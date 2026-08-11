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Ξεχάστε τα «έξυπνα» συστήματα – Αυτά ζητούν από τα νέα τους αυτοκίνητα οι Αμερικανοί

ΤΡΙΤΗ | 11.08.2026
Autotypos Team
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19.000 Αμερικανοί οδηγοί ρωτήθηκαν τι πολυτέλειες θα ήθελαν να έχουν στα νέα τους αυτοκίνητα και οι απαντήσεις ήταν όσο πιο «Murica» γίνεται

Ποιος νοιάζεται για «έξυπνα» συστήματα ασφαλείας και πολυτέλειες όπως το cruise control και το αυτόματο παρκάρισμα; Η νέα έρευνα της AutoPacific αποκαλύπτει πως μεγαλύτερος εχθρός των Αμερικανών αγοραστών δεν είναι ο κίνδυνος ατυχήματος, αλλά το… κρύο.

Αυτό αφού, όταν τους ζητήθηκε να επιλέξουν ποια χαρακτηριστικά θα ήθελαν να έχουν στο νέο τους αυτοκίνητο, το 47% από τους 19.000 συμμετέχοντας απάντησαν τα θερμαινόμενα καθίσματα!

Τα θερμαινόμενα καθίσματα στην κορυφή

Τα θερμαινόμενα καθίσματα βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας, ξεπερνώντας μάλιστα χαρακτηριστικά που θεωρούνταν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα δημοφιλή. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, τους οποίους επιθυμεί το 45% των υποψήφιων αγοραστών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην περσινή έρευνα ήταν αρκετό ώστε οι αισθητήρες στάθμευσης να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Ακολουθούν αρκετές τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας, με την αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης κατά την οπισθοπορεία να συγκεντρώνει ποσοστό 44%. Στο 43% βρίσκεται το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, το σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, η νυχτερινή όραση και το adaptive cruise control με ενεργή διατήρηση λωρίδας και λειτουργία Stop & Go.

Στη συνέχεια, το 41% των ερωτηθέντων θέλει σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος και ασύρματη βάση φόρτισης smartphone, ενώ το 40% επιθυμεί ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής (dashcam).

Ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται απαραίτητα;

Η έρευνα εξέτασε και ποια από τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι αγοραστές θεωρούνται πραγματικά απαραίτητα. Μεταξύ όσων ενδιαφέρονται για τετρακίνηση, το 41% τη χαρακτήρισε «απαραίτητη», ενώ ένα επιπλέον 39% τη θεωρεί ιδιαίτερα επιθυμητή.

Ακολουθούν τα ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, τα οποία θεωρούν απαραίτητα το 37% όσων τα επιθυμούν. Παράλληλα, το 36% θεωρεί απαραίτητο το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού, ενώ το 33% χαρακτηρίζει απαραίτητες τις κάμερες για τη «νεκρή» γωνία.

Ρομποταξί Waymo

Και τι γίνεται με την αυτόνομη οδήγηση;

Παρά το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει σημαντικά στην αυτόνομη οδήγηση και στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι οδηγοί εξακολουθούν να δίνουν μεγάλη αξία σε πιο απλές λειτουργίες. Το 56% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα πως εμπιστεύεται τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας που μπορούν να αποτρέπουν ατυχήματα αυτόματα.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσοστό όσων αισθάνονται άνετα με την ανάθεση συγκεκριμένων οδηγικών λειτουργιών στο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, το 62% δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα πως θα ένιωθε άνετα αφήνοντας το όχημα να αναλάβει λειτουργίες όπως η διατήρηση στο κέντρο της λωρίδας και το παράλληλο παρκάρισμα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν έτσι ότι, παρά το ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, η άνεση εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προτεραιότητες των αγοραστών.

Πηγή: Carscoops.com

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Tags
#cruise control#αυτοκίνητο#αυτόνομη οδήγηση#ΗΠΑ#Καθίσματα
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