Το βελάκι στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου που πολλοί δεν ξέρουν τι δείχνει

Στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουμε όλες τις πληροφορίες που κρύβουν.

Μία από αυτές είναι το μικρό βελάκι δίπλα στο σύμβολο της αντλίας καυσίμου, το οποίο μπορεί να μας γλιτώσει από έναν άβολο ελιγμό στο πρατήριο. Το συγκεκριμένο βελάκι δείχνει από ποια πλευρά του αυτοκινήτου βρίσκεται το πορτάκι του ρεζερβουάρ. Εάν δείχνει αριστερά, το στόμιο ανεφοδιασμού βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οχήματος. Αν δείχνει δεξιά, πρέπει να πλησιάσουμε την αντλία έχοντας τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου προς αυτήν.

Πού βρίσκεται το βελάκι του ρεζερβουάρ;

Η ένδειξη βρίσκεται συνήθως δίπλα στο μικρό εικονίδιο της αντλίας καυσίμου, κοντά στον δείκτη στάθμης βενζίνης ή diesel. Στα αυτοκίνητα με αναλογικό πίνακα οργάνων εμφανίζεται ως ένα μικρό σταθερό τρίγωνο, ενώ στα νεότερα ψηφιακά καντράν μπορεί να αποτελεί μέρος του αντίστοιχου γραφικού. Επειδή έχει πολύ μικρό μέγεθος, αρκετοί οδηγοί δεν την προσέχουν ή θεωρούν ότι αποτελεί απλώς διακοσμητικό στοιχείο. Στην πραγματικότητα, όμως, λειτουργεί ως ένας γρήγορος οδηγός για τη σωστή πλευρά ανεφοδιασμού. Για παράδειγμα, όταν το τρίγωνο δείχνει προς τα αριστερά, το πορτάκι του ρεζερβουάρ βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού στα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Όταν δείχνει προς τα δεξιά, βρίσκεται στην πλευρά του συνοδηγού.

Γιατί είναι χρήσιμη αυτή η ένδειξη;

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γνωρίζουν από μνήμης σε ποια πλευρά βρίσκεται η τάπα του δικού τους αυτοκινήτου. Το βελάκι γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο όταν οδηγούμε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ένα εταιρικό όχημα, το αυτοκίνητο κάποιου φίλου ή ένα μοντέλο που μόλις αγοράσαμε. Αντί να σταματήσουμε πριν από το πρατήριο για να ελέγξουμε την πλευρά του ρεζερβουάρ ή να ανοίξουμε την πόρτα και να κοιτάξουμε προς τα πίσω, αρκεί μία ματιά στο καντράν. Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε τη σωστή αντλία και να τοποθετήσουμε το αυτοκίνητο με τρόπο που επιτρέπει στο λάστιχο να φτάσει εύκολα στο στόμιο. Η πληροφορία είναι ακόμη πιο χρήσιμη σε πρατήρια με περιορισμένο χώρο, όπου η αλλαγή θέσης μπορεί να απαιτήσει όπισθεν ή νέο γύρο γύρω από τις αντλίες. Βοηθά επίσης να αποφεύγεται το τέντωμα του σωλήνα πάνω ή γύρω από το αυτοκίνητο, μία πρακτική που μπορεί να προκαλέσει επαφή με το αμάξωμα.

Το βελάκι δεν δείχνει την ποσότητα του καυσίμου

Μία συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι το μικρό τρίγωνο σχετίζεται με τη στάθμη ή τη ροή του καυσίμου. Στην πραγματικότητα δεν δείχνει πόση βενζίνη απομένει, πότε θα ανάψει η ρεζέρβα ή προς ποια κατεύθυνση κινείται ο δείκτης. Η μοναδική λειτουργία του είναι να δείχνει την πλευρά στην οποία βρίσκεται η εξωτερική τάπα ανεφοδιασμού. Η ποσότητα του καυσίμου παρουσιάζεται από τον κανονικό δείκτη, τις ενδείξεις με τις μπάρες ή την ψηφιακή απεικόνιση του πίνακα οργάνων. Αντίστοιχα, το βέλος δεν αποτελεί κουμπί ούτε αλλάζει κατεύθυνση ανάλογα με το πού έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητο. Παραμένει σταθερό και αντιστοιχεί πάντοτε στην κατασκευαστική θέση του στομίου πλήρωσης.

Υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα;

Το συγκεκριμένο σύμβολο χρησιμοποιείται σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, αλλά δεν υπάρχει υποχρεωτικά σε κάθε μοντέλο. Ορισμένα παλαιότερα οχήματα διαθέτουν μόνο το εικονίδιο της αντλίας, χωρίς το μικρό τρίγωνο που υποδεικνύει την πλευρά. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι οδηγοί προσπαθούν να καταλάβουν τη θέση του ρεζερβουάρ από την πλευρά στην οποία εμφανίζεται το λάστιχο επάνω στο εικονίδιο της αντλίας. Αυτό όμως δεν αποτελεί αξιόπιστο κανόνα, καθώς η σχεδίαση του συμβόλου μπορεί να είναι ίδια σε διαφορετικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από την πραγματική θέση της τάπας. Η ασφαλής ένδειξη είναι το μικρό τρίγωνο ή βέλος. Αν αυτό απουσιάζει, η θέση του στομίου πρέπει να ελεγχθεί εξωτερικά ή μέσω του εγχειριδίου χρήσης του αυτοκινήτου.

Γιατί τα αυτοκίνητα δεν γεμίζουν όλα από την ίδια πλευρά;

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας που να υποχρεώνει όλους τους κατασκευαστές να τοποθετούν το στόμιο ανεφοδιασμού στην ίδια πλευρά. Η επιλογή επηρεάζεται από τον σχεδιασμό της πλατφόρμας, τη διάταξη του ρεζερβουάρ, την εξάτμιση, τις σωληνώσεις και τις αγορές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το μοντέλο. Έτσι, ακόμη και αυτοκίνητα της ίδιας εταιρείας μπορεί να έχουν το πορτάκι σε διαφορετική πλευρά. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να θεωρήσουμε δεδομένο ότι όλα τα ευρωπαϊκά μοντέλα γεμίζουν από τη δεξιά πλευρά ή ότι όλα τα ιαπωνικά διαθέτουν την τάπα αριστερά. Η διαφορετική τοποθέτηση έχει και ένα πρακτικό όφελος στα πρατήρια, καθώς μοιράζει τα αυτοκίνητα στις δύο πλευρές των αντλιών και περιορίζει, ως έναν βαθμό, τη συγκέντρωση όλων των οδηγών στην ίδια σειρά.

Τι ισχύει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπάρχει ρεζερβουάρ καυσίμου, όμως ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν μια παρόμοια ένδειξη για να δείξουν τη θέση της θύρας φόρτισης. Δεν αποτελεί, ωστόσο, καθολικό πρότυπο και η απεικόνιση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Η θύρα φόρτισης μπορεί να βρίσκεται στο εμπρός μέρος, σε ένα από τα εμπρός φτερά ή πίσω, σε θέση αντίστοιχη με εκείνη της τάπας καυσίμου. Στα plug-in υβριδικά υπάρχουν συνήθως δύο διαφορετικά πορτάκια: ένα για το καύσιμο και ένα για τη φόρτιση.

Μία μικρή ένδειξη που λύνει ένα καθημερινό πρόβλημα

Την επόμενη φορά που θα οδηγήσουμε ένα άγνωστο αυτοκίνητο προς το πρατήριο, δεν χρειάζεται να μαντέψουμε σε ποια πλευρά βρίσκεται το ρεζερβουάρ. Μία ματιά στο σύμβολο της αντλίας επάνω στο καντράν αρκεί. Βελάκι προς τα αριστερά σημαίνει τάπα αριστερά, ενώ βελάκι προς τα δεξιά σημαίνει τάπα δεξιά. Είναι μία από τις μικρότερες ενδείξεις του πίνακα οργάνων, αλλά και μία από τις χρησιμότερες όταν βρεθούμε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου που δεν γνωρίζουμε.