Το περίεργο εξόγκωμα στα φτερά ορισμένων αυτοκινήτων – Τι εξυπηρετεί και γιατί είναι υποχρεωτικό;

Η περίεργη προεξοχή στα «φρύδια» των φτερών επιβάλλεται δια νόμου σε ορισμένα μοντέλα ώστε να πάρουν έγκριση τύπου – Ποιο είναι το κριτήριο που εξετάζεται

Δεν το έχουν όλα τα αυτοκίνητα αλλά σίγουρα θα το έχετε παρατηρήσει σε πολλά εξ αυτών. Ένα μικρό προεξέχων τμήμα στο τόξο (το φρύδι) που σχηματίζει ο θόλος των πίσω τροχών, Σε ορισμένα μοντέλα αποτελεί ενσωματωμένο στοιχείο στην επιφάνεια που σχηματίζει το φρύδι, σε άλλα βρίσκεται πάνω στην προστατευτική / διακοσμητική φάσα και τέλος, μπορεί επίσης να το συναντήσετε και ως πρόσθετο εξάρτημα.

Εκ πρώτης θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για λασπωτήρα ή κάποιο αεροδυναμικό στοιχείο αλλά το μέγεθος του είναι πολύ μικρό ώστε να επιτελεί κάποιον από αυτούς τους δύο ρόλους. Ακόμα και ως διακοσμητικό, η συνεισφορά του στην αισθητική είναι μηδαμινή, θα ήταν μάλιστα περίεργο να το έχουν επιλέξει τόσοι πολλοί κατασκευαστές ως σχεδιαστικό «στολίδι».

Ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι προεξοχές λοιπόν οφείλεται στους κανονισμούς της ΕΕ, με τους οποίος πρέπει να συμμορφώνονται τα οχήματα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά για να πάρουν έγκριση τύπου. Συγκεκριμένα, βάση του κανονισμού της ΕΕ προβλέπεται ότι το ελαστικό δεν θα πρέπει να προεξέχει από την κατακόρυφη προβολή του αμαξώματος προς τα κάτω.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να συμμορφώνονται προφανώς με την οδηγία και αυτό το περίεργο φτεράκι τους το επιτρέπει, όταν η σχεδίαση του αμαξώματος αφήνει να προεξέχει τμήμα του ελαστικού πέραν την κάθετης προβολής του.

Βλέπετε σε ορισμένα μοντέλα, αν τα δει κανείς σε κάτοψη, οι γραμμές του αμαξώματος «σβήνουν» σε μια U σχήματος απόληξη για αεροδυναμικούς ή αισθητικούς λόγους. Όπως μπορείτε να δείτε και στο σχήμα που ακολουθεί, σε κάτοψη πάντα, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αυτό έχεις ως αποτέλεσμα να μένει εκτεθειμένο μέρος του ελαστικού.

Αντί οι κατασκευαστές λοιπόν να αλλάξουν όλη την σχεδίαση του αυτοκινήτου, έχουν βρει ένα «παραθυράκι» και με την προσθήκη του εξογκώματος αυτού, που θεωρείται «αμάξωμα», καταφέρνουν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και να πάρουν έγκριση τύπου.

Όπως αναφέρθηκε, αυτό δεν αφορά όλα τα αυτοκίνητα αλλά μερικά. Σε άλλα, όπου δεν υπάρχει το «φτεράκι» αυτό στο φρύδι, σημαίνει ότι η σχεδίαση τους στην περιοχή των θόλων είναι τέτοια, ώστε τα ελαστικά δεν προεξέχουν του αμαξώματος.