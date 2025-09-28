Το πρώτο ηχοσύστημα αυτοκινήτου με δύο διαφορετικές ζώνες ακρόασης – Το έφτιαξε εταιρεία κινητών

Το Huawei Sound Ultimate δεν είναι απλώς μια θεωρητική άσκηση ακουστικής, αλλά ένα υπερ-σύστημα ήχου με εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά

Στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων, αποτελεί πλέον… συνήθεια, το κορυφαίο ηχητικό αποτέλεσμα να συνδέεται με ονόματα όπως Burmester, B&O, Harman Kardon και Naim. Τι θα λέγατε αν στα βαριά αυτά ονόματα θα προσθέταμε και την Huawei; Nαι, την Huawei που οι περισσότεροι την γνωρίζουμε για τα smartphone και τα tablet της. Η δυναμική της εταιρείας στο car audio λοιπόν, ξεδιπλώνεται στο Maextro S800, ένα από τα πιο πολυτελή και ακριβά αυτοκίνητα που κατασκευάζεται στην Κίνα.

Το ηχοσύστημα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, προσφέρει τα εξής:

-Συνολικά 43 ηχεία τοποθετημένα στρατηγικά σε όλη την καμπίνα

-Δύο ενισχυτές 2.920 W που εξασφαλίζουν επάρκεια ισχύος και αναπαράγουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων με πιστότητα

–10 overhead κανάλια στην οροφή για τρισδιάστατη χωρική αίσθηση

-Tweeters και midrange drivers ενσωματωμένα σε κάθε προσκέφαλο, για άμεση και προσωποποιημένη ακουστική εμπειρία

–Motorized tweeter στο ταμπλό που αναδύεται όταν το όχημα τίθεται σε λειτουργία

–Rear 4D exciters, δηλαδή συσκευές που παράγουν δονήσεις σε συγχρονισμό με μουσική και βίντεο, δημιουργώντας πολυαισθητηριακό αποτέλεσμα

–Tangential Force Woofer, σχεδίαση με περιστροφή 90° για μείωση κραδασμών στην πόρτα και ενίσχυση της καθαρότητας των μπάσων

–Dual-Diaphragm Subwoofer, με διπλή μεμβράνη που εκμεταλλεύεται τον όγκο της καμπίνας για βαθύτερο χαμηλό ήχο

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι μόνο τα ανωτέρω που εντυπωσιάζουν αλλά και μια καινοτομία που φέρνει στο αυτοκίνητο τη λογική των «ζωνών ακρόασης». Οι επιβάτες στις εμπρός θέσεις μπορούν να ακούνε ένα τραγούδι, ενώ οι πίσω επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν εντελώς διαφορετική μουσική, χωρίς οι δύο εμπειρίες να αναμιγνύονται.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αλγορίθμων διαχείρισης του ηχητικού πεδίου που λειτουργούν παρόμοια με την ακύρωσης θορύβου (noise cancellation) σε ακουστικά. Ορισμένα από τα 43 ηχεία του συστήματος δεν παίζουν μουσική, αλλά αντιφασικά σήματα, κύματα δηλαδή με αντίθετη φάση σε σχέση με τον ήχο που έρχεται από την άλλη ζώνη.

Έτσι, ακυρώνουν τις κυματομορφές που θα έφταναν από την εμπρός στη πίσω σειρά (και το αντίστροφο), προσφέροντας ένα επίπεδο απομόνωσης έως και 30 dB. Το αποτέλεσμα είναι σαν να βρίσκεσαι σε δύο διαφορετικούς χώρους ακρόασης μέσα στην ίδια καμπίνα. Το Maextro S800, που προσφέρεται σε EV και Extended Range εκδόσεις, έχει στόχο να σταθεί απέναντι σε εδραιωμένα ονόματα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Με μήκος περίπου 5,5 μέτρα, εσωτερικό γεμάτο οθόνες, υλικά υψηλής ποιότητας και εστίαση στην εμπειρία του επιβάτη, το S800 είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί από κινεζική μάρκα.

Η Huawei ως τεχνολογικός προμηθευτής στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η είσοδος της Huawei στην αυτοκινητοβιομηχανία ακολουθεί το μοντέλο του τεχνολογικού συνεργάτη. Δεν επιδιώκει όπως η Xiaomi να γίνει (και) αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά να ενσωματώσει το δικό της know-how σε κρίσιμους τομείς όπως:

–Infotainment και λειτουργικά συστήματα: Το HarmonyOS προσαρμόστηκε για χρήση σε οχήματα, προσφέροντας ολοκληρωμένη πλατφόρμα συνδεσιμότητας.

–Δίκτυα και επικοινωνία: Η εμπειρία στα 5G δίνει λύσεις V2X (vehicle-to-everything).

–Ημιαυτόνομη οδήγηση: Με δικούς της αισθητήρες, ραντάρ και λογισμικό υποβοήθησης.

–Ακουστική και εμπειρία επιβάτη: Με το Sound Ultimate, η Huawei διεκδικεί θέση δίπλα στους κορυφαίους κατασκευαστές premium ηχοσυστημάτων.

Το Maextro S800 είναι το πρώτο μεγάλο project που συγκεντρώνει όλες αυτές τις τεχνολογίες σε ένα πακέτο. Για τη Huawei, αυτό είναι το βήμα που τη μετατρέπει από «κολοσσό τηλεπικοινωνιών» σε βασικό παίκτη της έξυπνης κινητικότητας, μέσω στρατηγικών συνεργασιών αντί για αυτόνομη παραγωγή.

Τι κρατάμε

Το Huawei Sound Ultimate εισάγει την έννοια των ανεξάρτητων ζωνών ήχου σε αυτοκίνητο.

Η τεχνολογία βασίζεται σε noise cancellation με αντιφασικά κύματα, αντίστοιχα με τα ακουστικά.

Το Maextro S800 είναι η πρώτη υλοποίηση, ως πολυτελές κινεζικό σεντάν.

Η Huawei συμμετέχει μέσω της HIMA, συνεργασία με την JAC, ως πάροχος τεχνολογίας και όχι ως κατασκευαστής.

Η στρατηγική της Huawei είναι να μπει στην αυτοκινητοβιομηχανία ως τεχνολογικός εταίρος σε συστήματα infotainment, συνδεσιμότητας, οδήγησης και ήχου.

