ευρώ Renault Clio Eco-G 120 ίπποι Αυτόματο EDC 6 σχέσεων 6,5-6,9 λτ./100 χλμ. 22.900 ευρώ

Dacia Sandero Eco-G από 17.600 ευρώ

Το Dacia Sandero Eco-G 120 αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή της λίστας, με αρχική τιμή 17.600 ευρώ στην έκδοση Expression. Ο κινητήρας συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ υπάρχει και αυτόματη έκδοση διπλού συμπλέκτη EDC από 19.300 ευρώ. Με μέση κατανάλωση LPG από 6,6 έως 6,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το θεωρητικό κόστος καυσίμου περιορίζεται στα 6,34 έως 6,63 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, με βάση τη σημερινή πανελλαδική τιμή. Το νέο Sandero διαθέτει δύο δεξαμενές χωρητικότητας 50 λίτρων, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα μεγάλη συνολική αυτονομία όταν χρησιμοποιηθούν διαδοχικά LPG και βενζίνη.

Dacia Sandero Stepway Eco-G από 18.900 ευρώ

Για όσους θέλουν περισσότερο crossover χαρακτήρα, το Sandero Stepway Eco-G 120 ξεκινά από 18.900 ευρώ στην έκδοση Expression. Η Extreme κοστίζει 20.400 ευρώ, ενώ οι αυτόματες εκδόσεις EDC ξεκινούν από 20.600 ευρώ. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, οι μπάρες οροφής και τα προστατευτικά στο αμάξωμα του δίνουν πιο περιπετειώδη εμφάνιση, χωρίς να χάνει την πρακτικότητα του απλού Sandero. Η εργοστασιακή κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 7,0 και 7,3 λίτρων LPG ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτό μεταφράζεται σε κόστος περίπου 6,73 έως 7,02 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα.

Dacia Duster Eco-G από 20.700 ευρώ

Το Dacia Duster Eco-G 120 είναι η πιο προσιτή πρόταση για κάποιον που αναζητά ένα κανονικό οικογενειακό SUV με εργοστασιακό LPG. Η βασική Essential κοστίζει 20.700 ευρώ, ενώ οι Expression και Extreme διαμορφώνονται στα 23.000 και 25.500 ευρώ αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης έκδοση με αυτόματο EDC από 24.800 ευρώ. Η συγκεκριμένη επιλογή συνδυάζει τη χαμηλή τιμή του LPG με μεγαλύτερη άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Η κατανάλωση της χειροκίνητης έκδοσης είναι 7,5 λίτρα LPG ανά 100 χιλιόμετρα, επομένως το κόστος καυσίμου υπολογίζεται σε περίπου 7,21 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Το Duster διαθέτει ξεχωριστές δεξαμενές 50 λίτρων για LPG και βενζίνη, καθώς και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 594 λίτρα.

Renault Captur Eco-G από 22.700 ευρώ

Το Renault Captur Eco-G turbo 120 τοποθετεί την τεχνολογία διπλού καυσίμου σε ένα πιο πλούσιο και τεχνολογικά προηγμένο πακέτο. Η τιμή ξεκινά από 22.700 ευρώ για την έκδοση Evolution Plus, ενώ η Techno κοστίζει 23.700 ευρώ. Ο κινητήρας αποδίδει 120 ίππους και 200 Nm όταν λειτουργεί με LPG, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η δεξαμενή υγραερίου έχει χωρητικότητα 50 λίτρων και η συνολική αυτονομία με τις δύο δεξαμενές μπορεί να φτάσει έως τα 1.400 χιλιόμετρα. Με κατανάλωση από 7,2 έως 7,7 λίτρα LPG ανά 100 χιλιόμετρα, το αντίστοιχο κόστος διαμορφώνεται περίπου μεταξύ 6,92 και 7,40 ευρώ.

Renault Clio Eco-G από 22.900 ευρώ

Το Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC είναι η μοναδική από τις πέντε προτάσεις που προσφέρεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η βασική Evolution κοστίζει 22.900 ευρώ, η Techno 23.900 ευρώ και η Esprit Alpine 25.900 ευρώ. Η κατανάλωση κυμαίνεται από 6,5 έως 6,9 λίτρα LPG ανά 100 χιλιόμετρα, περιορίζοντας το θεωρητικό κόστος στα 6,25 έως 6,63 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Διαθέτει δεξαμενή LPG 50 λίτρων, ψηφιακή κάμερα οπισθοπορείας και σύγχρονο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης.

Πόσο πραγματικά κερδίζεις με LPG;

Το LPG έχει μεγαλύτερη κατανάλωση σε λίτρα από τη βενζίνη, αλλά η διαφορά στην τιμή υπερκαλύπτει την αυξημένη κατανάλωση. Ένα αυτοκίνητο που καταναλώνει 6,8 λίτρα LPG ανά 100 χιλιόμετρα χρειάζεται περίπου 6,53 ευρώ για την ίδια απόσταση. Αντίστοιχα, ένα βενζινοκίνητο με κατανάλωση 5,5 λίτρων και αμόλυβδη στα 2,066 ευρώ χρειάζεται περίπου 11,36 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Η εξοικονόμηση πλησιάζει επομένως τα 4,80 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα ή περίπου 960 ευρώ σε ετήσια απόσταση 20.000 χιλιομέτρων. Με το LPG κάτω από ένα ευρώ ανά λίτρο και με πέντε διαφορετικές εργοστασιακές επιλογές, από προσιτό supermini μέχρι οικογενειακό SUV, η τεχνολογία Eco-G αποτελεί σήμερα μία από τις πιο άμεσες λύσεις για πραγματική μείωση του κόστους μετακίνησης.