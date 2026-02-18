Το μέρος όπου το να οδηγάς αργά θεωρείται εξίσου επικίνδυνο με το να τρέχεις

Αμφιλεγόμενη πρόταση επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει «ασφαλής ταχύτητα» στον αυτοκινητόδρομο και αυτό συμπεριλαμβάνει και το να… σέρνεσαι-Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στις περισσότερες χώρες, όπως φυσικά και στην Ελλάδα, η συζήτηση για την ταχύτητα περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από την υπέρβαση και του «πόσο πάνω» από το όριο κινείται κάποιος. Στις ΗΠΑ όμως, και ειδικά στην πολιτεία της Τζόρτζια, το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα και στο «πόσο κάτω».

Μια νέα πρόταση νόμου προβλέπει την αύξηση του ελάχιστου ορίου ταχύτητας σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους από 40 μ.α.ω. (περίπου 64 χλμ./ώρα) σε 50 μ.α.ω. (80 χλμ./ώρα). Η λογική δεν είναι να ενθαρρυνθεί το γκάζι, τουλάχιστον όχι επίσημα και όχι με την λογική του «τρέχα όσο μπορείς». Η πρόταση έχει ως στόχο να περιοριστεί η επικίνδυνη διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στα οχήματα που κινούνται «φυσιολογικά» και σε εκείνα που σέρνονται.

Η αργή οδήγηση ως παράβαση

Ήδη σήμερα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας της Τζόρτζια προβλέπει ότι κανείς δεν πρέπει να οδηγεί τόσο αργά ώστε να εμποδίζει τη «φυσιολογική και λογική ροή της κυκλοφορίας», εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφάλειας.

Με απλά λόγια: αν κινείσαι με 60 χλμ. σε έναν αυτοκινητόδρομο όπου οι υπόλοιποι ταξιδεύουν με 110–120 χλμ./ώρα, δεν είσαι απλώς «συντηρητικός οδηγός», είσαι επικίνδυνος. Και αυτό, πέραν από σωστό στην βάση του, φωτίζει και μια πτυχή συμπεριφοράς στο δρόμο, που συνήθως αποφεύγεται να τεθεί ως θέμα συζήτησης στην δημόσια σφαίρα. Γιατί η παραβατικότητα δεν ορίζεται μόνο από το αν ξεπερνάς το ανώτατο όριο, αλλά και από το αν πέφτεις υπερβολικά κάτω από το ελάχιστο.

Γιατί η διαφορά ταχύτητας δημιουργεί πρόβλημα

Οι ειδικοί στην οδική ασφάλεια επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι οι μεγάλες διαφορές ταχύτητας ανάμεσα στα οχήματα είναι πιο επικίνδυνες από μια ομοιόμορφα «υψηλή» ταχύτητα.

Όταν ένα όχημα κινείται πολύ πιο αργά από τον μέσο όρο:

Η κυκλοφορία «σπάει» σε ρεύματα

Οι οδηγοί αναγκάζονται σε απότομες αλλαγές λωρίδας

Αυξάνονται οι επικίνδυνες προσπεράσεις

Μεγαλώνει ο κίνδυνος για καραμπόλες

Τι ισχύει στην Ελλάδα και ποια είναι η πινακίδα «ελάχιστου ορίου»

Ο ΚΟΚ ορίζει πρόστιμο για την βραδυπορία το οποίο ανέρχεται στα 80 ευρώ. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο ορισμός του τι σημαίνει «βραδυπορία» είναι γενικόλογος και ορίζεται ως εξής: «Ο οδηγός απαγορεύεται να οδηγεί με ταχύτητα που εμποδίζει την κίνηση των άλλων οχημάτων, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας όπως κακές καιρικές συνθήκες ή οδικό έργα».

Χρειάζεται λοιπόν τα όρια αυτά να γίνουν συγκεκριμένα κατά τόπους και να συμπεριλαμβάνονται στην οδική σήμανση όχι σποραδικά αλλά με την ίδια συχνότητα και πυκνότητα των ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας. Η πινακίδα που ενημερώνει για το κατώτερο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι κυκλική και έχει μπλε χρώμα, αναγράφοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο όριο με το οποίο μπορείς να κινηθείς στον δρόμο.