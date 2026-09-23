Το ρεύμα που άλλαξε την Kia

Από το value for money στο EV2. Πώς το design και η ηλεκτροκίνηση μετέτρεψαν την Kia σε σημείο αναφοράς της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Tου Στέλιου Παππά • Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος, Ναυσικά Βασιλειάδου, ΚΙΑ

Υπήρχε μια εποχή, όχι και τόσο μακρινή, όπου η αγορά ενός Kia συνοδευόταν σχεδόν πάντα από μια επεξήγηση. Ήταν φθηνότερο από τα Hyundai. Είχε καλή εγγύηση. Προσέφερε περισσότερο εξοπλισμό από τους ανταγωνιστές του. Ήταν μια λογική αγορά. Δεν ήταν σίγουρα το αυτοκίνητο που είχες αφίσα στον τοίχο σου, ούτε εκείνο που θα γύριζες να κοιτάξεις καθώς απομακρυνόσουν από το πάρκινγκ. Ήταν, όμως, εκείνο που συχνά κέρδιζε τη συζήτηση όταν έμπαινε στη μέση το πορτοφόλι.

Η ίδια η Kia περιγράφει σήμερα εκείνη την περίοδο με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το αυτοκίνητό της ήταν γνωστό ως το «value-for-money» κορεάτικο. Το ζητούμενο στη συνέχεια δεν ήταν απλώς να γίνει καλύτερο. Ήταν να γίνει επιθυμητό.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η συζήτηση είναι τελείως διαφορετική. Η Kia έχει κατακτήσει τον τίτλο του European Car of the Year με το EV6, έχει φτάσει στην κορυφή του World Car of the Year με το EV9 και επανέλαβε την επιτυχία με το EV3. Έχει δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σχεδιαστικές γλώσσες της βιομηχανίας και διαθέτει ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν ζητούν έκπτωση στην κρίση μας επειδή προέρχονται από μια mainstream μάρκα.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται πλέον χαμηλότερα. Γιατί είναι σχετικά εύκολο να δείξεις τι μπορείς να κάνεις όταν δημιουργείς μια τεχνολογική ναυαρχίδα πέντε μέτρων. Η πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν πρέπει να πάρεις τη σχεδιαστική αυτοπεποίθηση, την ψηφιακή τεχνολογία, την ηλεκτρική τεχνογνωσία και την αίσθηση ενός ακριβότερου προϊόντος και να τα συμπυκνώσεις σε ένα B-SUV περίπου τεσσάρων μέτρων.

Ακριβώς εκεί εμφανίζεται το EV2. Το μικρότερο και φθηνότερο ηλεκτρικό της Kia δεν είναι σημαντικό επειδή βρίσκεται απλώς κάτω από το EV3. Είναι σημαντικό επειδή αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πολύ πριν εμφανιστεί το πρώτο μέλος της ηλεκτρικής οικογένειας.

Το EV2 είναι αποτέλεσμα αυτού που συμβαίνει όταν μια τεχνολογία παύει να είναι showcase και γίνεται προϊόν μαζικής παραγωγής. Όταν η αισθητική μιας ναυαρχίδας δεν φυλάσσεται για τη ναυαρχίδα. Όταν ένα μικρό και σχετικά προσιτό αυτοκίνητο δεν αντιμετωπίζεται ως το «φθηνό Kia», αλλά ως Kia σε μικρότερη κλίμακα.

Και για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, πρέπει να γυρίσουμε στο σημείο όπου η κορεατική εταιρεία αποφάσισε ότι η καλή τιμή από μόνη της δεν ήταν αρκετή.

Όταν το design πήρε το τιμόνι

Η αλλαγή της Kia δεν άρχισε με μια μπαταρία, αλλά με ένα μολύβι. Το 2006 η κορεατική εταιρεία πήρε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στην ιστορία της προσλαμβάνοντας τον Peter Schreyer. Έναν άνθρωπο που είχε ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, με τη σχεδίαση του πρώτου Audi TT και όχι μόνο, ο οποίος δεν ήρθε στην Kia για να αλλάξει απλώς προφυλακτήρες και φωτιστικά σώματα.

Το πρόβλημα που έπρεπε να λύσει ήταν βαθύτερο. Τα Kia δεν είχαν ένα πρόσωπο που να αναγνωρίζεται χωρίς να χρειάζεται πρώτα να δεις το σήμα.

Η φιλοσοφία που ακολούθησε βασίστηκε στη δημιουργία συνοχής χωρίς όλα τα μοντέλα να γίνουν μικρές και μεγάλες παραλλαγές του ίδιου αυτοκινήτου. Η φράση «simplicity of the straight line» και κυρίως η χαρακτηριστική Tiger Nose μάσκα έδωσαν στη μάρκα το κοινό λεξιλόγιο που της έλειπε.

Ταυτόχρονα, η Kia γινόταν όλο και περισσότερο ευρωπαϊκή εκεί όπου είχε σημασία. Το πρώτο cee’d σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, ενώ η παραγωγή στο εργοστάσιο της Žilina στη Σλοβακία αποτέλεσε ένα κρίσιμο βήμα για την προσέγγιση της ευρωπαϊκής αγοράς όχι ως εξαγωγικού προορισμού, αλλά ως αγοράς για την οποία άξιζε να αναπτύσσονται ειδικά προϊόντα.

Η μεταμόρφωση σε επτά σταθμούς

2006: Ο Peter Schreyer αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της Kia και αρχίζει η δημιουργία ενιαίας οπτικής ταυτότητας.

Ο Peter Schreyer αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της Kia και αρχίζει η δημιουργία ενιαίας οπτικής ταυτότητας. 2008-2009: Το Soul γίνεται ένα από τα πρώτα πραγματικά design statements της μάρκας και το πρώτο κορεατικό αυτοκίνητο που κερδίζει Red Dot Product Design Award.

Το Soul γίνεται ένα από τα πρώτα πραγματικά design statements της μάρκας και το πρώτο κορεατικό αυτοκίνητο που κερδίζει Red Dot Product Design Award. 2014: Το Soul EV γίνεται το πρώτο ηλεκτρικό Kia που διατίθεται παγκοσμίως.

Το Soul EV γίνεται το πρώτο ηλεκτρικό Kia που διατίθεται παγκοσμίως. 2019: Το e-Soul φτάνει τα 452 km αυτονομίας και δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί πείραμα για την εταιρεία.

Το e-Soul φτάνει τα 452 km αυτονομίας και δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί πείραμα για την εταιρεία. 2021: Νέο λογότυπο, νέο brand purpose, Opposites United και EV6. Η Kia αλλάζει όχι μόνο προϊόν, αλλά ταυτότητα.

Νέο λογότυπο, νέο brand purpose, Opposites United και EV6. Η Kia αλλάζει όχι μόνο προϊόν, αλλά ταυτότητα. 2023-2025: EV9 και EV3 μεταφέρουν την ίδια φιλοσοφία στα δύο άκρα της αγοράς και κατακτούν διαδοχικά τον τίτλο World Car of the Year.

EV9 και EV3 μεταφέρουν την ίδια φιλοσοφία στα δύο άκρα της αγοράς και κατακτούν διαδοχικά τον τίτλο World Car of the Year. 2026: Το EV2 μεταφέρει την τεχνογνωσία αυτής της οικογένειας στο μικρότερο και πιο προσιτό ηλεκτρικό Kia.

Soul, το Kia που τραβούσε το βλέμμα

Το Soul του 2008 δεν προσπάθησε να γίνει η οικονομικότερη εκδοχή κάποιου καθιερωμένου ευρωπαϊκού μοντέλου. Με τις κάθετες επιφάνειες, το ιδιαίτερο αμάξωμα και τις τολμηρές αναλογίες του είχε χαρακτήρα που μπορούσες να αγαπήσεις ή να απορρίψεις, δύσκολα όμως να αγνοήσεις.

Το 2009 έγινε το πρώτο κορεατικό αυτοκίνητο που κέρδισε Red Dot Product Design Award, ενώ μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια του ξεπέρασε τις 500.000 πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Για μια μάρκα που μέχρι λίγα χρόνια νωρίτερα πάλευε κυρίως με την αντίληψη της αγοράς γύρω από την τιμή, αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία.

Το design μπορούσε πλέον να πουλήσει Kia.

Και η επιρροή του Schreyer δεν σταμάτησε στο Soul. Sportage, Optima, νέα cee’d, Sorento και αργότερα Stinger έδειξαν σταδιακά ότι το design δεν ήταν ένα επιτυχημένο πείραμα ενός μοντέλου, αλλά πλέον αποτελούσε μέρος της εταιρικής στρατηγικής.

Το Stinger ειδικά είχε έναν διαφορετικό ρόλο. Δεν χρειαζόταν να γίνει το best seller της Kia. Χρειαζόταν να αποδείξει ότι η μάρκα μπορούσε να κινηθεί σε αγεωγράφητο έδαφος, δημιουργώντας ένα μεγάλο, πισωκίνητο ή τετρακίνητο gran tourer επιδόσεων και να σταθεί απέναντι σε κατασκευαστές που διέθεταν δεκαετίες premium κληρονομιάς.

Ήταν άλλο ένα βήμα αποσύνδεσης από τη λογική «πόσο Kia παίρνω με αυτά τα χρήματα». Σιγά σιγά, η ερώτηση γινόταν απλώς «πόσο καλό είναι;».

Η Kia μπήκε στο ρεύμα πριν αυτό γίνει μόδα ή μονόδρομος

Η σημερινή εικόνα της Kia συνδέεται τόσο έντονα με τα EV6, EV9 και EV3 ώστε εύκολα δημιουργείται η εντύπωση ότι η ηλεκτρική της ιστορία ξεκίνησε μαζί τους. Στην πραγματικότητα, το έδαφος είχε αρχίσει να προετοιμάζεται σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα.

Το Soul EV του 2014 ήταν το πρώτο ηλεκτρικό Kia που σχεδιάστηκε για παγκόσμια διάθεση. Βασιζόταν ακόμη σε ένα μοντέλο με κινητήρες εσωτερικής καύσης και προφανώς δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα packaging πλεονεκτήματα μιας σύγχρονης dedicated EV πλατφόρμας.

Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιούσε μπαταρία 27 kWh, ηλεκτροκινητήρα 110 ίππων και προσέφερε περίπου 200 km αυτονομίας, την εποχή που η ηλεκτροκίνηση παρέμενε για την πλειονότητα του αγοραστικού κοινού κάτι εξωτικό.

Πιο σημαντικό από τα σημερινά, ξεπερασμένα πλέον νούμερά του ήταν το πώς η Kia αντιμετώπισε το project. Δεν αρκέστηκε στην αντικατάσταση ενός κινητήρα βενζίνης από έναν ηλεκτροκινητήρα. Εργάστηκε πάνω στη διαχείριση ενέργειας, στη θερμική διαχείριση της μπαταρίας, στην ανάκτηση κατά την πέδηση και ακόμη και σε ένα σύστημα κλιματισμού που μπορούσε να περιορίσει τη λειτουργία του στην πλευρά του οδηγού όταν εκείνος ταξίδευε μόνος.

Το 2014 ήταν μια λεπτομέρεια. Σήμερα θα τη χαρακτηρίζαμε software-defined λογική εξοικονόμησης ενέργειας.

Το e-Soul που ακολούθησε το 2019 πωλούταν στην Ευρώπη αποκλειστικά ως ηλεκτρικό και στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία των 64 kWh έφτανε τα 452 km σε WLTP. Προσέφερε 204 PS και σε μια περίοδο όπου η πραγματική χρηστικότητα πολλών EV εξακολουθούσε να αμφισβητείται μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί πολύ πέρα από τα όρια μιας πόλης.

Το 2020 κατέκτησε μάλιστα τον τίτλο World Urban Car.

Το e-Soul έχει επομένως πολύ μεγαλύτερη σημασία για την ιστορία της Kia από όση του αναγνωρίζεται σήμερα. Ήταν παράξενο, τετραγωνισμένο, τολμηρό και ηλεκτρικό πριν τα παραπάνω γίνουν σχεδόν υποχρεωτικά χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου που θέλει να δείξει «future proof».

Κυρίως, απέδειξε ότι η Kia δεν περίμενε την αγορά να αποφασίσει πρώτα προς τα πού θα κινηθεί. KIA

2021, η στιγμή που η Kia άλλαξε όνομα χωρίς να αλλάξει όνομα

Στις αρχές του 2021 η Kia παρουσίασε ένα νέο λογότυπο. Επιφανειακά ήταν μια εταιρική αλλαγή που μπορούσε εύκολα να περιοριστεί σε φωτεινές επιγραφές αντιπροσωπειών και διαφορετικά γράμματα πάνω στο καπό. Στην πραγματικότητα, το νέο έμβλημα ήταν η εξωτερική εκδήλωση μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής.

Η εταιρεία εγκατέλειψε το «Kia Motors», υιοθέτησε το brand slogan Movement that inspires και παρουσίασε μια νέα κατεύθυνση που δεν ήθελε να την περιορίζει αποκλειστικά στον παραδοσιακό ρόλο ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, γεννήθηκε η σχεδιαστική φιλοσοφία Opposites United.

Αν η Tiger Nose είχε δώσει στην Kia ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, το Opposites United προσπάθησε να της δώσει κάτι περισσότερο. Μια μέθοδο σχεδιασμού.

Η αντίθεση ανάμεσα σε φυσικά και τεχνητά στοιχεία, σε καθαρές επιφάνειες και αιχμηρές λεπτομέρειες, σε στιβαρές αναλογίες και φουτουριστικό φωτισμό έγινε η βάση πάνω στην οποία άρχισε να χτίζεται η νέα γενιά μοντέλων.

Και σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκε το αυτοκίνητο που έκανε όλη αυτή τη θεωρία πειστική.

EV6, το σημείο καμπής

Το EV6 ήταν το πρώτο dedicated ηλεκτρικό Kia πάνω στην E-GMP. Το σημαντικότερο δεν ήταν ότι ήταν ηλεκτρικό. Ήταν ότι δεν έμοιαζε με μια προσπάθεια της Kia να φτάσει τον ανταγωνισμό.

Με αρχιτεκτονική 800 V, δυνατότητα φόρτισης 10-80% περίπου σε 18 λεπτά και αυτονομία που στην αρχική γενιά έφτανε έως τα 528 km WLTP, παρουσίασε τεχνολογία που μέχρι τότε συνδέαμε περισσότερο με σημαντικά ακριβότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το design έκανε τα υπόλοιπα. Χαμηλό, φαρδύ, με μακρύ μεταξόνιο και αναλογίες που δύσκολα χωρούσαν στις παραδοσιακές κατηγορίες, το EV6 δεν προσπαθούσε να μοιάσει με ένα γνώριμο Kia. Έδειχνε τι θα μπορούσε να γίνει η κάποτε ταπεινή κορεατική μάρκα.

Η κατάκτηση του European Car of the Year 2022 ήταν γι’ αυτό κάτι περισσότερο από ένα ακόμη βραβείο. Ήταν η στιγμή όπου η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπισε ένα Kia όχι ως τον αξιόλογο outsider, αλλά ως το αυτοκίνητο που όλοι οι υπόλοιποι έπρεπε να κερδίσουν. KIA

EV9, όταν έπαψε να υπάρχει ταβάνι

Δύο χρόνια μετά, το EV9 πήγε τη λογική στο άλλο άκρο. Ένα τεράστιο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με τρεις σειρές καθισμάτων, τολμηρό design, προηγμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική και τεχνολογία 800 V δεν είναι ένα αυτοκίνητο που δημιουργεί μια εταιρεία η οποία φοβάται ότι ο πελάτης δεν θα πληρώσει πολλά χρήματα για το σήμα της.

Είναι το προϊόν μιας μάρκας που θεωρεί ότι δικαιούται να βρίσκεται εκεί. Και η αγορά δεν απέρριψε αυτήν τη φιλοδοξία. Το EV9 κατέκτησε το 2024 World Car of the Year και το 2024 World Electric Vehicle.

Από το «value for money», η Kia είχε φτάσει να χρησιμοποιεί ένα πεντάμετρο ηλεκτρικό SUV ως τεχνολογική ναυαρχίδα.

Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική επηρέασε όλη τη γκάμα

Μαζί με το EV6, την E-GMP και τη φιλοσοφία Opposites United, η Kia απέκτησε μια νέα σχεδιαστική και τεχνολογική ταυτότητα, στοιχεία της οποίας πέρασαν σταδιακά και στη συμβατική γκάμα, από τα Sportage και Niro έως τα Stonic και Picanto.

Παράλληλα, ο εξηλεκτρισμός έπαψε να αφορά μόνο τα αμιγώς EV. Υβριδικές και plug-in hybrid εκδόσεις εξαπλώθηκαν στη γκάμα, μεταφέροντας την ηλεκτρική τεχνογνωσία και στα πιο «συμβατικά» Kia.

Το ρεύμα, με άλλα λόγια, δεν έμεινε κλεισμένο στις μπαταρίες της E-GMP.

Διέτρεξε ολόκληρη τη μάρκα. Επηρέασε τον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την αποδοτικότητα και τελικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται ακόμη και τα μοντέλα που εξακολουθούν να έχουν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

EV3, ο εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας

Το EV3 ήταν ίσως ακόμη πιο σημαντικό για το επόμενο βήμα. Για πρώτη φορά η σχεδιαστική αυτοπεποίθηση του EV9, η ψηφιακή λογική της νέας γενιάς και η dedicated EV αρχιτεκτονική έρχονταν σε πολύ πιο προσβάσιμη κλίμακα.

Δεν ήταν μία μικρή αντιγραφή του EV9. Ήταν όμως εμφανώς μέλος της ίδιας οικογένειας. Και το 2025 έγινε το δεύτερο συνεχόμενο Kia που κέρδισε τον τίτλο World Car of the Year, μετά το EV9.

Από εδώ και πέρα το ερώτημα ήταν προφανές. Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει αυτή η τεχνογνωσία χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας της; Η απάντηση βρίσκεται μπροστά μας.

Kia EV2, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι το μικρότερο EV

Το EV2 έχει μήκος μόλις 4,06 μέτρα. Και ίσως κανένα άλλο νούμερο δεν εξηγεί καλύτερα γιατί αυτό το αυτοκίνητο έχει τόσο μεγάλη σημασία για τη σημερινή Kia. Γιατί η πραγματική απόδειξη μιας μεταμόρφωσης δεν βρίσκεται μόνο στις ναυαρχίδες, εκεί όπου το κόστος αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια στους σχεδιαστές και στους μηχανικούς.

Βρίσκεται στη βάση της γκάμας, όταν πρέπει να συμπυκνώσεις την ίδια φιλοσοφία σε ένα μικρότερο και πιο προσιτό προϊόν. Αυτό ακριβώς κάνει το EV2. Δεν δίνει την αίσθηση ενός φθηνότερου παραρτήματος των EV9 και EV3, αλλά ενός κανονικού μέλους της ίδιας γενιάς.

Τα κάθετα φωτιστικά σώματα, η Star Map φωτεινή υπογραφή, τα έντονα φτερά και η τετραγωνισμένη σιλουέτα του δίνουν χαρακτήρα που μπορεί να διχάσει, δύσκολα όμως περνά απαρατήρητος. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά για τη σημερινή Kia. Ακόμη και στο μικρότερο ηλεκτρικό της προτιμά να έχει άποψη αντί να σχεδιάζει με μοναδικό στόχο να μη δυσαρεστήσει κανέναν.

Η ίδια λογική συνεχίζεται στο εσωτερικό. Με μεταξόνιο 2.565 mm, επίπεδο δάπεδο και έξυπνη εκμετάλλευση του χώρου, το EV2 αξιοποιεί ουσιαστικά κάθε εκατοστό των εξωτερικών του διαστάσεων. Στην πενταθέσια διαμόρφωση της δοκιμής μας, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 362 λίτρα, ενώ δύο ενήλικες μπορούν να ταξιδέψουν πίσω χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Δεν προσποιείται ότι είναι οικογενειακό SUV δύο κατηγοριών μεγαλύτερο. Απλώς αποδεικνύει πόσο αποτελεσματική μπορεί να γίνει μια αρχιτεκτονική όταν έχει σχεδιαστεί εξαρχής γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Το ίδιο ισχύει και για την καμπίνα.

Οι δύο οθόνες των 12,3 ιντσών και η ενδιάμεση οθόνη 5,3 ιντσών για τον κλιματισμό μεταφέρουν τη σύγχρονη ψηφιακή εικόνα των μεγαλύτερων Kia χαμηλότερα στη γκάμα.

Υπάρχουν σκληρά πλαστικά και η οικονομικότερη κατηγορία του αυτοκινήτου δεν κρύβεται. Όμως η συναρμογή, η εργονομία και ο τρόπος με τον οποίο έχουν συνδυαστεί τα υλικά δεν δημιουργούν φθηνή αίσθηση.

Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη διαφορά.

Πραγματική κατανάλωση χαμηλότερη από την εργοστασιακή

Η έκδοση Standard Range της δοκιμής χρησιμοποιεί μπαταρία 42,2 kWh τεχνολογίας LFP, ηλεκτροκινητήρα 147 PS και 250 Nm, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς.

Το 0-100 km/h χρειάζεται περίπου 8,7 sec. Δεν είναι ένα EV σχεδιασμένο γύρω από εντυπωσιακά νούμερα επιδόσεων. Ούτε χρειάζεται να είναι. Το νούμερο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι άλλο. 11,8 kWh/100 km.

Τόσο ήταν η κατανάλωση που είδαμε σε πραγματικές συνθήκες μικτής χρήσης. Και αυτή η επίδοση αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη μικρή μπαταρία.

Η θεωρητική αυτονομία της Standard Range φτάνει τα 317 km WLTP, όμως η χαμηλή πραγματική κατανάλωση σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται ένα τεράστιο και ακριβό battery pack για να είναι απολύτως λειτουργικό στην καθημερινότητα.

Εδώ βρίσκεται και μια διαφορετική μορφή τεχνολογικής προόδου. Δεν είναι πάντα μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερη ισχύς και μεγαλύτερο νούμερο σε έναν πίνακα. Μερικές φορές είναι απλώς να χρειάζεσαι λιγότερη ενέργεια για να κάνεις την ίδια δουλειά.

Από το «καλό για τα λεφτά του» σε σημείο αναφοράς

Κάπου εδώ κλείνει ο κύκλος. Το ενδιαφέρον με τη μεταμόρφωση της Kia είναι ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία ξύπνησε ως διαφορετική εταιρεία. Δεν συνέβη με το νέο λογότυπο. Δεν συνέβη με το EV6. Ούτε καν με την πρόσληψη του Peter Schreyer. Όλα αυτά ήταν κομμάτια της ίδιας διαδρομής.

Πρώτα έπρεπε να αποκτήσει σχεδιαστική ταυτότητα. Μετά να βελτιώσει την αντίληψη γύρω από την ποιότητα των αυτοκινήτων της. Έπρεπε να μάθει να δημιουργεί μοντέλα ειδικά για τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και να αποκτήσει το θάρρος να κατασκευάσει αυτοκίνητα όπως το Soul ή το Stinger, που δεν είχαν ως μοναδική αποστολή να είναι λογικές αγορές.

Το Soul EV και το e-Soul έδειξαν από νωρίς ότι η ηλεκτροκίνηση δεν ήταν απλώς κάτι που η εταιρεία θα αντιμετώπιζε όταν αναγκαζόταν. Η E-GMP και το EV6 μετέτρεψαν αυτήν την εμπειρία σε τεχνολογικό πλεονέκτημα. Το EV9 απέδειξε ότι το σήμα Kia μπορούσε πλέον να ανέβει κατηγορία χωρίς να μοιάζει παράταιρο. Το EV3 κατέβασε αυτήν την τεχνολογία πιο κοντά στη μαζική αγορά.

Και τώρα το EV2 ολοκληρώνει ίσως το δυσκολότερο κομμάτι. Τη μεταφέρει στη βάση. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο ένα πραγματικό brand transformation ξεχωρίζει από ένα επιτυχημένο marketing exercise. Δεν αρκεί να έχεις μία εντυπωσιακή ναυαρχίδα. Πρέπει η φιλοσοφία της να επιβιώνει όταν αφαιρέσεις εκατοστά, ισχύ, εξοπλισμό και χιλιάδες ευρώ από την τιμή.

Στο EV2 μπορείς ακόμη να εντοπίσεις οικονομικότερα πλαστικά. Η Standard Range δεν έχει τεράστια μπαταρία. Η αρχιτεκτονική φόρτισης είναι 400 V και όχι η εντυπωσιακή 800βολτη λύση του EV6. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσποιηθούμε ότι πρόκειται για μικρογραφία ενός EV9 χωρίς συμβιβασμούς. Αυτό ακριβώς, όμως, κάνει το αποτέλεσμα πιο πειστικό. Γιατί εκεί όπου έγιναν περικοπές, η βασική ιδέα παρέμεινε.

Το design έχει χαρακτήρα. Η καμπίνα δείχνει σύγχρονη. Οι χώροι έχουν μελετηθεί προσεκτικά. Η τεχνολογία δεν θυμίζει entry-level λύση. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι εξαιρετική και στον δρόμο το αυτοκίνητο διαθέτει μια ωριμότητα που δεν εξαρτάται από το μέγεθος ή την ισχύ του. Πριν από είκοσι χρόνια, ένα Kia μπορούσε να κερδίσει επειδή συγχωρούσες κάποιες αδυναμίες του λόγω της τιμής του. Το EV2, αντίθετα, δεν ζητά να κριθεί με επιείκεια επειδή είναι μικρό, ηλεκτρικό ή Kia. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει η κορεατική εταιρεία.

Η Kia δεν άλλαξε απλώς επειδή εξηλεκτρίστηκε. Χρησιμοποίησε την ηλεκτροκίνηση ως την ευκαιρία να ξανασχεδιάσει τον εαυτό της. Κάποτε το «value for money» ήταν ο βασικός λόγος για να επιλέξεις τα μοντέλα της. Σήμερα είναι μια μάρκα που δεν ακολουθεί απλώς την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, τη διαμορφώνει.