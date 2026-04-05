Το μέτρο που θα έκανε το 84% των οδηγών να αφήσουν το ΙΧ και δεν έχει γίνει ακόμα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.04.2026
AutoTypos Team
Το 84% όσων χρησιμοποιούν συχνά ΙΧ στην Αττική λένε ότι θα χρησιμοποιούσαν ΜΜΜ αν υπήρχε περιφερειακή στάθμευση.

Η Αθήνα συζητά εδώ και χρόνια για το πώς θα μειωθεί η εξάρτηση από το ΙΧ, αλλά η νέα έρευνα της MRB δείχνει ότι η απάντηση ίσως είναι πιο απλή απ’ όσο φαίνεται. Το 84% όσων χρησιμοποιούν συχνά το αυτοκίνητο δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν ΜΜΜ αν υπήρχε περιφερειακή στάθμευση.

Πρόκειται για ένα από τα πιο καθαρά και αξιοποιήσιμα ευρήματα της έρευνας. Δείχνει ότι μεγάλο μέρος των οδηγών δεν απορρίπτει τα δημόσια μέσα από επιλογή ή ιδεολογική προτίμηση. Τα αποφεύγει γιατί το σύστημα δεν του επιτρέπει εύκολη μετάβαση από το αυτοκίνητο στο ΜΜΜ. Αν δεν υπάρχει σημείο όπου μπορεί να αφήσει το όχημά του και να συνεχίσει με Μετρό ή άλλο μέσο, θα συνεχίσει αναγκαστικά με το ΙΧ μέχρι τέλους.

Το εύρημα αυτό συνδέεται άμεσα και με το άλλο μεγάλο πρόβλημα που αναδεικνύει η έρευνα: το 82% όσων χρησιμοποιούν συχνά ΙΧ δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πολύ ή αρκετά συχνά να βρουν θέση στάθμευσης. Άρα η περιφερειακή στάθμευση δεν εμφανίζεται μόνο ως ευκολία. Εμφανίζεται ως εργαλείο που θα μπορούσε να μειώσει ταυτόχρονα και την πίεση στους δρόμους και την ταλαιπωρία στο τελικό κομμάτι της διαδρομής.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 80,3% βλέπει θετικά περισσότερους χώρους parking και περιφερειακή στάθμευση ως μέτρο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού, ενώ στις γενικές προτεραιότητες το 45,5% βάζει ψηλά τη δημιουργία θέσεων P+R.

Με απλά λόγια, η έρευνα λέει ότι υπάρχει ένα μέτρο που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη συμπεριφορά των οδηγών και να αποσυμφορήσει την πόλη. Και αυτό δεν είναι τα διόδια ή οι απαγορεύσεις. Είναι το αυτονόητο: να μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου στην άκρη του προβλήματος και να συνεχίσεις αλλιώς.

Τι κρατάμε;

  • 84% των συχνών χρηστών ΙΧ θα έμπαιναν σε ΜΜΜ αν υπήρχε περιφερειακή στάθμευση.
  • 82% δυσκολεύονται συχνά να βρουν parking.
  • 80,3% στηρίζουν περισσότερους χώρους parking και P+R.
  • Η περιφερειακή στάθμευση αναδεικνύεται σε μία από τις πιο πρακτικές λύσεις για την αποσυμφόρηση.

