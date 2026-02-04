Το κορυφαίο Skoda Fabia έρχεται στην Ελλάδα – Όλα τα μυστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει

Το Skoda Fabia 130 φέρνει πιο «ζωντανό» σασί, περισσότερη ισχύ και μνήμες από RS εποχές. Δες τι αλλάζει και γιατί έχει ενδιαφέρον.

Η Skoda ετοιμάζεται να φέρει στην Ελλάδα το Fabia 130, μια ειδική έκδοση που στοχεύει ξεκάθαρα σε όσους θέλουν κάτι παραπάνω από ένα απλό supermini. Το σκεπτικό δεν είναι να γίνει «καθαρόαιμο» hot hatch, αλλά να προσφέρει πιο συμμετοχική οδήγηση και ένα set-up με περισσότερη ακρίβεια, χωρίς να χαλάει την καθημερινή χρηστικότητα του Fabia.

Το ενδιαφέρον με το Fabia 130 είναι ότι η Skoda δεν στηρίχθηκε σε γενικόλογες αναφορές τύπου “sporty feeling”. Περιγράφει συγκεκριμένες τεχνικές αλλαγές που αφορούν τιμόνι, ηλεκτρονικά, set-up και αεροδυναμικά, δηλαδή ακριβώς τα σημεία που καθορίζουν το πώς «πατάει» ένα μπροστοκίνητο αυτοκίνητο όταν αρχίσεις να ανεβάζεις ρυθμό.

Η βάση του Fabia και γιατί «σηκώνει» πιο σπορ έκδοση

Η 4η γενιά Fabia θεωρείται καλή αφετηρία για πιο δυναμικό set-up λόγω compact διαστάσεων και κοντών προβόλων, άρα χαμηλότερης αδράνειας στις αλλαγές κατεύθυνσης. Παράλληλα, η πλατφόρμα MQB δίνει φαρδύ μετατρόχιο, κάτι που ευνοεί τη σταθερότητα.

Με απλά λόγια, έχει τα γεωμετρικά «χαρτιά» για να γίνει πιο αιχμηρό, αρκεί να στηθεί σωστά. Και για όλους αμφιβάλλουν, υπάρχει ήδη η έκδοση Monte Carlo των 150 ίππων για να τους διαψεύσει.

Το Νο1 «μυστικό»

Σε πολλά μοντέλα που βγαίνουν με πληθώρα διαστάσεων ζάντας, το set-up του τιμονιού και της ανάρτησης γίνεται αναγκαστικά με συμβιβασμούς. Εδώ η Skoda λέει κάτι συγκεκριμένο. Tο Fabia 130 είναι αποκλειστικά με ζάντες 18 ιντσών, άρα το tuning μπορεί να γίνει “κουμπωμένο” σε μία μόνο διάσταση.

Περνώντας στο τιμόνι τώρα, η σχέση μετάδοσης παραμένει ίδια με του Monte Carlo, αλλά υπάρχει ειδική επαναχαρτογράφηση ανάλογα με την ταχύτητα:

Μέχρι 30 km/h , η αίσθηση μένει κοντά στο «κανονικό» Fabia ώστε η πόλη και οι μανούβρες να μη γίνουν κουραστικές.

Στα 30–80 km/h , γίνεται πιο «δεμένο» και πιο πρόθυμο στις αλλαγές κατεύθυνσης.

Πάνω από 80 km/h, σφίγγει ακόμη περισσότερο, με γραμμική και προβλέψιμη απόκριση για μικροδιορθώσεις.

Υπάρχουν και Normal/Sport modes που επηρεάζουν την απόκριση, με το Normal να είναι ήδη πιο σπορ από το αντίστοιχο σε απλή έκδοση και το Sport να «απελευθερώνει» περισσότερο τον χαρακτήρα.

ESC Sport: Το σημείο που αλλάζει την εμπειρία

Η δεύτερη μεγάλη διαφοροποίηση είναι η προσθήκη της λειτουργίας ESC Sport στο πρόγραμμα ευστάθειας. Η λογική του είναι απλή, επιτρέποντας μεγαλύτερη ολίσθηση και ελευθερία ανοίγματος της ουράς πριν επέμβει το σύστημα, δίνοντας στον οδηγό περισσότερο χώρο για “παιχνίδι”.

Το σημαντικό εδώ είναι η ισορροπία. Η τσέχικη μάρκα λέει ότι στο Fabia 130 μπορείς σε κλειστή διαδρομή να προκαλέσεις ήπια υπερστροφή πιο εύκολα απ’ ό,τι σε άλλα μοντέλα της μάρκας, αλλά με σαφές όριο που δεν αφήνει το πίσω μέρος να «ξεφύγει» υπερβολικά.

XDS: Η «έξυπνη» λύση αντί για μπλοκέ

Στον εμπρός άξονα υπάρχει και ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό XDS, ένα σύστημα που μέσω φρεναρίσματος του εσωτερικού τροχού στη στροφή μιμείται τη λειτουργία ενός διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης. Η Skoda υπογραμμίζει ότι το calibration έχει γίνει ώστε να μην οδηγεί σε υπερθέρμανση των φρένων από την παρέμβαση του XDS, κάτι που είναι λογικό ζητούμενο όταν ένα σύστημα δουλεύει με φρένα για να “διανείμει” ροπή.

Αεροδυναμικά στοιχεία

Σε πιο γρήγορη οδήγηση, ειδικά πάνω από 80 km/h, μπαίνει και το διακριτικό αεροδυναμικό πακέτο με εμπρός splitter και πίσω αεροτομή. Η μάρκα αναφέρει ότι μειώνουν την άνωση και συμβάλλουν σε καλύτερη σταθερότητα. Δεν μιλάμε για “downforce” σε επίπεδο πίστας, αλλά για εκείνη τη διαφορά που κάνει το αμάξωμα να νιώθει πιο σίγουρο όταν ο ρυθμός ανεβαίνει.

Τι κρατάμε;